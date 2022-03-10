إطلاق الشركة الجديدة يأتي ثمرة استحواذ جالاجر على حصة الأغلبية في شركة ايس لوساطة إعادة التأمين المحدودة (شركة مركز دبي المالي العالمي) من شركة إم آي جي القابضة

فريق ايس لوساطة إعادة التأمين (شركة مركز دبي المالي العالمي) يواصل تقديم خدماته المتميّزة تحت مظلة جالاجر إلى جانب شركة ويليس لإعادة التأمين، مع انتقال عملاء الشركتين بشكلٍ تلقائي إلى الشركة الجديدة

فريق الشركة الجديدة يضم خبراتٍ كبيرة من المتمرسين في مجال التأمين لتوفير أرقى مستويات خدمات التأمين للعملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا بالاستفادة من حضور جالاجر القوي في المنطقة

الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جالاجر عن إطلاق شركة جديدة في مركز دبي المالي العالمي، لتزويد عملائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول إعادة التأمين الاختياري والمُخصص.

ويأتي إطلاق الشركة الجديدة ليبني على النتائج الإيجابية للشراكة الاستراتيجية بين جالاجر ومجموعة إم آي جي في شركة ايس جالاجر في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مع استحواذ جالاجر على حصة الأغلبية بنسبة 51% من أسهم شركة ايس لوساطة إعادة التأمين المحدودة في مركز دبي المالي العالمي، في حين احتفظت شركة إم آي جي القابضة بنسبة 49% من الأسهم. ومع استكمال عملية الاستحواذ، ينتقل فريق عمل شركة ايس لمواصلة تقديم الخدمات لعملاء الشركة تحت مظلة علامة جالاجر، ما يضمن لعملاء الشركة الاستمرار بالتعامل مع وسطائهم الحاليين والاستفادة من خبراتهم وفهمهم المعمّق للسوق، مع الاستفادة في ذات الوقت من الوصول المباشر لخدمات شركة جالاجر العالمية.

وتمتاز جالاجر بقاعدة عملائها الواسعة في المنطقة إلى جانب تزويد السوق المحلية بالعروض المخصصة والمبتكرة، ما يتيح لها توسيع نطاق أنشطتها وتعزيز فرص النمو في المنطقة. وتعتمد الشركة على فريقٍ متنامٍ يضم أكثر من 20 موظفاً يتمتعون بخبرة معمقة في مجال إعادة التأمين الاختياري والمُخصص في عدة قطاعات، بما فيها الموارد الطبيعية والعقارات والمؤسسات المالية والمخاطر الخاصة والطيران والقطاع البحري والأمن الإلكتروني والبناء.

وينضم نديم سمعان للشركة الجديدة ليتولى منصب المسؤول التنفيذي الأول فور استكمال الموافقات التنظيمية. ويتمتع سمعان بخبرة محلية واسعة في المنطقة بفضل عمله شريكاً ضمن فريق قطاع الطاقة العالمي لدى جالاجر المملكة المتحدة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث تولى إدارة عمليات دعم العملاء الحاليين وتطوير الأعمال التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويضم فريق الإدارة العليا الجديد في الشركة كلاً من جوليان سامينجو-تورنر من شركة ويليس المحدودة في مركز دبي المالي العالمي في منصب مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ودانيال ميلر في منصب مدير قسم الخطوط المالية من شركة إيون؛ وأليستر كليمي في منصب مدير قسم الموارد الطبيعية من شركة ویلیس تاور واتسون؛ وجايمس إكسل في منصب المدير الإقليمي لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية من ويليس تاور واتسون؛ وزياد سيف الدين في منصب مدير قسم خطوط الأعمال التخصصية من شركة ویلیس تاور واتسون. كما ينتقل نيك بيترز وبارد بولسون من فريق جالاجر التخصصي في لندن لقيادة أعمال القطاع البحري في الشركة الجديدة، إلى جانب إيلي عبّود الذي يتولى منصب مدير قسم تطوير الأعمال من شركة ايس.

ويأتي إنشاء الشركة الجديدة بالانسجام مع الشراكة مع ايس التي تم الإعلان عنها في أبريل 2021. وتُعد ايس جالاجر واحدة من أبرز شركات وساطة التأمين في المنطقة ، والتي تقدم خدماتها للعملاء في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والكويت ولبنان.

وتضمنت عملية استحواذ جالاجر على شركة ويليس لإعادة التأمين في شهر ديسمبر الماضي وجود فريق اتفاقيات إعادة التأمين والمكوّن من عشرة أعضاء في مركز دبي المالي العالمي، حيث سيكونون جزءاً من فريق جالاجر الرئيسي. ويواصل شمس الدين قصّالي قيادة فريق اتفاقيات إعادة التأمين كرئيس لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على اعتباره جزءاً من شركة جالاجر العالمية لإعادة التأمين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نديم سمعان: "يسرني قيادة أعمال إعادة التأمين في الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويساعدني في ذلك خبرتي السابقة بالتحديات والفرص أمام الشركات العاملة في المنطقة في ظل نشأتي ودراستي هنا، إلى جانب قيادة أعمال قطاع الطاقة لدى جالاجر المملكة المتحدة في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشكّل إطلاق شركتنا في مركز دبي المالي العالمي خطوة مهمة في مسيرة النمو المتواصل لجالاجر، كما يعكس حضورنا هنا الفرص الممتازة التي نراها.

ويساهم وجود فريق جالاجر لإعادة التأمين الاختياري والمتخصص في المنطقة في فتح آفاق عروض التأمين أمام العملاء من الشركات الإقليمية ومتعددة الجنسيات، ويسرني مستوى الخبرات التي قمنا بتعيينها والذين سيلعبون دوراً مهماً في مسيرة نمونا".

من جانبها قالت فيفيان ويد، رئيسة مجلس إدارة شركة جالاجر العالمية لوساطة التأمين في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا: "نواصل الاستثمار في حضورنا بمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ويساهم تأسيس شركتنا في مركز دبي المالي العالمي في تعزيز عروضنا في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويتمتع كل من السيد نديم والفريق الحالي في ايس جالاجر لإعادة التأمين والموظفين الجدد بخبرات واسعة في سوق التأمين الاختياري والمخصص ويشكلون فريقاً متميزاً للغاية بالتعاون مع فريق التأمين الاتفاقي الذي انضم إلينا بعد استحواذنا على شركة ويليس لإعادة التأمين العام الماضي".

وبدوره، قال نجيب بحوث، الرئيس التنفيذي لمجموعة إم آي جي القابضة المحدودة: "يواصل تعاوننا مع جالاجر تسجيل نجاحاتٍ مهمة تنعكس أصداءها الإيجابية في السوق، لذا يسعدني تعزيز هذه الشراكة باستحواذ جالاجر على حصة الأغلبية في ايس لإعادة التأمين، إلا أن الأمر الأهم بالنسبة لنا هو تمكّن عملائنا من الحصول على ذات مستوى الخدمة التي اعتادوا عليها من فريقنا الذي سينتقل بموجب الاتفاقية للشركة الجديدة. ونتطلع إلى التعاون مع جميع أعضاء فريق جالاجر ومواصلة توسيع نطاق عروضنا المقدمة إلى العملاء في أنحاء المنطقة".

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ملاحظات للمحررين:

تعد جالاجر علامة تجارية لشركة آرثر جي جالاجر آند كو، وهي شركة مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: AJG)، وتختص في توفير وساطات التأمين العالمية وخدمات إدارة المخاطر والاستشارات من مقرها في رولينج ميدوز بولاية إلينوي.

ويعمل لدى جالاجر المملكة المتحدة أكثر من 6,000 موظف متخصص في إدارة المخاطر وحلول التأمين للشركات والعملاء التجاريين والأفراد. وتوفر جالاجر برامج وتغطية تأمين مخصصة تلبي احتياجات العملاء في المملكة المتحدة والعالم، من خلال شبكة الفروع الإقليمية للشركة والمنتشرة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة وعملياتها المتخصصة في سوق لندن.

وتعتبر جالاجر شركة رائدة في المملكة المتحدة في تسوية استحقاقات ومكافآت الموظفين، واستشارات التواصل مع الموظفين والتخطيط المالي، وتركز على توفير الدعم والخدمات المحلية للشركات مدعومةً بتخصصها في هذا القطاع على المستوى المحلي وانتشارها العالمي.

وتدير الشركة عملياتها في 68 دولة وتقدم خدماتها للعملاء في أكثر من 150 دولة في مختلف أنحاء العالم بالاعتماد على شبكة مرموقة من الوسطاء والمستشارين.

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