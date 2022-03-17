- تعد منصة "OneID" منصة مبتكرة توفر هوية رقمية آمنة ومطورة في المملكة، يتمكن الأفراد من خلالها من تخزين هويتهم الرسمية، واستخدامها لإتمام أي من خدمات القطاع العام والخاص.

- تعد منصة "OneBox" بمثابة صندوق بريد رقمي يُتيح التواصل بشكل سهل وآمن ومُستدام بين الأفراد والشركات والجهات الرسمية.

المنامة، البحرين: وقع المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) في البحرين مذكرة تفاهم مع شركة "Beyon Connect"، والتي سيتم من خلالها تبني تطبيق الهوية الرقمية " OneID" وتطبيق حلول صناديق البريد الرقمية "OneBox" التي تطرحهما الشركة من قبل المركز الوطني للأمن السيبراني. ومن خلال هذه الخطوة، سيتمكن المركز الوطني الأمن السيبراني (NCSC) من بناء إطار عمل وإمكانيات قوية فيما يخص الأمن السيبراني تماشيًا مع التزام المركز بجهود وتطلعات المملكة في تدشين بنية تحتية رقمية آمنة وموثوقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتباره ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030 ومسيرة التنمية الاقتصادية.

وكنتيجة لهذه الشراكة، ستتمكن شركة "Beyon Connect" من توفير خدمات منصة حلول صناديق البريد الرقمية “OneBox" التي تمّ اطلاقها مؤخرًا، لإتاحة التواصل بشكل آمن على المستوى الوطني بين الأفراد أو المؤسسات التجارية أو الجهات الحكومية من خلال منصة رقمية موثوقة وسهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة Beyon Connect بإطلاق أحدث منصاتها وهي تطبيق الهوية الرقمية "OneID"، لتمكين المستخدمين من تسجيل هوية رقمية خاصة بهم وذلك لاستخدامها بشكل آمن في إتمام معاملاتهم الالكترونية لكل من القطاع العام والخاص في البحرين.

وتعد "OneID" هوية إلكترونية رقمية موحدة وآمنة الإستخدام للغاية، سيتم إتاحتها عبر تطبيق يمكن تحميله واستخدامه في الهواتف المحمولة التي تعتمد أنظمة التشغيل من فئة “iOS" و"Android"، يمكن من خلالها تسجيل الأفراد في المملكة من خلال عملية معرفة متطلبات الزبون المتقدمة e-KYC التي تدعم الجواز الشخصي وبطاقة الهوية عبر خاصية التعرف على الوجه أو خاصية استشعار الحركة. كما وسيتلقى صاحب الهوية الرقمية إشعاراً فوريًا في التطبيق، عند إصداره لأي هوية رقمية جديدة؛ وبموافقة شخصية منه لشروط الاستخدام عند التسجيل في التطبيق. سيتم حفظ أي هوية رقمية تصدر في المنصة في محفظة بياناته، لتصبح جاهزة على الفور للاستخدام.

هذا وستقدم منصة " OneID" خدماتها بشكل مجاني لكافة الأفراد في البحرين، وبأسعار منخفضة للمؤسسات الصغيرة والشركات، دون احتساب تكاليف مبدئية ورسوم الإعداد والتنفيذ. كما وستتمكن هذه الجهات من الاستفادة من خدمات التطبيق بشكل ميسر لا يتطلب إعداده أكثر من 30 دقيقة فقط، ليتسنى لهم الانضمام والبدء في تلقي الهويات الرقمية الخاصة بموظفيهم، عبر بوابة الخدمة الذاتية المتاحة في التطبيق.

يعد "OneBox" منصة تواصل مبتكرة و بمثابة صندوق بريد رقمي يُتيح التواصل بشكل سهل وآمن بين الأفراد والشركات والجهات الرسمية. ومن خلال إطلاقها، أصبحت مملكة البحرين الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في توفير حلول صناديق البريد الرقمية.

وفي تعليقه حول إطلاق المنصة، صرح الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني قائلاً: "نحن ننظر إلى إطلاق هذه المنصة باعتبارها خطوة محورية هامة في المسيرة الوطنية التنموية الموجهة نحو خلق مجتمع رقمي أكثر أماناً في البحرين. ونؤمن بأن منصتي " OneID" و OneBox سيسهمان في إضافة قيمة مبتكرة وفريدة من نوعها لكل من الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء في البحرين ويعيد صياغة مفاهيم تبني الابتكار والاستثمار على مستوى القطاع الرقمي المزدهر في البحرين."

ومن جانبه، صرح السيد كريستيان راسموسن الرئيس التنفيذي لشركة "Beyon Connect": "إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع المركز الوطني الأمن السيبراني لتقديم رؤية مشتركة تهدف لتزويد الأفراد والمؤسسات في المملكة بهويات رقمية آمنة، ومتاحة للاستخدام محلياً. نحن متحمسون لإطلاق OneID هنا في البحرين وهو منتجنا الثاني بعد الإطلاق الأخير لـمنصة OneBox، تحت مظلة خدمات شركة Beyon Connect."

هذا وتطمح شركة "Beyon Connect" من خلال طرحها لكل من منصتي "OneID" و"OneBox" لتمهيد الطريق نحو خلق بيئة رقمية ومتقدمة وموثوقة ومواكبة لأبرز توجهات القطاع الرقمي بمستويات عالية من الأمان في منطقة الشرق الأوسط. وبالتعاون مع شركاء رائدين في قطاع التكنولوجيا، تُمهد شركة Beyon Connect الطريق لوضع الركائز الرئيسية لمستقبل قائم على البيانات وأكثر استدامة وخال من الورق. وعلاوة على ذلك، تأمل الشركة أن يساعد هذا التطبيق في دعم مكانة المملكة كمركز رائد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيانات على مستوى المنطقة.

هذا وتعد شركة "Beyon Connect" التي تم إطلاقها شهر يناير الماضي، شركة تابعة لشركة بتلكو، وترتكز أهدافها على تقديم أحدث التقنيات المبتكر، وخدمات المنصات البرمجية، وحلول متقدمة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة كل الجهات من القطاعين الخاص والعام في منطقة الشرق الأوسط.

للمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.beyonconnect.com

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