لتطبيقه أفضل ممارسات البيئة الصحية داخل المباني

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوّق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، اليوم، حصول مقرها الرئيسي الذي يقع في برجي ماجد الفطيم 1 و2 بدبي، على "شهادة وِيل للصحة والسلامة" الصادرة عن "معهد وِيل الدّولي للأبنية"، وذلك عن جهود الشركة والتزامها بصحة وسلامة موظفيها وزوّارها وجميع الأطراف المعنية، وعلى وجه التحديد في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.

ويعمل "تصنيف وِيل للصحّة والسلامة"، الذي تم تصميمه من قبل "معهد وِيل الدّولي للأبنية"، على تمكين المالكين والمشغلين في جميع قطاعات الأعمال من اتخاذ الخطوات اللازمة لإعطاء الأولوية لعوامل ضمان الصحّة والسلامة في بيئات العمل الداخلية. ويشرف المعهد على إطار العمل العالمي الأول للنهوض بإجراءات الصحة في المباني وسبل تعزيزها. ويعد "تصنيف وِيل للصحة والسلامة" الخاص بتقييم عمليات وإدارة المرافق، تصنيفًا قائمًا على الأدلة، وعلى تقييم طرف ثالث لجميع أنواع المباني والمرافق الجديدة والحالية، مع التركيز على السياسات التشغيلية وبروتوكولات الصيانة وخطط الطوارئ وتفعيل دور الأطراف المعنية. وتضمن عملية المراجعة من قبل طرف ثالث عوامل النزاهة والاتساق لمختلف المجالات الأساسية المتعلقة بالصّحة والسّلامة، ويشمل ذلك إدارة جودة الهواء والماء والابتكار وإجراءات الصّرف الصحّي ودور الأطراف المعنية والاتصال.

وعن هذا الإنجاز قال إبراهيم الزعبي، رئيس الاستدامة في ماجد الفطيم القابضة: "لقد ذكرتنا الجائحة بأهمية ضمان الصحّة والسّلامة في المباني وفي جميع العناصر المتعلقة بها، ومن بينها جودة الهواء الداخلي والإضاءة الطبيعية والمواد المستخدمة والتصاميم، حيث تساعد جميعها في خفض مستويات مخاطر انتشار الأمراض المعدية. وفي ماجد الفطيم ستظل صحّة وسلامة موظفينا ومجتمعاتنا وشركائنا في مقدمة أولوياتنا، ونحن فخورون بالخطوات التي اتخذناها ضمن استجابتنا للجائحة. والتي هدفنا من خلالها إلى تعزيز مستويات الثّقة وخلق بيئة عمل صحيّة للجميع."

وأضاف الزعبي: "ما تزال اعتبارات الصّحة والسّلامة آخذة في التطوّر، ومن هنا جاءت شراكتنا مع معهد "وِيل " بمثابة فرصة قيّمة للحصول على التوجيهات الصّحيحة، التي تضمن قيام جهودنا على أسس قوية، مدعومة بأدلة واقعية ومتوافقة مع أفضل الممارسات المعمول بها للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 والتغلب على هذا التحدي الراهن والتأسيس للمرحلة التي تليه."

وتمتلك "ماجد الفطيم" تاريخًا حافلًا من العمل على الإدارة الفعّالة للبيئة الخاصة بالمباني والموارد. وتمتلك الشركة وتدير أكثر من ثلاثة ملايين مترًا مربعًا من المساحات الخضراء عبر مكاتبها ومراكز التسوّق والمجتمعات والوجهات التابعة لها. وكانت "ماجد الفطيم" من بين الموقعين الثلاثة الأوائل على "التزام المباني الخالية من الكربون" الصادر عن "المجلس العالمي للأبنية الخضراء" والذي ينص على أن تشغيل المباني يجب أن يكون خاليًا من الانبعاثات الكربونية بحلول 2050. وهو الالتزام الذي يستكمل استراتيجية الشركة الرامية للوصول إلى "المحصلة الإيجابية" فيما يخص الانبعاثات الكربونية واستهلاك المياه بحلول 2040.

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عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف. وقد نالت الشركة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 29 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 420 متجراً، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.

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