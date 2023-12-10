يمتاز المشروع بموقعه المتميز في منطقة الصفوح في قلب دبي، وسيقدم مفهوماً جديداً للفخامة بـ 121 وحدة سكنية مفروشة بالكامل وبأسعار تبدأ من 8 ملايين درهم إماراتي.

فيرمونت دبي المشروع الأول ضمن سلسلة من المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية التي سيتم طرحها في السوق في إطار هذه الشراكة وبقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي.

دبي: أعلنت شركة ڤي إيه (VA) العقارية ومجموعة شركات آر إس جي (RSG) عن توقيع اتفاقية شراكةً استراتيجيةً لإطلاق مشروع اسكان فيرمونت أفق دبي في منطقة الصفوح بدبي حيث سيقدم المشروع مفهوماً جديداً للفخامة عبر 121 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، بما في ذلك شقق ذات غرفتي نوم وثلاثة، كما سيتضمن قصراً سماوياً فخماً بمساحة نصف طابق (قصر سكاي مانشن) وقصراً سماويّاً فاخراً يشغل طابقاً كاملاً (قصر سكاي بالاس).

وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة آر إس جي، السيد بالوانت ساهاني (أبو صباح) عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "يسعدنا أن نعلن عن انطلاق شراكتنا الاستراتيجية مع شركة ڤي إيه العقارية لإطلاق وبيع مشروع فيرمونت دبي سكاي لاين ريزيدنسز، إذ يجمع هذا التعاون بين خبرات الشركتين لتقديم تجربة سكنية فريدة وراقية، حيث يعكس هذا المشروع مدى حرصنا والتزامنا بتقديم أعلى معايير الفخامة والابتكار التي لا مثيل لها في قطاع العقارات بدبي."

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ڤي إيه العقارية، السيد جنيد أحمد: "يشكل التعاون البناء بين شركتنا ومجموعة آر إس جي علامةً فارقةً في مسيرتنا نحو إعادة تعريف معايير المعيشة الفاخرة في دبي من خلال هذا المشروع الرائد. وبصفتنا شريك المبيعات الرئيسي للمشروع، نؤكد التزامنا بتقديم مساحات معيشية رائعة للعملاء المميزين، والتي تمزج بين الفخامة والفعالية العملية والتصميم الأنيق. سيكون هذا المشروع هو الأول ضمن سلسلة المشاريع التي سنقدمها في دبي مستقبلاً، والتي ستتوزع في أشهر مواقع دبي. كما نؤكد حرصنا على مواصلة العمل على الارتقاء بقطاع العقارات في المنطقة، حيث ستتجاوز استثماراتنا في السوق العقاري حاجز الـ 5 مليارات درهم، درهم نهدف من خلالها وضع معايير جديدة في قطاع العقارات ذات العلامات التجارية الفاخرة في الإمارات".

ويقدم فيرمونت دبي سكاي لاين ريزيدنسز مجموعةً متنوعةً من المساحات المعيشية فائقة الفخامة، بما في ذلك قصر سكاي مانشن وقصر سكاي بالاس الفخمين بسعر يبدأ من 50 مليون درهم إماراتي. ويمكن للراغبين بالشراء الاستفادة من خطط الدفع المرنة التي يقدمها المطور العقاري للمشروع، والتي تتضمن دفع 50٪ من سعر العقار مقدماً قبل اكتمال المشروع ودفع بقية المبلغ على مدى السنوات الثلاث اللاحقة لتسليم المشروع.

تتميز التصميمات الداخلية لمشروع فيرمونت دبي سكاي لاين ريزيدنسز، التي قامت بتصميمها المصممة العالمية كريستينا زانيك، بمزيج فريد من الأناقة والفخامة. تتضمن هذه التصميمات استخدام مواد طبيعية وعالية الجودة مثل الرخام والجلد وخشب الجوز والمعادن، ما يعكس روح الرقي والذوق العالي. أضف إلى ذلك أن كل وحدة سكنية داخل المشروع صُممت بعناية ودقة متناهية لتقدم تجربة سكنية تجمع بين الراحة والفخامة في آنٍ واحد.

وأعربت المصممة كريستينا زانيك عن سعادتها البالغة في المشاركة بهذا المشروع الأيقوني، حيث قالت: "إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في تصميم مشروع فيرمونت دبي سكاي لاين ريزيدنسز. يكمن الهدف من التصميمات الداخلية للمشروع في خلق جو من الأناقة والراحة، مع الاعتماد على المواد الطبيعية والاهتمام بأدق التفاصيل. وتمثل كل وحدة سكنية مزيجاً متناغماً من الفخامة دون أيما تأثير على راحة السكان والفعالية العملية للمساكن. كما تمثل الشرفات المتباينة أعجوبةً معماريةً تقدّم للسكان إطلالات بانورامية تضفي لمسة من الابتكار على الوحدات السكنية وتضفي لمسة جمالية مذهلة على الشكل العام للمشروع. تنتابني مشاعر الحماس والتشوق لرؤية هذه الوحدات السكنية تنبض بالحياة وتشكّل معلماً بارزاً في قلب دبي".

وسيحظى المقيمون في فيرمونت دبي بمجموعة من الخدمات الحصرية والمتميزة التي تشتهر بها فنادق ومنتجعات فيرمونت، والتي تجمع بين الرفاهية والاسترخاء في أسلوب حياة فخم. وستتضمن المرافق الراقية من فئة الخمس نجوم خدمات استقبال وإرشاد على مستوى عالٍ من الاحترافية، بالإضافة إلى صالون سبا فاخر ومسابح ذات تصميم طبيعي خلاب ومركز لياقة بدنية مجهز بأحدث المعدات وصالة ذهبية ومطاعم متنوعة تقدم أشهى الأطباق، بالإضافة إلى العديد من المرافق الأخرى التي تضمن تجربة معيشية استثنائية.

يتمتع فيرمونت دبي بموقع استراتيجي يجمع بين الجمال والجاذبية والطبيعة الخلابة، حيث يقع بالقرب من شاطئ الصفوح الساحر وفندق برج العرب. مما يمنح ساكنيه المستقبليين عنوان إقامة راقي يعكس رفاهية وتفرد أسلوب حياتهم. يُضاف إلى ذلك، قربه من مراكز الأعمال الحيوية مثل مدينة دبي للإنترنت، مركز دبي المالي العالمي، وقرية المعرفة ما يجعل من فيرمونت دبي الخيار المثالي للعائلات ورجال الأعمال وكل من يبحث عن الاستقرار في بيئة هادئة وفاخرة، مع البقاء على مقربة من محاور الحياة العصرية النابضة بالحياة.

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