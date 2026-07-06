القاهرة ، شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وڤودافون مصر، بحضور المهندس أيمن السعدني، رئيس قطاع الشؤون الخارجية بڤودافون مصر، والأستاذ أسامة عبد الرازق، مدير إدارة العلاقات الحكومية بڤودافون مصر، وذلك في إطار دعم البنية التحتية الرقمية والاتصالية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات التشغيل الذكي والتحول الرقمي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وحضر توقيع البروتوكول من هيئة الرعاية الصحية كلًا من الدكتور وائل عمران، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإمداد، والدكتور مؤمن عشماوي، مستشار رئيس الهيئة لمتابعة مشروعات الهيئة الاستراتيجية.

ويهدف التعاون إلى دعم البنية التحتية الرقمية والاتصالية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، بما يساهم في رفع كفاءة خدمات الاتصالات، وتعزيز جاهزية المنشآت لمتطلبات التشغيل الذكي والتحول الرقمي، ودعم منظومة العمل الصحية في ظل التوسع المستمر في تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وثمّن الدكتور أحمد السبكي الشراكة الاستراتيجية مع ڤودافون مصر، مؤكدًا دورها في دعم مسيرة التحول الرقمي خلال المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وما أسهمت به من تعزيز جاهزية المنشآت الصحية لمواكبة متطلبات التشغيل الحديثة، مشيرًا إلى امتداد هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة بمحافظات المرحلة الثانية من المنظومة، بدءًا من محافظة المنيا باعتبارها أولى محافظات المرحلة الثانية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن مصر أصبحت نموذجًا رائدًا في مجال التحول الرقمي الصحي، حيث نجحت في بناء منظومة معلومات صحية متكاملة (HIS) تغطي مختلف مستويات الرعاية الصحية، بما يشمل الرعاية الثانوية والثالثية (Secondary and Tertiary Care)، وليس مجرد أنظمة رقمية منفصلة داخل المنشآت الصحية، وهو ما يعكس تجربة متكاملة حظيت بإشادات دولية، حيث تم تصنيف مصر كأول دولة أفريقيًا والشرق الأوسط تنجح في إنشاء نظام صحي رقمي متكامل بهذا المستوى وفقًا لمعايير و اعتمادات HIMSS

وأوضح السبكي أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية يتطلب استمرار تطوير البنية الداعمة للتشغيل وتعزيز التعاون مع شركاء التكنولوجيا، بما يضمن جاهزية المنشآت الصحية وتقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة للمواطنين.

ومن جانبه، أضاف المهندس أيمن السعدني، رئيس قطاع الشؤون الخارجية بڤودافون مصر: “يمثل هذا التعاون امتدادًا لشراكة استراتيجية تجمعنا بالهيئة العامة للرعاية الصحية على مدار السنوات الماضية، ويعكس التزام ڤودافون مصر بدعم جهود الدولة لتسريع التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، من خلال توظيف التكنولوجيا لتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية، ونؤمن في ڤودافون مصر بأن دورنا كشريك للدولة في مسيرة التحول الرقمي لا يقتصر على تقديم خدمات الاتصالات، بل يمتد إلى بناء بنية تحتية رقمية تدعم القطاعات الحيوية وتمكنها من تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة، ويسعدنا توقيع هذا البروتوكول، الذي سيسهم في تعزيز كفاءة واستدامة خدمات الاتصالات في المناطق ذات الأولوية، ودعم جاهزية المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي"

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، ودعم التحول الرقمي، وتوفير بيئة تشغيل متطورة تواكب التوسع المستمر لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء نظام صحي حديث ومستدام.

عن ڤودافون مصر:

ڤودافون مصر هي إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات. وتتمحور استراتيجيتها حول صياغة مستقبل العالم الرقمي، مع وضع العملاء في مقدمة أولوياتها. فعلى مدار أكثر من 28 عامًا، استثمرت الشركة ما يزيد عن 125 مليار جنيه مصري للمساهمة في خدمة أكثر من 55 مليون عميل وتحقيق تأثير إيجابي ملموس من خلال فريق عمل متميز يضم 10,000 موظف. تقدم ڤودافون مصر العديد من المنتجات والخدمات المبتكرة بهدف منح عملائها تجربة رقمية سلسة. فقد كانت أول شركة اتصالات تطلق محفظة إلكترونية للهواتف المحمولة تحت اسم "ڤودافون كاش"، مما ساهم في تيسير حياة أكثر من 20 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال حلول رقمية وخدمات مالية ميسرة. من ناحية أخرى، وتأكيدًا على التزامها تجاه المجتمعات التي تعمل بها؛ أطلقت الشركة مؤسسة ڤودافون مصر للتنمية المجتمعية عام 2003، والتي استثمرت 700 مليون جنيه في تنفيذ مشاريع واسعة الأثر على حياة أكثر من 11 مليون مصري. تسعى ڤودافون مصر لتقديم خدمات الاتصالات المتطورة بهدف التواصل من أجل مستقبل أفضل، مع الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتطورة لتعزيز التواصل بين الأفراد وتطوير الأعمال والمساهمة في تقدم المجتمعات المستدامة.

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