القاهرة: أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شراكتها الاستراتيجية مع تروكولر، المنصة العالمية الرائدة للتحقق من هوية المتصلين وحظر الاتصالات غير المرغوبة. وتهدف هذه الشراكة، من خلال الاعتماد على حلول معرف هوية المتصل التجاري المعتمد من تروكولر، لتعزيز أمان عملاء ڤاليو وتبسيط إجراء الاتصالات التجارية التي تجريها الشركة.

وتدرك ڤاليو أهمية حصول عملائها وشركائها على تجربة اتصالات آمنة وموثوقة، لذلك استعانت بمعرف المتصل التجاري المعتمد من تروكولر، لتحسين تجربة الاتصالات التليفونية وتعزيز الثقة وأمان الاتصال، عن طريق قنوات الاتصال المعتمدة والتي تمكّن المستخدمين من تمييز اتصالات الأعمال الحقيقية، وبالتالي تحسين تجربة الاتصال بشكل غير مسبوق.

ومن خلال الاستفادة من إمكانيات معرف المتصل التجاري المعتمد من تروكولر، ستتمكن ڤاليو من إثراء تجربة العملاء عن طريق اتصالات أعمال معتمدة وذات معنى، بفضل إضافة عدد من العناصر مثل اسم العلامة التجارية واسم الفئة وعلامة التحقق وشارة خضراء مميزة على شاشة الهاتف، مما يؤكد دور ڤاليو كعلامة تجارية تركز على تلبية احتياجات العملاء في السوق.

وبفضل ميزة سبب الاتصال، ستعمل ڤاليو على تمكين عملائها بإضافة تفاصيل ضرورية لمكالماتها قبل الرد عليها، وبالتالي زيادة ثقة العملاء ورفع كفاءة الاتصال. بالإضافة لذلك، تضمن ميزة استخدام اللغة المحلية لإجراء اتصالات ملائمة، وبالتالي تعزيز تجربة العملاء.

وتعليقًا على هذه الشراكة الهامة، قال مصطفى الصحن، رئيس قطاع الائتمان والمخاطر في شركة ڤاليو: "إنّ أمان العملاء يمثل أهم أولويتنا في ڤاليو. ولذلك سنتمكن من خلال شراكتنا مع تروكولر من توفير قناة اتصال آمنة وموثوقة لمستخدمينا، حيث يعزز معرف المتصل التجاري المعتمد من تروكولر مستوى الثقة والشفافية التي تتميز بها اتصالاتنا التجارية، بما يتيح للمستخدمين التعرف على ممثلي ڤاليو، والتواصل معهم بثقة وسهولة".

أضاف بريام بوز، الرئيس العالمي لقطاع الوصول للأسواق ومنتجات المطورين العالمية في تروكولر: "تعمل تروكولر على زيادة موثوقية وأمان الاتصالات، عن طريق تزويد الشركات بأدوات تكنولوجية تعمل على رفع كفاءة الاتصالات ومصداقية العلامة التجارية، كما تضمن تفاعل آمن للمستهلكين مع الاتصالات الواردة من هذه العلامات. إننا متحمسون للتعاون مع ڤاليو، وتمكينها من توفير تجربة اتصال فائقة الجودة وتتسم بالفعالية والأمان لعملائها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تعمل ڤاليو على اكتساب ثقة العملاء وإرضائهم من خلال الاستفادة من معرف المتصل التجاري المعتمد من تروكولر، مما يجعل الاتصالات التجارية والمالية أكثر سلاسة، مع تركيزها بصورة رئيسية على تلبية احتياجات العملاء".

وتواصل شركة «ڤاليو»، منذ إنشائها أواخر عام 2017، في إحداث طفرة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية من خلال تقديم باقة من الخدمات العصرية، وذلك في إطار استراتيجيتها التي تهدف إلى تعزيز نمط الحياة المتطور، والمساهمة في تعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء البلاد. يُذكر أن شركة ڤاليو تنفرد بسجل حافل بالإنجازات في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصري على مدار السنوات الماضية، وذلك عبر تقديم باقة ابتكارية من الخدمات المالية، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة مقدمي الخدمات والحلول المالية الابتكارية في السوق المصري، وذلك إلى جانب دورها المحوري في تعزيز الشمول المالي في السوق المصري.

وقد نجحت «ڤاليو» في ترسيخ مكانتها الرائدة كأفضل مزود لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل منتجاتها "U" وبرنامج "Ulter" الذي يتيح للعملاء سداد مدفوعات المنتجات عالية القيمة الذي قامت الشركة بطرحه مؤخرًا. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرنامج القروض النقدية، والادخار، من خلال منتجاتها الفريدة «AZ Valu» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ». وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا.

إنّ حلول الأعمال المعتمدة من تروكولر خلال الاتصالات تمنح مكالمات الأعمال والمكالمات التجارية المزيد من الموثوقية، من خلال إضفاء هوية العلامة التجارية، مما يعزز التواصل الآمن مع العملاء. وقد استفادت أكثر من 2500 شركة حول العالم من معرف المتصل التجاري المعتمد والقدرات المتقدمة الأخرى للتواصل من تروكولر، حيث يعمل هذا الحل على تحسين كفاءة المكالمات التجارية، ويقلل بشكل كبير من عمليات الاحتيال التي تتم عن طريق المكالمات، مما يدعم يساهم في زيادة أمان العملاء خلال الاتصالات التجارية.

عن شركة «ڤاليو»

تقدم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات، ومنها خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 6,500 نقطة بيع وأكثر من 2,000 موقعًا إلكترونيًا، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرنامج القروض النقدية، والادخار، وبرنامج تمويل يتيح للعملاء سداد مدفوعات المنتجات عالية القيمة من خلال منتجاتها الفريدة «AZ Valu» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» و«أكيد» و«Ulter». وتقوم الشركة بتقديم خدماتها للشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا. كما تتسم «ڤاليو»، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية.

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