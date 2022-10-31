سوف تتيح هذه الشراكة لعملاء «مكادي هايتس» باقة من الحلول التمويلية الميسرة لتغطية تكاليف تجديد المنازل والصيانة والمفروشات

القاهرة: أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع «مكادي هايتس» أحد المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية - مصر (ODE) في منطقة البحر الأحمر، لتقديم حلول تمويلية ميسرة تغطي تكاليف تجديد المنازل. وسوف تتيح هذه الشراكة لعملاء مدينة «مكادي هايتس» إمكانية سداد التكاليف المتعلقة بصيانة وتجديد منازلهم والديكورات الداخلية والأثاث من خلال برامج وخطط تقسيط «ڤاليو» الابتكارية.

ويؤكد ذلك التعاون حرص «ڤاليو» على تقديم أفضل الخدمات والحلول للعملاء وتخفيف أعبائهم المالية، فسوف يتمكن العملاء من الاستمتاع بمستوى عالي من الجودة في منازلهم، دون الحاجة إلى سداد إجمالي قيمة أعمال التشطيب مقدمًا. وتأتي هذه الشراكة ضمن سلسة من الاتفاقيات الناجحة مع أبرز الشركات العاملة بقطاع التطوير العقاري في السوق المصري.

وتهدف شركة «ڤاليو» من خلال عقد مثل هذه الاتفاقيات إلى تعظيم المردود الإيجابي على قطاع التطوير العقاري بوجه عام وذلك عبر توفير برامج وخطط تقسيط ميسرة لعملاء الشركات العاملة بذلك القطاع. بالإضافة إلى ذلك، سوف تساهم هذه الاتفاقيات في ترسيخ مكانة هذه المجموعة من شركات التطوير العقاري في السوق المصري وتبقيهم بمنأى عن المنافسة بفضل باقة الحلول التمويلية الفريدة التي يقدمونها للعملاء.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، إن هذه الاتفاقية الجديدة مع «مكادي هايتس» تأتي ضمن سعي الشركة إلى تعظيم القيمة لقاعدة متنامية من العملاء في السوق المصري وذلك عبر عقد مثل هذه الشراكات مع كبرى الشركات العاملة بقطاع التطوير العقاري. وأعرب حسونة عن سعادته بتقديم حلول التمويل الابتكارية لعملاء «مكادي هايتس» وذلك من خلال حلول «ڤاليو» الابتكارية والمتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية بهدف تسهيل حصولهم على أسلوب الحياة المتطور الذي يتطلعون إليه. ولفت حسونة أن تلك الشراكة تعزز قدرة «ڤاليو» على تحديد وتعظيم الاستفادة من فرص النمو التي تنبض بها مختلف القطاعات التي تعمل بها الشركة، فضلًا عن سد الفجوات بالسوق، وذلك حتى يستمتع العملاء بالحياة العصرية التي ترقى لتطلعاتهم.

ومن جهته، أكد تامر دويدار الرئيس التنفيذي لشركة «مكادي هايتس»، أن الشركة تسعى دائمًا إلى إثراء تجربة العملاء وتقديم أفضل الخدمات التي تلبي احتياجاتهم، ولذلك حرصت على إبرام هذه الشراكة مع «ڤاليو» استجابةً للظروف الاقتصادية وآثار التضخم التي أسفرت عن تراجع القوة الشرائية بين المستهلكين. وسوف تتيح هذه الشراكة لعملاء «مكادي هايتس» الاستفادة من برامج وخطط التقسيط الميسرة التي تقدمها شركة «ڤاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لسداد رسوم أعمال الديكورات الداخلية والصيانة. واختتم دويدار بالتأكيد على ثقته في قدرة الشركة على الاستفادة من هذه الشركة المثمرة في تحقيق التزامها نحو العملاء عبر توفير تجربة فريدة ترقى لتطلعاتهم.

ومن الجدير بالذكر أن مدينة «مكادي هايتس» تقع في خليج مكادي بمحافظة البحر الأحمر على مساحة إجمالية 3,75 مليون متر مربع، وتبعد 15 دقيقة من مطار الغردقة الدولي، و20 دقيقة من وسط مدينة الغردقة. وتحتل المدينة موقعًا متميزاً على ارتفاع يصل إلى 78 مترًا فوق مستوى سطح البحر في أعلى نقطة بخليج مكادي حيث الإطلالات البانورامية على البحر الأحمر، كما تم تخصيص أكثر من 85٪ من إجمالي مساحة المدينة للمساحات الخضراء والمعالم المائية والمساحات المفتوحة.

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عن شركة «ڤاليو»

تم إطلاق شركة «ڤاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية عام 2017، وهي شركة تابعة لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة. وتحظى الشركة بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 330 موقع إلكتروني وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهر للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها. وتنفرد «ڤاليو» بتقديم أسرع موافقات ائتمانية في مصر، وربط المستهلكين بقاعدة واسعة من محلات التجزئة ومواقع التسوق عبر الإنترنت وشبكة كبيرة من مقدمي الخدمات المختلفة.

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قطاع العلاقات الإعلامية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

PublicRelations@efg-hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة melgammal@efg-hermes.com

عن شركة أوراسكوم للتنمية – مصر

أوراسكوم للتنمية – مصر هي أكبر الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم للتنمية القابضة (ODH)، وهي شركة تطوير للمدن المتكاملة في مصر، وتعمل بنموذج أعمال رأسي ومتكامل، حيث تتخصص في تطوير الوحدات السكنية، الفنادق، والمرافق الترفيهية مثل ملاعب الجولف، ومراسي اليخوت. كما تقوم الشركة بتطوير البنية الأساسية في جميع مشروعاتها مثل المستشفيات والمدارس والمرافق العامة. وتمتلك الشركة حاليًا محفظة أراضي بإجمالي مساحة 50.5 مليون متر مربع، و24 فندق، بإجمالي 4,938 غرفة في 4 وجهات سياحية، وهي الجونة بالغردقة على ساحل البحر الأحمر، وطابا هايتس بشبه جزيرة سيناء، ومكادى هايتس بالغردقة، وبيوم في الفيوم. وقد قامت أوراسكوم للتنمية – مصر بإنشاء مشروع "O West"، وهو أحدث إضافة لمحفظة مشروعات الشركة وأول مشروع لها في القاهرة، يقع في مدينة السادس من أكتوبر.

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.