القاهرة، أعلنت اليوم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية تعاون مع «جودزمارت»، وهي شركة ناشئة متخصصة في مجال التسوق الإلكتروني للمستلزمات المنزلية. وبموجب هذه الشراكة ستقوم ڤاليو بإتاحة خيارات دفع متنوعة على تطبيق «جودزمارت»، لتوفير تجربة تسوق مرنة ومريحة للعملاء ومساعدتهم في إدارة مشترياتهم المنزلية اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير خطط دفع مرنة للمشتريات المنزلية الأساسية لأول مرة على تطبيق «جودزمارت»، لمساعدة العملاء في دفع مشترياتهم حيث يمكنهم الاختيار من بين خطط دفع حتى 60 شهر مصممة خصيصًا بما يلائم احتياجاتهم المالية. كما سيتمكن العملاء من تفعيل خطة دفع ملاءمة لهم بسهولة من خلال تطبيق «جودزمارت».

وفي هذا السياق، أعرب معتز لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات في ڤاليو عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون مع «جودزمارت» لتوفير حلول دفع ابتكارية للعملاء، مشيرًا إلى أهمية تلك الاتفاقية التي ستعزز جهود ڤاليو لتمكين العملاء بحلول مالية مرنة وتسهيل إتمام مشترياتهم اليومية. كما أضاف لطفي أن تلك الشراكة ستمكن العملاء من شراء مستلزمات المنزل الأساسية بدون أي أعباء مالية وذلك بفضل خطط الدفع الميسّرة المقدمة في إطار هذه الشراكة والانتشار الواسع لخدمات «جودزمارت» في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة إلى ذلك، أكد لطفي أن إتاحة حلول الدفع من ڤاليو على تطبيق «جودزمارت» يضع معايير جديدة للتسوق للمستلزمات المنزلية في مصر.

جدير بالذكر أن «جودزمارت» توفر نموذج خدمة ابتكاري يقدم مجموعة واسعة من المستلزمات المنزلية، من البقالة إلى منتجات الصيدلية والسلع الطازجة، دون حد أدنى للطلبات. ويتم توصيل الطلبات مباشرة إلى منازل العملاء في صناديق «جودزمارت» الآمنة قبل الساعة 6:00 صباحًا، مما يوفر لهم راحة غير مسبوقة. وتقدم «جودزمارت» خدماتها في السادس من أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والرحاب ومدينتي والشروق، مع خطط للتوسع المستمر في مجتمعات جديدة.

ومن جانبه، أضاف عمرو فوزي، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جودزمارت»، أن الشركة تهدف إلى تسهيل حياة العملاء عبر تزويدهم بتجربة تسوق سلسة ومريحة، مؤكدًا على أن التعاون مع شركة «ڤاليو» يعكس التزام «جودزمارت» بمواصلة الابتكار وتبني أفضل معايير تقديم الخدمات. كما أشار فوزي إلى أن دمج حلول الدفع من ڤاليو على تطبيق «جودزمارت»، سيسهم في تعزيز تجربة التسوق للعملاء ويمكّنهم من إدارة مشترياتهم المنزلية دون أي أعباء مالية.

عن شركة «ڤاليو»

تقدم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات، ومنها خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 8,500 نقطة بيع وأكثر من 2,000 موقعًا إلكترونيًا، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرامج القروض النقدية والادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه من خلال منتجاتها الفريدة «AZ Valu» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» و«أكيد» وصولاً إلى «Ulter» و«Flip». وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة تيتانيوم الائتمانية الجديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا. كما تتسم «ڤاليو»، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية.

عن جودزمارت

جودزمارت بيسهل لك طلب كل احتياجات بيتك من بقالة، خضار، فاكهة، مخبوزات، صيدلية وغيرهم حتى الساعة ١٢ صباحاً. طلباتك بتوصلك لحد باب البيت في بوكس جودزمارت قبل ٦ الصبح. التطبيق بيوفرلك اختيار طلباتك من أكتر من ٣٠ ألف منتج ومحلات كتيرة زي مزارع دينا، العبد، ليتشي، السبكي ومن غير حد أدنى للطلب هتقدر تطلب كل احتياجات بيتك بسهولة. جودزمارت حالياً بيوصل في أكتوبر، الشيخ زايد، التجمع، الرحاب، مدينتي، وبنشتغل دايماً على توسيع نطاق الخدمة.

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