أعلنت اليوم ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق برنامجها الجديد للمكافآت، والذي يُعد أول برنامج في مصر يقدم استردادًا نقديًا فوريًا (Instant Cashback) على المدفوعات. ويأتي إطلاق البرنامج في إطار التزام ڤاليو المستمر بتطوير حلول مالية مبتكرة تعزز تجربة العملاء، من خلال تقديم مكافآت فورية على المعاملات المؤهلة، دون الحاجة إلى تجميع النقاط أو الانتظار لفترات زمنية لاستحقاق المكافآت.

ويتيح البرنامج للعملاء الحصول على استرداد نقدي فوري مع كل معاملة تمويلية يتم تنفيذها باستخدام حد ڤاليو الائتماني، حيث يتم إضافة قيمة المكافأة مباشرة بعد إتمام المعاملة، مع إمكانية استردادها نقدياً بسهولة من خلال شحن بطاقة ڤاليو مسبقة الدفع، بما يوفر تجربة أكثر مرونة وسلاسة عبر منظومة ڤاليو المتكاملة.

ويعتمد البرنامج على مفهوم جديد لبرامج المكافآت، إذ يحصل العملاء على إشعار فوري بقيمة الاسترداد النقدي بمجرد إتمام معاملاتهم، مع إمكانية متابعة مكافآتهم والاستفادة منها في الوقت الذي يناسبهم، بما يعزز مستويات الشفافية ويمنحهم قيمة حقيقية مع كل عملية شراء.

ويتوفر برنامج المكافآت عبر مجموعة من أبرز منتجات وخدمات ڤاليو، بما يشمل شبكة التجار، وشحن حدود بطاقة ڤاليو مسبقة الدفع، وخدمة شقلباظ، بالإضافة إلى عمليات الشراء عبرShop'IT داخل التطبيق، بما يضمن تجربة مكافآت موحدة عبر مختلف الخدمات التي تقدمها الشركة.

وسيحصل العملاء على استرداد نقدي فوري كنسبة من قيمة المعاملات التمويلية التي تتضمن فوائد. كما يشمل البرنامج أيضًا المعاملات داخل الحملات الترويجية، بما في ذلك خطط الدفع بدون فوائد، وعروض Spark'IT، بالإضافة إلى حملات الخصومات والاسترداد النقدي، حيث سيحصل العملاء على مكافآت إضافية ضمن هذه العروض أيضًا.

وتظل قيمة الاسترداد النقدي المكتسبة صالحة لمدة عام كامل من تاريخ تنفيذ المعاملة، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في اختيار الوقت الأنسب للاستفادة من مكافآتهم.

وفي هذا السياق، صرح عمر عبد الهادي، رئيس قطاع النمو والمنتجات بشركة ڤاليو، قائلًا: "في ڤاليو، نواصل تطوير تجارب مالية أكثر بساطة وشفافية وقيمة لعملائنا. ومن خلال إطلاق أول برنامج مكافآت للاسترداد النقدي الفوري على المدفوعات في مصر، يحصل العملاء على مكافآتهم مباشرة مع كل معاملة مؤهلة، دون الحاجة إلى جمع النقاط أو المرور بإجراءات استبدال معقدة. ويعكس هذا الإطلاق التزامنا ببناء منظومة مالية أكثر تكاملًا، تتيح للعملاء الاستفادة من قيمة حقيقية وفورية عبر مختلف خدمات ڤاليو."

ويعزز إطلاق البرنامج التزام ڤاليو بمواصلة تطوير حلول مالية مبتكرة تواكب احتياجات العملاء المتغيرة، من خلال تقديم مزايا أكثر مرونة وسهولة وقيمة، بما يسهم في تعزيز تجربة العملاء ودعم تطور منظومة المدفوعات الرقمية والتمويل الاستهلاكي في السوق المصري.

عن شركة «ڤاليو»

شركة ڤاليو، (الاسم القانوني: يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. وهي أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي تم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وذلك بالإضافة إلى استحواذ شركة "أمازون" على حصة مباشرة بها، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.

وتنفرد الشركة بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 9,000 نقطة بيع وموقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج الدفع الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات وتشطيب المنازل والأثاث وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والخدمات الصحية والتعليمية، والسفر، والأزياء، وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار، وبرامج الادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه ومنصة ڤاليو للتسوق الإلكتروني من خلال منتجاتها الفريدة «Valu Invest» (والتي تشمل صندوق AZ Valu وتطبيق EFG Hermes ONE) و«شقلباظ» و«Ulter»، و«Shop’IT». كما تقدم الشركة حلولاً متكاملة للشركات من خلال «Valu Business».

وقد أطلقت ڤاليو أيضًا بطاقتها المدفوعة مسبقًا وبطاقة ائتمان مشتركة بالتعاون مع "ڤيزا"، لتوسيع نطاق خيارات الدفع المتاحة أمام العملاء وتقديم أكثر الحلول المالية شمولًا ومرونة وسهولة، مما يجعل ڤاليو الخيار الأمثل لجميع احتياجات الدفع. وباعتبارها إحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية الحائزة على جوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتبنى ڤاليو نهجًا متطورًا وفريقًا مرنًا يلتزم بابتكار حلول مالية متجددة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.

ومؤخرًا، أطلقت «ڤاليو» خدماتها في الأردن في مايو 2026 بموجب رخصة تمويل متخصصة، وذلك بعد حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي الأردني (CBJ)، لتقدم للمستهلكين حلول تمويل ميسرة ومبتكرة.

لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة: www.valu.com.eg

ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

قطاع العلاقات العامة في ڤاليو

News-release@valu.com.eg

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

melgammal@valu.com.eg

عمر سلامة

رئيس الاتصالات والعلاقات العامة

osalama@valu.com.eg

ملاحظة حول البيانات الطليعة:

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر ڤاليو بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان ڤاليو فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

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