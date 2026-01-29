القاهرة: أعلنت اليوم شركة ڤاليو، المنصة الرائدة لتكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، عن توقيع عقد رعاية للبطلة الناشئة تاليا إسلام أحمد، والتي تُعد واحدة من أبرز المواهب الواعدة في رياضة الإسكواش بمصر، والمصنفة حاليًا في المركز الأول محليًا تحت 11 سنة. وتأتي هذه الشراكة لتعكس التزام ڤاليو المستمر بدعم الأجيال الجديدة من الرياضيين، والاستثمار في مستقبل الرياضة المصرية من خلال تبني المواهب الشابة وتمكينها من تحقيق المزيد من الإنجازات.

ويأتي اختيار تاليا لهذه الشراكة بفضل نتائجها الاستثنائية؛ فبرغم صغر سنها الذي لم يتجاوز العاشرة، نجحت تاليا في ترسيخ مكانتها كواحدة من ألمع المواهب في بطولات الناشئين، حيث فازت ببطولة مصر الدولية للإسكواش (تحت 11 سنة)، بالإضافة إلى كأس مصر وبطولتي الجيزة والقاهرة (تحت 11 سنة). وعلى الصعيد الدولي، مثّلت تاليا مصر في كبرى البطولات، وفي مقدمتها بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، وذلك بعد سلسلة من الألقاب المحلية التي حصدتها منذ سن التاسعة تحت مظلة الاتحاد المصري للإسكواش. وبصفتها لاعبة في صفوف النخبة بنادي وادي دجلة، يعكس نجاح تاليا مزيجًا فريدًا بين موهبتها الفطرية، وعقليتها التنافسية القوية، وإصرارها الدائم على بلوغ أعلى مستويات التميز.

وفي هذا السياق، صرحت سلمى عبد الحميد، رئيس قطاع التسويق في شركة ڤاليو، أن دعم المواهب المصرية الشابة مثل تاليا يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة للاستثمار في أجيال المستقبل، مشيرةً إلى سجل ڤاليو الحافل في تمكين الرياضيين المصريين ودعم المبادرات الشبابية. وأضافت سلمى أن هذه الشراكة ترسخ التزام ڤاليو برؤيتها طويلة الأجل؛ التي تهدف إلى تنمية قدرات المواهب الشابة في المجال الرياضي، وبناء منظومة مستدامة تدعم نموهم ونجاحهم في الساحة الدولية. وأكدت سلمى أن ما حققته تاليا من إنجازات هو خير دليل على الريادة المصرية في رياضة الإسكواش عالميًا، معربًة عن فخر الشركة بتقديم الدعم الذي سيساعدها على تحقيق نجاحات أكبر في البطولات الدولية.

ولا تقف هذه الشراكة عند حدود الرعاية الرياضية فحسب، بل تؤكد التزام ڤاليو الراسخ بالتميز الذي يتجاوز نطاق الخدمات المالية؛ من خلال دعم بطلة واعدة مثل تاليا، تضع ڤاليو ثقتها بجيل مصري ناشئ يطمح للمنافسة دوليًا. كما تعكس هذه الخطوة الدور المحوري للعلامات التجارية المحلية في إحداث تغيير إيجابي ومستدام، ودعم تطلعات الشباب، وتعزيز الهوية الوطنية في البطولات الدولية. ويأتي هذا التعاون امتدادًا لسجل ڤاليو الحافل في مساندة المواهب المصرية الصاعدة، والذي شمل شراكات سابقة مع أبطال مميزين مثل بطلة تنس الطاولة هنا جودة، وبطل رفع الأثقال محمود حسني.

عن شركة «ڤاليو»

تقدم شركة ڤاليو (الاسم القانوني: U Consumer Finance S.A.E) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. تُعد ڤاليو أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي يتم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وذلك بالإضافة إلى استحواذ شركة "أمازون" على حصة مباشرة بها، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.

وتنفرد الشركة بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 8,500 نقطة بيع وموقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرامج القروض النقدية والادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه من خلال منتجاتها الفريدة «Valu Invest» وصندوق AZ Valu وتطبيق EFG Hermes ONE و«شقلباظ» و«Ulter»، و Shop'IT.

وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة تيتانيوم الائتمانية الجديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا لتوسيع باقة حلول الدفع، بهدف تزويد عملائها بأكثر الحلول مرونة وسهولة وشمولًا، وهو ما يرسخ مكانة ڤاليو كأفضل مقدمي الخدمات المالية التي تلبي جميع احتياجات العملاء. كما تتسم «ڤاليو»، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية ملائمة لتلبية متطلبات العملاء دائمة التغير.

لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة www.valu.com.eg

ملاحظة حول البيانات الطليعة

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر ڤاليو بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان ڤاليو فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

