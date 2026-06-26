عمّان، الأردن: أعلنت شركة ڤاليو الأردن، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة سمارت باي، العلامة التجارية الرائدة والأولى في الأردن في بيع المنتجات الإلكترونية والأجهزة المنزلية وحلول الاتصالات المعززة بخدمات ما بعد البيع الكاملة.

وبموجب هذه الخطوة، تنضم سمارت باي إلى قائمة شركاء ڤاليو، بما يتيح لها تفعيل حلول الدفع المرنة "الشراء الآن والدفع لاحقاً" من ڤاليو والبدء بتقديمها على أجهزة نقاط البيع المدعومة في مختلف فروعها المنتشرة في المملكة، وعلى موقعها الإلكتروني، دون الحاجة إلى الاعتماد على أجهزة إضافية أو إجراء عمليات ربط تقنية معقدة.

ومن خلال هذه الشراكة، سيكون بإمكان المتسوقين شراء ما يحلو لهم من منتجات جميع العلامات التجارية الرائدة التي توفرها سمارت باي، وإتمام مشترياتهم من خلال تجربة رقمية سهلة وسريعة عبر تطبيق ڤاليو، الذي يتكامل مع أجهزة نقاط بيع سمارت باي وموقعها الإلكتروني، والذي يتيح لهم خيارات دفع متعددة تتناسب مع قدراتهم المالية وحدودهم الائتمانية المعتمدة مع خطط سداد مرنة تبدأ من شهر وتصل إلى 60 شهراً.

وحول هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو الأردن، محمد اليوسف: "تكتسب شراكتنا مع سمارت باي أهمية خاصة، كونها تعزز تجارب تسوق العملاء بإتاحة خيارات أوسع من المنتجات والخدمات أمامهم بما يلبي احتياجاتهم، إلى جانب منحهم حرية أكبر في إدارة مشترياتهم بمرونة أعلى مع حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً من ڤاليو من خلال إحدى أكبر منصات تسوق الإلكترونيات الموثوقة، في الوقت الذي تفتح فيه الآفاق أمام أصحاب العلامات التجارية لزيادة مبيعاتهم بما يدعم نمو أعمالهم."

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة سمارت باي، سمير سروري: "في سمارت باي، نؤمن بأن توفير أحدث التقنيات والمنتجات العالمية يجب أن يترافق مع حلول مالية مرنة ومبتكرة تُمكّن العملاء من الحصول على احتياجاتهم بسهولة وراحة. ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا مع ڤاليو كخطوة استراتيجية مهمة تعزز من تجربة التسوق التي نقدمها لعملائنا في الأردن. وعلى مدار ما يقارب عقدين من الزمن، حرصنا في سمارت باي على أن نكون الوجهة الأولى للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة، من خلال تقديم أفضل العلامات التجارية العالمية وأعلى مستويات الخدمة. واليوم، نضيف بعداً جديداً لهذه التجربة عبر توفير خيارات دفع أكثر مرونة، تلبي تطلعات العملاء وتواكب احتياجاتهم المتغيرة."

وتعد هذه الشراكة امتداداً لجهود ڤاليو الرامية إلى توسيع حضورها في الأردن كمنصة إقليمية للخدمات المالية الرقمية، وكمساهم رئيسي في توسيع شبكة حلول الدفع المرنة التي تدعم التوجه نحو اقتصاد غير نقدي، وتسهم في تعزيز مستويات الشمول المالي، من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الرقمي ومعالجات المدفوعات، إلى جانب كبرى المؤسسات والعلامات التجارية في القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الإلكترونيات الذي يشهد نمواً متسارعاً وطلباً متزايداً في السوق الأردنية، وذلك بعد إطلاق عملياتها رسمياً في أيار 2026، عقب الحصول على الموافقات التنظيمية من البنك المركزي الأردني واستكمال متطلبات التشغيل.

نبذة حول شركة ڤاليو:

تقدم شركة ڤاليو (الاسم القانوني: U Consumer Finance S.A.E) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. تُعد ڤاليو أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي تم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.

وفي الأردن، تقدّم ڤاليو حلول تمويل رقمي مبتكرة تسهّل الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك في مرحلتها الأولى تقديم خدمة “الشراء الآن والدفع لاحقًا ”(BNPL)، التي تتيح للعملاء دفع مشترياتهم على عدة دفعات لغاية 60 شهراً عبر شبكة من التجار المعتمدين، من خلال تجربة رقمية سلسة وسريعة، تُمكّن العملاء من تبنّي أنماط حياة أكثر مرونة، مع إدارة إنفاقهم بطريقة ذكية تتماشى مع احتياجاتهم اليومية وتطلعاتهم المستقبلية.

وتأتي عمليات ڤاليو في الأردن بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي الأردني لمزاولة أعمال التمويل المتخصص، في إطار التزامها بتقديم حلول مالية مسؤولة ومنظمة، تسهم في تعزيز الشمول المالي وتطوير تجربة المستخدم في قطاع التمويل الرقمي.

كما تسعى ڤاليو إلى بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات في السوق المحلي، بما يساهم في تطوير منظومة التمويل الاستهلاكي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية في المملكة.

لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة www.valu.com.eg

ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

قطاع العلاقات العامة في ڤاليو مصر

News-release@valu.com.eg

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

melgammal@valu.com.eg

عمر سلامة

رئيس الاتصالات والعلاقات العامة

osalama@valu.com.eg

البتول الفايز

مدير تسويق - ڤاليو الأردن

balfayez@valugroup.com

نبذة حول سمارت باي:

تأسست شركة سمارت باي في الأردن عام 2007 بهدف توفير تجربة تسوق متكاملة ومتميزة في مجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية. ومنذ انطلاقتها، حرصت الشركة على تقديم أحدث التقنيات وأشهر العلامات التجارية العالمية ضمن بيئة تسوق عصرية تلبي احتياجات العملاء وتطلعاتهم.

تقدم سمارت باي أوسع تشكيلة من المنتجات الإلكترونية والمنزلية، والتي تشمل التلفزيونات، وأنظمة الصوت، والحواسيب، والهواتف الذكية، وتقنيات المعلومات والاتصالات، والكاميرات، وألعاب الفيديو، والأجهزة المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية. كما تدعم هذه المنتجات بمنظومة متكاملة من خدمات ما بعد البيع تشمل التوصيل المجاني، والتركيب، وخدمات الصيانة والإصلاح للأجهزة المنزلية والإلكترونية.

جاءت فكرة تأسيس سمارت باي مع بداية انتشار مفهوم متاجر البيع الكبرى (Big Box Retail) في السوق الأردني عام 2006، لتصبح في عام 2007 أول متجر إلكترونيات ضخم في المملكة. وبفضل رؤيتها الطموحة، وهيكلها المالي القوي، وخبرتها الواسعة في قطاع التجزئة، نجحت الشركة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز العلامات التجارية في الأردن.

واليوم، تمتلك سمارت باي أربعة فروع رئيسية موزعة في مختلف أنحاء المملكة، بمساحة بيع إجمالية تقارب 17,000 متر مربع، ويعمل لديها أكثر من 500 موظف مؤهل ومدرب. كما تخدم الشركة أكثر من 10 ملايين متسوق، ما جعلها واحدة من أكثر وجهات التسوق الإلكترونية والتقليدية شهرة وثقة في الأردن.

وإلى جانب نشاطها الريادي في قطاع التجزئة، أسست سمارت باي ذراعاً متخصصاً في التوزيع يضم مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية الرائدة، مع الاستمرار في استقطاب أسرع العلامات نمواً حول العالم، بهدف بناء أكبر منظومة توزيع متخصصة في المملكة.

على مدار السنوات الماضية، واصلت سمارت باي تعزيز مكانتها كشريك موثوق للعملاء والموردين على حد سواء، مستندة إلى التزامها المستمر بتقديم أفضل المنتجات، وأعلى مستويات الخدمة، وتجربة تسوق متكاملة تواكب أحدث التطورات العالمية في قطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية.

لمعرفة المزيد عن سمارت باي ، يرجى زيارة www.smartbuy-me.com

ولمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

البريد الالكتروني :

info@smartbuy.jo

مدير الأعمال للشركات

Wejdan.Afaneh@smartbuy.jo

-انتهى-

#بياناتشركات