قطاع العقارات من أوائل المستفيدين من التطبيقات اللامركزية Web3 مع تضاعف اعتماد الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) في دبي

عقارات افتراضية فائقة الفخامة سيتم تداولها على شكلNFTs مع أو بدون النظراء الفعليين في العالم الحقيقي

توقعات بنمو سوق العقارات في ميتافيرس بمعدل نمو سنوي مركب قدره 31٪ من 2022 إلى 2028

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة الوساطة العقارية الرائدة يونيون سكوير هاوس(USH) عن عزمها إطلاق أول قصور سكنية في الفضاء الرقمي "ميتافيرس" على صعيد المنطقة. ويأتي هذا البيان على هامش التطورات الراهنة في دبي حيث تشهد الإمارة توجه عام من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة نحو تبني تطبيقات Web3، إذ تصدرت دبي المنطقة من حيث تبني الأصول الرقمية.

كما تضاعفت وتيرة اعتماد الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) في الآونة الأخيرة في دبي. ويعتبر قطاع العقارات من المستفيدين الرئيسيين، حيث يحتل المرتبة الأولى في الاستفادة من تطبيقات Web3، التي تعمل على تقنية "بلوكتشين" باستخدام شبكات لا مركزية دون وسطاء.

ووفقًا لبيانات السوق، وصلت مبيعات العقارات في ميتافيرس إلى 500 مليون دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم هذه المبيعات في العام الحالي. ومن المتوقع أيضاً نمو سوق العقارات في ميتافيرس بمعدل نمو سنوي مركب قدره 31٪ من 2022 إلى 2028.

ومن خلال الاستفادة من مجتمع المستثمرين المخضرمين في دبي والسكان الشباب الذين يتمتعون بمستويات عالية من الإلمام بمفهوم العوالم الافتراضية وآفاقها، تخطط شركة يونيون سكوير هاوس تطوير وبيع العقارات الرقمية فائقة الفخامة على شكل NFTs، مع أو بدون النظراء الفعليين في العالم الحقيقي.

في الآونة الأخيرة، أطلق مركز دبي التجاري العالمي أول حاضنة أعمال خاصة بميتافيرس في الشرق الأوسط. ومن ناحية أخرى قامت حكومة الإمارات بالشراكة مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات بإطلاق "قمة إنفستوبيا للاستثمار"، والتي تعد أول قمة اقتصادية يتم استضافتها في ميتافيرس. وقامت أيضاً وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتطوير منصة ميتافيرس جديدة، مما يتيح للأشخاص فرصة الحصول على الرعاية الطبية وتلقي الدعم المتعلق بالصحة افتراضياً. وفي القطاع الخاص، قامت شركة ميتافيرس الناشئة "إيكونيكوس" مؤخراً ومقرها دبي بجمع مليوني دولار في جولة تمويل أولية.

وتعليقًا على هذه الخطوة، قال غوراف أيداساني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة يونيون سكوير هاوس: "إن دخولنا عالم ميتافيرس ينبع من إيماننا القوي بعالم افتراضي واسع الانتشار يهدف إلى تحويل العديد من القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقاري. إن المستفيدين من امتلاك الأصول الافتراضية مثل العقارات على المدى الطويل هم الذين لديهم إمكانية الوصول إلى ميتافيرس، تاركين الآخرين ورائهم. في المدن المستقبلية مثل دبي حيث ننعم في جيل يطغي عليه طابع الشباب، تعي الناس أهمية وقيمة وإمكانات الأصول الرقمية".

بالإضافة إلى الملكية، يتيح الاستثمار في القصور الرقمية للمشترين عرض عقاراتهم على شكل الواقع المعزز، والتفاعل مع المستخدمين الآخرين والجيران الرقميين.

وأضاف غوراف: "أصبحت اليوم العقارات الرقمية من الأصول الرئيسية. يقوم عدد من المقرضين بتقديم قروض عقارية لدعم العملاء في شراء العقارات الافتراضية. كل هذه التطورات تعطي زخمًا جديدًا للممتلكات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين في ميتافيرس فرصة لمضاعفة قيمة أصولهم الافتراضية على مدى السنوات القليلة المقبلة."

إن النمو المستمر لاقتصاد دولة الإمارات واستجابة الحكومة الحازمة للوباء من شأنها تعزيز جاذبية دبي العالمية بين المستثمرين والمقيمين والزوار. وتستمر المعنويات الإيجابية وجاذبية السوق في تعزيز ثقة المستثمرين، بما فيهم المهتمين بالاستثمار في العالم الافتراضي.

وعن طريق الاستفادة من فريق من المهنيين ذوي الخبرة مع التركيز الجماعي على رضا العملاء، تمكنت شركة يونيون سكوير هاوس من تمهيد الطريق لدخول عالم ميتافيرس.

احتلت يونيون سكوير هاوس مؤخرًا المركز الأول كأفضل وكالة عقارية في دبي، بعد حصولها على جائزة "أفضل وكالة عقارية" من شركة إعمار العقارية للسنوات العشر الماضية على التوالي. وكانت قد حصلت يونيون سكوير سابقاً على جائزة "أفضل وكالة عقارية" من مجموعة دبي للعقارات على مدى سبع سنوات متتالية، وميراس العقارية (سنتان متتاليتان)، ومؤسسة التنظيم العقاري (2021)، ودبي القابضة (2021)، وداماك العقارية (2021). وتشمل الجوائز الأخرى البارزة التي فازت بها الشركة: ماجد الفطيم (جائزة الشريك الأول لعام 2021)، نخيل (جائزة أفضل وكالة في المرتبة الثانية لعام 2021) وميدان، المنطقة الأولى (أفضل وكالة عقارية لعام 2021).

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