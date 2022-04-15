الشركة تساهم بنسبة 4.5% من إجمالي المبيعات العقارية على المخطط و1% من إجمالي الاقتصاد العقاري في دبي



دبي، الإمارات العربية المتحدة: تتمتع يونيك بروبرتيز، شركة الاستشارات الرائدة والحائزة على جوائز، بمكانةٍ راسخة في قطاع الاستثمار العقاري وعلاقاتٍ موثوقة مع أبرز شركات التطوير العقاري في دبي والإمارات، حيث توفر للعملاء مجموعةً من الحلول والخدمات الاستشارية التي تساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة والخاصة بصفقات العقارات.

وتمكنت شركة يونيك بروبرتيز من الجمع بين خبرتها في السوق ومجموعةٍ من المزايا والخصائص المميزة لتصبح مرجعاً عالمياً للصفقات الناجحة في قطاع العقارات، حيث تقدم دعماً استشارياً قيّماً ورائداً. وتحافظ الشركة منذ تأسيسها في عام 2008، على تصنيفها كواحدةٍ من أفضل وكالات الوساطة بين شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي، لتساهم في عام 2021 بنسبة 4.5% من إجمالي المبيعات العقارية على المخطط و1% من إجمالي الاقتصاد العقاري في دبي.

ويعمل اليوم لدى الشركة مجموعة مميزة من الخبراء والأخصائيين في سوق العقارات في الشرق الأوسط، والذين يتميزون بمعرفةٍ واسعة بالسوق وخبرةٍ في تصميم تجارب العملاء المحلية والدولية لتحقيق أفضل النتائج. وتضم الشركة مجموعة متنوعة من الموظفين من 40 دولة يتحدثون 35 لغة، حيث تم اختيارهم بعناية من قِبل المدراء لتزويد العملاء من جميع أنحاء العالم بالإرشادات المناسبة ومساعدتهم على اتخاذ أفضل قرارات الاستثمار العقاري في السوق.

وتقدم يونيك بروبرتيز مجموعة كاملة من الخدمات، بما في ذلك استشارات الاستثمار على المخطط، حيث يعمل لديها فريق متخصص يزود العملاء بالإرشادات، بدءاً من مرحلة إطلاق المشروع وحتى مرحلة التسليم. كما تتعاون الشركة مع أبرز شركات التطوير العقاري التي تتمتع بمكانةٍ مرموقة وسجل حافل من المشاريع الناجحة والعلاقات المميزة مع الهيئات الحكومية، بما يضمن للعملاء استثمارات موثوقة وآمنة. كما تقدم شركة الاستشارات العقارية خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية، مما يمكّن العملاء من تحقيق أرفع مستوى من الأداء وأكبر قيمة ممكنة لمحفظتهم العقارية من خلال تخصيص الأصول وإدارة المخاطر والإشراف على الصفقات والتنفيذ الدقيق لاستراتيجية الأصول.

ويستفيد مستشارو يونيك بروبرتيز من خبرتهم الواسعة والبنية التحتية للشركة وتميّزها التشغيلي لتوفير خدمات التأجير السكني والتجاري من خلال تقديم الإرشادات المتخصصة واستراتيجيات الإدارة بشأن عمليات نقل ملكية جميع أنواع الأصول بغرض البيع أو الاستحواذ، بدءاً من خدمات التأجير المسبق والتأجير ووصولاً إلى الاستحواذ. ويوفّر فريق إدارة الممتلكات مجموعةً من الخدمات التي تخفف أعباء التواصل والأعمال الورقية على العملاء من خلال وضع قوائم بالعقارات المؤجرة وتقييم المستأجرين وإدارة ودائع الضمان وأعمال الإصلاح وتوفير الإشعارات لحل النزاعات.

وتتميز مجموعة الخدمات المتنوعة التي تقدمها يونيك بروبرتيز بمستويات استثنائية من الكفاءة والخبرة، فضلاً عن التفاني في إرضاء العملاء، مما منح الشركة مكانةً رائدة كواحدةٍ من أكثر شركات العقارات موثوقية في الإمارات.

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حول يونيك بروبرتيز:

تُعد يونيك بروبرتيز وكالة استشاراتٍ رائدة وحائزة على العديد من الجوائز في المنطقة، وتتميز بمكانةٍ مرموقة وخبرةٍ تمتد لأكثر من 14 عاماً في قطاع الاستثمار العقاري. وتأسست الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في دبي على يد أراش جليلي، وهي تقدم مجموعةً من الخدمات بما في ذلك باقة متميزة من المشاريع على المخطط والعقارات الجاهزة للبيع والتأجير. وساهمت الشركة في عام 2021 بنسبة 4.5% من إجمالي المبيعات العقارية على المخطط وحوالي 1% من إجمالي الاقتصاد العقاري في دبي، لتسجّل صفقات بقيمة 82 مليار دولار أمريكي (300 مليار درهم إماراتي). وتقدم الشركة من خلال مستشاريها الذين يتميزون بخبراتٍ واسعة ويتحدثون عدة لغات، حلول استثمار عقاري موثوقة واستثنائية ومصممة خصيصاً للعملاء. لمزيد من المعلومات حول يونيك بروبرتيز، يرجى زيارة الرابط https://www.uniqueproperties.ae/en/