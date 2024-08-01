أعلنت شركة يونيك العقارية، الوكالة الحائزة على الجوائز في مجال العقارات في دبي منذ عام 2008، عن تحقيق طفرة نوعية كبيرة في السوق الثانوية للمدينة. بفضل خبرتها التي تمتد لستة عشر عام وشغفها الكبير بالصناعة، حيث تمكنت الشركة من الحصول على 36% من صفقاتها في السوق الثانوية منذ يناير 2024. ليبرز هذا النمو السريع التحول الاستراتيجي نحو استغلال إمكانات التأجير وإعادة البيع للعقارات الاستثنائية في دبي.

بهذا السياق، علّق أراش جليلي، الرئيس التنفيذي لشركة يونيك العقارية، قائلاً: "لقد أصبحت يونيك العقارية جزءًا لا يتجزأ من سوق العقارات في دبي على مدار السنوات الستة عشر الماضية. وقد حققنا هذه المكانة بفضل تركيزنا على العملاء، والتزامنا بالنزاهة، والشفافية، والاحترام. إذ يوفر السوق الثانوي فرصًا هائلة لفريقنا لتوسيع خدماته، مما يمكن المستخدمين النهائيين والمستثمرين في جميع أنحاء دبي من الاستفادة من هذه الفرص".

الاستفادة من الاتجاه المتنامي

تتوافق هذه الخطوة من يونيك العقارية تماماً مع الاتجاهات الحالية السائدة في السوق. وفقاً لتقرير ديلويت السنوي العاشر للتوقعات العقارية لعام 2024، شكلت عقارات السوق الثانوية 41٪ من إجمالي المعاملات في عام 2023، مع تسجيل منطقة الخليج التجاري ووسط المدينة وقرية جميرا الدائرية أعلى نسب من المعاملات. إن تركيز يونيك العقارية على هذه المواقع الاستراتيجية، بما في ذلك دبي الجنوب، التي تشهد نمواً حضرياً ملحوظاً، يتيح لها الاستفادة من هذه الشريحة المتنامية من السوق، خاصة مع اهتمامها بالخدمات اللوجستية والطيران والعيش السكني.

تم تصنيف شركة يونيك العقارية بين أفضل 10 شركات وساطة في دبي، ويعكس نجاحها الفائق فهمها العميق للسوق العقاري في المنطقة. بفضل قدرتها على ربط المطورين في الإمارات العربية المتحدة بالمشترين من جميع أنحاء العالم، باعت الشركة عقارات بقيمة تزيد على 24 مليار درهم في دبي. أسست يونيك العقارية بسرعة فريقاً قوياً لإدارة مبيعات السوق الثانوية بناءً على هذه الخبرة، في غضون ستة أشهر فقط، توسع الفريق ليشمل مديري مبيعات وأكثر من 35 وكيلاً، مما يعكس النمو القوي للشركة. ومن المتوقع أن يزداد هذا النمو مع إطلاق مركز اتصال جديد ومتكامل في شهر أكتوبر 2024، والذي سيوفر ما يصل إلى 100 وظيفة جديدة في مختلف الأقسام والإدارات بحلول بداية عام 2025.

ستكثف شركة يونيك العقارية جهودها خلال العام المقبل مع التركيز على تعزيز نمو السوق الثانوية في دبي، على العمل بربط الأفراد بفرص إعادة البيع والتأجير في أبرز المواقع الحيوية، مثل وسط المدينة، الخليج التجاري، ميناء خور دبي، المنطقة الأولى، مرسى دبي، نخلة جميرا، إعمار الجنوب، الفرجان، والإمارات ليفينج.

سيتضمن هذا التوسع توسيع نطاق خدمات الشركة لتلبية الطلب المتزايد في هذه المناطق المرغوبة، مما يساهم في توفير خيارات متنوعة ومبتكرة للمستثمرين والمستأجرين. كما ستعمل الشركة على تعزيز شراكاتها مع المطورين المحليين والدوليين لضمان تقديم أفضل الفرص المتاحة في السوق.

يمثل هذا التوسع فصلاً جديداً ومثيراً لشركة يونيك العقارية، ويؤكد تفانيها في تعزيز صناعة العقارات في دبي ودعم النمو المستدام في السوق. إن التزام الشركة بتقديم خدمات متميزة وتوسيع قاعدة عملائها يعكس رؤيتها الاستراتيجية نحو ريادة السوق العقاري في المنطقة.

إذا كنت مهتمًا بالشراء، الايجار أو الاستثمار في جنوب دبي، تواصل مع وكالة {يونيك العقارية } اليوم على الهاتف المجاني في الإمارات العربية المتحدة:800 18881، هاتف: 8888 44 55 971+ أو على البريد الإلكتروني الخاص بنا info@uniqueproperties.ae.

نبذة عن "يونيك بروبرتيز"

تأسست شركة "يونيك العقارية" في عام 2008 وهي واحدة من وكالات العقارات الرائدة في دبي. تتمثل مهمّة الوكالة في ضمان حصول العملاء على أفضل الصفقات والمشورة التفصيلية بشأن المنازل المميّزة والاستثمارات الإيجارية والفرص المالية في سوق الإمارات العربية المتحدة. وتقدّم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات، بما فيها نقل الملكية وإدارة الممتلكات والتصميم الداخلي. كما توفر "يونيك العقارية" خدمات متخصّصة فيما يخص التأشيرات والحسابات المصرفية وتأسيس الشركات والمعاملات الحكومية والترجمات إلى اللغة العربية وتسجيل العلامات التجارية/الملكية الفكرية والتصديق وغير ذلك الكثير. وتتميّز الشركة بالتزامها الراسخ بالخدمة الممتازة مع إيلاء الأولوية للاهتمام الشخصي والدعم القوي والتوجيه المتخصّص في كل خطوة. مع اختيار العملاء لشركة "يونيك العقارية" يعني وجود شريك ماهر ومتفانٍ في تحققي النجاح العقاري.

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