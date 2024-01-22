أبرمت "يونيفونك"، منصة الاتصالات الرائدة في تزويد حلول تواصل العملاء عبر القنوات الموحدة في الشرق الأوسط، مؤخراً اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "مو إنجيج"، منصة تواصل العملاء الرائدة القائمة على البيانات، ومن خلال هذه الشراكة، ستصبح يونيفونك الآن جزءا من برنامج MoEngage Catalyst Partner، الذي يهدف إلى مساعدة العلامات التجارية على التوسع السريع في الأسواق. وتعد هذه الشراكة خطوة هامة في مجال تعزيز وتوفير حلول تواصل العملاء المتكاملة للعلامات التجارية في الشرق الأوسط.

وتعكس الشراكة بين الجانبين التزامها تجاه سوق الشرق الأوسط الذي يمتلك إمكانات كبيرة للنمو والابتكار. وتفضي الاتفاقية إلى الجمع بين قدرات الشركتين، مما يتيح لـ "يونيفونك" و"مو إنجيج" توفير حلول متقدمة لتمكين الشركات في المنطقة من دفع عجلة التحول الرقمي والتميز في مجال التواصل مع العملاء.

وتعمل "يونيفونك" على تسهيل المحادثات في كل نقطة اتصال طوال رحلة العملاء من خلال توحيد قنوات الاتصال المتعددة وتطبيقات المراسلة وروبوتات الدردشة الـ "Chatbot" في منصة واحدة سهلة الاستخدام. من جهتها، تختص "مو إنجيج" في مجال تواصل العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات، مما يوفر تجارب مخصصة قائمة على البيانات.

وستتيح الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين:

● تعزيز التواصل مع العملاء من خلال التركيز على تطوير حلول مخصصة وأكثر شمولية، حيث يمكن للشركات التواصل مع عملائها بطريقة أكثر جدوى وفعالية بالاستفادة من حلول الاتصال المقدمة من "يونيفونك" وتقنية أتمتة التسويق المتطورة من "مو إنجيج".

● دعم الشركات في الشرق الأوسط في رحلتها نحو التحول الرقمي، وتوفير الأدوات والخبرات اللازمة للتكيف مع الواقع المتغير لتفاعلات العملاء وتفضيلاتهم.

● توفير استراتيجيات التواصل والتكامل السلس من خلال المجموعة الشاملة للخدمات التي تقدمها الشركتان، والتي ستوفر تجارب أفضل للمستخدم النهائي.

وقال رافيتيجا دودا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة مو إنجيج: "ندرك الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها شركات المنتجات الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط، ونتطلع لمساعدة هذه العلامات التجارية من خلال توفير الأفكار والفهم السليم للتعامل مع العملاء. ويسرنا أن تنضم "يونيفونك" إلى برنامجنا المتنامي Catalyst Partner.

ونهدف من خلال خبراتنا المشتركة إلى مساعدة العلامات التجارية في تقديم تجارب مخصصة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي طوال فترة تعاملها مع المستهلكين النهائيين، من خلال توحيد جميع قنوات الاتصال وتعزيز التواصل المستمر."

من جانبه، قال أحمد حمدان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "يونيفونك": "توفر شراكتنا مع "مو إنجيج" حلول تواصل مبتكرة للشركات، مما يتيح تواصلاً سريعاً وموثوقاً ومخصصاً مع العملاء عبر نقاط الاتصال الرقمية المتعددة. كما تمكننا بيانات ورؤى "مو إنجيج" من تخصيص استراتيجيات الاتصال، في حين تضمن منصتنا إيصال المحادثات المخصصة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي بأمان عبر قنوات الاتصال. ويعمل هذا التكامل على تحسين تجارب العملاء ودفع عجلة نمو الأعمال، ويعكس التزامنا بتقديم التقنيات المتطورة وتعزيز القيمة التي نوفرها لعملائنا."

#بياناتشركات

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نبذة عن يونيفونك:

"يونيفونك" هي منصة متخصصة في حلول تفاعل العملاء، تمكن المؤسسات من تقديم تجربة تواصل استثنائية متعددة القنوات، تسهل من خلالها المحادثات في كل نقطة اتصال طوال رحلة العملاء من خلال توحيد قنوات الاتصال المتعددة وتطبيقات التراسل وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تدمج حلول "يونيفونك" قنوات اتصال العملاء، بما في ذلك الرسائل النصية والصوت والرسائل والويب، في منصة واحدة لتمكن المؤسسات من إنشاء علاقات أقوى مع العملاء، ومع ظهور قنوات التواصل الجديدة والتغيُّر المتواصل لتفضيلات المستخدمين بمرور الوقت، تعتمد المؤسسات على شركة "يونيفونك" للارتقاء بمستوى التفاعل مع العملاء وتحسين عوائد الاستثمار.

وبدءاً من الرسائل النصية القصيرة الخاصة بالخدمات المصرفية الإلكترونية وصولاً إلى خدمة دعم العملاء عبر الواتساب، تُشجع" يونيفونك" المؤسسات على إحداث تغيير جذري في تجارب عملائها. وفي الوقت ذاته، تُمكِّنهم من التركيز على أنشطة أعمالهم الأساسية دون الحاجة إلى الاحتفاظ ببنى تحتية باهظة التكلفة للاتصالات.

تُشكل "يونيفونك" حلقة الوصل بين المؤسسات المحلية وعملائها، ويشمل ذلك البنوك الرائدة والمؤسسات المالية والكيانات الحكومية في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى مقدمي الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية ومقدمي خدمات النقل والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء العالم.

وبفضل ما لديها من خبرة مُثبتة ومؤكدة في الأسواق الناشئة منذ عام 2006، تتعهد "يونيفونك" بتحقيق التميُّز في إدارة أكثر من 10 مليارات معاملة سنوية لملايين المتلقين في أكثر من 160 دولة، مدعومةً بتواجد محلي في خمس دول وفريق مختص يضم أكثر من 400 مهني محترف من جميع انحاء العالم يعكف على خدمة العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. للمزيد من المعلومات حول "يونيفونك"، يرجى زيارة: www.unifonic.com

نبذة عن "مو إنجيج:"

مو إنجيج" هي منصة لتواصل العملاء قائمة على البيانات وتحظى بثقة أكثر من 1,200 علامة تجارية استهلاكية حول العالم، مثل بنك دبي التجاري وبنك المشرق وAMC Theaters وداماك العقارية ومجموعة لاندمارك و"مجموعة أباريل" و"دويتش تيليكوم" و"سامسونج" و"فودافون" وغيرها.

وتمكن "مو إنجيج" المسوقين وأصحاب المنتجات من الحصول على أفكار ورؤى حول سلوك العملاء والقدرة على التصرف بناء على هذه الأفكار للتفاعل مع العملاء عبر الإنترنت والهاتف المحمول والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وقنوات التراسل. وتستخدم العلامات التجارية الاستهلاكية في 35 بلداً خدمات "مو أنجيج"لتوفير تجارب رقمية لأكثر من مليار عميل شهرياً.

وتحظى "مو إنجيج" MoEngage، التي تمتلك مكاتب لها في 13 دولة، بدعم كل من "غولدمان ساكس لإدارة الأصول" (Goldman Sachs Asset Management) و"بي كابيتال" (B Capital) و"ستيدفيو كابيتال" (Steadview Capital) و"ملتيبلس برايفت إيكويتي" (Multiples Private Equity) و"إيت رودز" (Eight Roads) و"أف برايم كابيتال" (F-Prime Capital) و"ماتركس بارتنرز" (Matrix Partners) و"فنتشيرست" (Ventureast) و"هيليون فينتشرز" (Helion Ventures).

كما نالت "مو إنجيج"MoEngage تقدير الشركة المفضلة للعملاء في تقرير "غرتنر بير انسايتس 2022" لمراكز التسويق متعددة القنوات والذي حمل عنوان "صوت العميل"، إلى جانب تقدير الشركة الأقوى أداءً في تقرير "فورستر ويف" لمراكز التسويق عبر القنوات، وفق تقييم الربع الأول من العام 2023.

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