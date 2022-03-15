حصلت على تصريح "ھیئة تنظیم الخدمات المالیة" لسوق أبوظبي العالمي

مصطفى خريبة أحد رواد قطاع الاستثمار في دولة الإمارات المساهم الأكبر ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي

الشركة تعلن عن تعيينات جديدة في مجلس إدارتها ضمن سعيها الدائم لتوسيع أنشطتها في الأسواق المشفّرة في دولة الإمارات وحول العالم

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت "يوشي ماركتس" - المعروفة سابقًا باسم "البورصة العربية" – اليوم، حصولها على تصريح "ھیئة تنظیم الخدمات المالیة" لسوق أبوظبي العالمي، والذي يخولها تقديم خدمات التداول متعددة الأطراف وخدمات "الحافظ الأمین" للاستثمار الجماعي في الأصول الرقمیة.

ستوفر "يوشي ماركتس" منظومة شاملة تضمن الشفافية والأمان، وسوقًا لتداول الأصول الرقمية المعتمدة من "ھیئة تنظیم الخدمات المالیة" لسوق أبوظبي العالمي تشمل جميع الأنشطة، ومن بينها التداول والتسوية وخدمات الحافظ الأمين والمحافظ.فقد شهدت الأسواق المشفّرة حول العالم تقلبات خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وفي ظل النظام البيئي الحالي للكيانات غير المنظمة التي توفر منصات تداول مشفّرة.

وتعد "يوشي ماركتس" واحدة من منصات التداول الرقمي القليلة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تعمل كمنصة معتمدة لأنشطة الاستثمار الجماعي في الأصول الرقمية، حيث تمتلك السيولة الخاصة بها وقائمتها الإلكترونية لأوامر البيع والشراء، بما يعود بالنفع على عملائها بفروق أسعار وعمولات أقل.

وكان العملاء من الأفراد والمؤسسات في السابق، يترددون كثيرًا لدخول سوق التداول في الأصول الرقمية، نظراً لإفتقار عنصر الشفافية على المنصات غير المنظمة، أو لعدم ارتياحهم لإجراء الصفقات من خلال الوسطاء. أما اليوم فسوف يصبح بإمكانهم الوصول إلى منصة "يوشي ماركتس" التي تقدم لهم تلك الخدمات ضمن بيئة آمنة ومعتمدة من ھیئة تنظیم الخدمات المالیة لسوق أبوظبي العالمي، التي تعد أول جهة تنظيمية على مستوى العالم تقدم تصاريح الاستثمار الجماعي للأصول الرقمیة، بهدف تعزيز المشاركة المؤسسية في هذا السوق من خلال التركيز على تعزيز عناصر الحوكمة والرقابة والشفافية.

وسوف يتولى مصطفى خريبة منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ "يوشي ماركتس". ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة "آيس بريج كابيتال" وعضو مجلس إدارة "ميرا بنك"، و"أوستريليان جلف كابيتال" و"كوانتم إيج كوربوريشن"، وعضو لجنة تسيير مبادرة Pathway 20. وقد تم اختيار مصطفى ضمن قائمة تضم أفضل 50 مديرًا لصناديق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعامي 2015 و2016. ويتمتع مصطفى بخبرات مشهود لها في مجال إيجاد القيمة للشركات. وقد شغل عددًا من المناصب القيادية في العديد من المؤسسات في دولة الإمارات ومصر والأردن والبحرين والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وكان عضوًا في مجلس إدارة العديد من الكيانات المدرجة محليًا.

وفي سياق متصل، أعلنت "يوشي ماركتس" ضم د. كاي ستيك لعضوية مجلس إدارتها، وهو محام سويسري/ألماني يدير "بونتينوفا سيركل" التي تقدم منظومة شاملة للحاضنات والاستشارات ومقرها زيورخ بسويسرا. توفر "بونتينوفا" خدماتها لمجموعة مختارة من الشركاء لمتابعة استثماراتهم الاستراتيجية طويلة الأجل في المبادرات وشركات التقنيات المالية وقطاع الصحة والإعلام. وتجمع "بونتينوفا" بين خبرات د. ستيك في مجال القانون مع فريق استشاري مالي واستراتيجي متخصص في مجال إدارة المشاريع المعقدة عبر الحدود، حيث يشكلان معًا فريقًا مثاليًا لتطوير وتوسيع نطاق الشركات الناشئة القائمة على التقنيات والابتكار والشركات سريعة النمو. ويستكمل فريق "يوشي ماركتس" تلك الخبرات والكفاءات في مجال التقنيات المالية المدعومة بشبكة "بونتينوفا" في سويسرا والاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على منح "يوشي ماركتس" تصريح "ھیئة تنظیم الخدمات المالیة" لسوق أبوظبي العالمي، قال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: "نتوجه بالتهنئة لفريق "يوشي ماركتس" لحصولهم على تصريح "ھیئة تنظیم الخدمات المالیة" ونرحب بانضمامهم إلى سوق أبوظبي العالمي ومجتمع الأصول الرقمية سريع النمو هنا في أبوظبي، والتي تعد الوجهة المفضلة للمتعاملين في الأسواق المشفّرة وشركات الأصول الرقمية، ومن بينهم "يوشي ماركتس". وذلك لما يقدمه لهم إطارنا التنظيمي من مزايا تخص تداول الأصول الرقمية في سوق أبوظبي العالمي بالإضافة إلى نظامها المالي القوي الذي يسهم في تحقيق طموحات أعمالهم."

وأضاف المهيري: "نتطلع إلى ما سيقدمه فريق "يوشي ماركت" من إضافة جديدة للسوق، ونحن على ثقة من دعمهم للمستثمرين المحليين والعالميين من خلال عروضهم في مجال التداول والتسوية وخدمات الحافظ الأمین والمحفظة."

وبهذه المناسبة قال مصطفى خريبة المساهم الأكبر في يوشي ماركتس ورئيسها التنفيذي": "أتوجه بالتهنئة لفريق "يوشي ماركتس" لنجاحهم في الحصول على تصريح تقديم الخدمات المالیة، والذي ننتقل بموجبه إلى مرحلتنا التالية، حيث توجد إمكانات هائلة وطلبًا كبيرًا على منتجات الأصول الرقمية المدعومة بتقنية "بلوك تشين"، والذي نتوقع أن يزداد زخمها على مدار السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. حيث ستصبح بيئة أعمال التداول الرقمي والأسواق المشفّرة، أكثر تنظيمًا في السنوات القادمة. وبناء على ذلك اتخذنا قرارنا بالاستثمار في فريق "يوشي ماركتس" هنا في دولة الإمارات. ونحن ملتزمون بتقديم بنية تحتية فعّالة وشفافة وآمنة لتداول الأصول الرقمية وفق الأطر التنظيمية لـ "ھیئة تنظیم الخدمات المالیة" لسوق أبوظبي العالمي.

وأضاف خريبة: "لقد رأينا بالفعل الكثير من الاهتمام من اللاعبين العالميين الذين يرغبون في العمل مع منصة تداول منظمة تعمل في دولة الإمارات. وبصفتنا مساهمين، فإننا نشارك حاليًا مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في مجال تداول الأصول الرقمية لاستكشاف فرص النمو وإمكانيات التوسع، حيث نعمل معهم عن كثب لتأسيس مكانتنا الرائدة في الأسواق المشفّرة. كما نؤكد التزامنا بتعزيز النظام البيئي الشامل للأصول الرقمية في أبوظبي وريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا القطاع."

ويمتلك فريق يوشي خبرات مجمّعة تصل إلى 125 عامًا في قطاع أسواق التداول ويقوده أرشاد خان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، والذي يعد من الرموز المخضرمة والمتميزة في مجال التداول والخدمات المنظمة، حيث أسهم في إنشاء أربع أسواق لتداول الأوراق المالية في المنطقة والهند.

ومن جهته قال أرشاد خان: "سعداء بهذا الإنجاز الكبير، ونتوجه بالشكر لـ "ھیئة تنظیم الخدمات المالیة" لسوق أبوظبي العالمي على منحهم تصريح تقديم الخدمات المالیة، فقد أبدى فريق الهيئة دعمه الكبير لنا، ونشكر لهم ترحيبهم بنا وحسن تعاونهم معنا، والذي تجسد في العديد من المراحل من خلال تقديمهم للإرشادات التوجيهية التي قادتنا بنجاح نحو تحقيق الهدف. ويتطلع فريق "يوشي ماركتس" إلى خدمة مجتمع الاستثمار عبر فئات جديدة وناشئة من الأصول، من خلال خبراتنا المتخصصة في مجال تأسيس وإدارة أسهم حصص الملكية وتداول السلع والعملات."

وأضاف أرشاد خان: "يسعدني أيضًا أن أتوجه بالشكر والعرفان لحكومة أبوظبي على رؤيتها وقيادتها الحكيمة التي أثمرت عن إنشاء هذا الهيكل التنظيمي، الذي مكّننا من ترسيخ وجود "يوشي ماركتس" وتقديم خدمات منصتنا العالمية انطلاقًا من أبوظبي حيث أحد أهم المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم."

جدير بالذكر، أن "يوشي ماركتس" قد أسست علاقات مصرفية مع بنكين لتقديم تسهيلات للتداول فيما بين العملات الورقية والعملات الرقمية لعملائها، وتعمل على إضافة المزيد من هذه الأدوات المصرفية.

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