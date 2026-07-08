دبي، الإمارات العربية المتحدة، تشهد المشاريع التطويرية في القطاعين الحكومي والعام بدول مجلس التعاون الخليجي توجهاً متسارعاً نحو وضع معايير جديدة لبيئات العمل المستدامة التي تركز على الإنسان في المقام الأول. فقد أصبحت رفاهية الموظفين أولوية استراتيجية للمؤسسات، وباتت الراحة الصوتية تحظى باعتراف متزايد كعنصر أساسي لا يقل أهمية عن جودة الهواء، والإضاءة الطبيعية، والكفاءة الحرارية. وفي دولة الإمارات، تُقدر قيمة اقتصاد الرفاهية بنحو 40.8 مليار دولار، في حين يعطي 90% من السكان الأولوية لبيئات العيش والعمل الصحية. وتبرز جودة الصوت كمتطلب رئيسي ومتصدر، لا سيما في المباني الحكومية التي تقود مسيرة الاستدامة.

وتلبيةً لهذه المتطلبات الفنية في أحد أبرز المشاريع الريادية بالمنطقة، أنجزت شركة "يوروفون أكوستيكس" بنجاح عملية تركيب أنظمة صوتية واسعة النطاق في مبنى "الشراع" (المقر الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا)، والذي يُعد على نطاق واسع أحد أكثر المباني الحكومية المستدامة تطوراً في العالم. حيث قامت "يوروفون أكوستيكس" بتوريد وتركيب نحو 5,000 متر مربع من الجص الصوتي "ميلو" في ردهات المبنى، وصالته الرياضية، ومساحاته المكتبية، محققةً مستهدفاً صارماً لامتصاص الصوت بمعدل معامل خفض ضوضاء (NRC) يصل إلى 0.90، وذلك عبر سلسلة من المساحات المنحنية والمعقدة معمارياً، ودون ظهور فاصل واحد أو خط ألواح مرئي.

وفي هذا الصدد، قالت آمنة خازي، المدير التنفيذي الأول في شركة "يوروفون أكوستيكس":

"يمثل مشروع مبنى الشراع التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي محطة مفصلية بارزة في مسيرة ’يوروفون أكوستيكس‘؛ إذ جسد قدرتنا العالية على تقديم حلول صوتية ضخمة وعالية الأداء في واحد من أكثر المشاريع المعمارية تميزاً واستدامة في دولة الإمارات. لقد انطوى المشروع على متطلبات صوتية ومعمارية معقدة، تطلبت تنسيقاً وثيقاً، وخبرة فنية عميقة، والتزاماً حقيقياً بأعلى معايير الجودة. إن مساهمتنا الناجحة في مثل هذا المعلم البارز ترسخ مكانتنا كشريك تخصصي موثوق في الأنظمة الصوتية، وتؤكد جاهزيتنا لدعم المشاريع الأيقونية بدءاً من مرحلة المفهوم الأولي وحتى الإنجاز الكامل".

هندسة السكون في ثنايا العمارة المعقدة

تتطلب بيئات العمل الفسيحة تصميماً صوتياً هندسياً دقيقاً للحفاظ على وضوح الكلام وخلق أجواء مريحة للموظفين. وفي مبنى "الشراع"، تضاعف هذا التحدي بفعل المنحنيات الانسيابية والأشكال الهندسية غير النمطية للمبنى، وهي محددات جعلت من المستحيل استخدام الألواح الصوتية المجزأة التقليدية.

ومن هنا، وقع الاختيار على منظومة "ميلو" خصيصاً بفضل مظهرها المتجانس والناعم الخالي من الفواصل، والذي لا يترك أي فواصل مرئية؛ وهو مطلب حاسم للحفاظ على الخطوط المعمارية النقية لمبنى الشراع الرئيسي. وإلى جانب البعد الجمالي، يقدم النظام أداءً صوتياً فائقاً، مما أتاح تحقيق المستهدف المحدد بـ 0.90 لمعامل خفض الضوضاء دون الاعتماد على الألواح التقليدية أو المعالجات الظاهرة. وقد طُبقت اللمسات النهائية القياسية لنظام "ميلو" في جميع الأرجاء دون الحاجة إلى تركيبات مخصصة، مما ساهم في امتصاص الصوت المرتد عبر الردهات والمناطق المكتبية للتحكم في زمن الارتداد وضمان وضوح مخارج الحروف والكلام.

ونظراً للأشكال الهندسية المعقدة التي ميزت المشروع، تطلبت عمليات التركيب قص قطاعات جانبية مخصصة لتلائم الأسطح المنحنية، وتنسيقاً موقعياً دقيقاً للغاية حول ثنايا الجدران غير النمطية، فضلاً عن وضع لمسات نهائية بالغة الدقة في الموقع للحفاظ على المظهر المتجانس والمميز لنظام "ميلو" في كافة المساحات. وتولت شركة "يوروفون أكوستيكس" إدارة المشروع بشكل متكامل من البداية إلى النهاية، شاملةً أعمال التوريد والتركيب، على مدار برنامج زمني استمر لـ 12 شهراً.

الصوتيات كمعيار من معايير الاستدامة

تساهم منظومة "ميلو" أيضاً في دعم أهداف المشروع للحصول على شهادة "ليد (LEED) "العالمية للمباني الخضراء؛ حيث تم تطوير تركيبتها بمستويات انبعاثات منخفضة للغاية من المركبات العضوية المتطايرة (VOC)، مما يعزز جودة الهواء الداخلي ويضمن بيئة صحية تتماشى مع معايير البناء المستدام. ويشكل هذا التميز توجهاً مرتقباً ومتزايداً في المشاريع الفاخرة بالمنطقة؛ فمع تلاقي شهادات "ويل" (WELL) و"ليد" (LEED) لترسيخ صحة الإنسان جنباً إلى جنب مع الاستدامة الهيكلية، بات الأداء الصوتي يبرز كأحد المعايير القابلة للقياس ضمن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) بحد ذاته.

ومع تزايد اهتمام المشاريع التطويرية الحكومية وفي القطاع العام بإنتاجية الموظفين ورفاهيتهم، تحولت الراحة الصوتية إلى ركيزة أساسية في اعتبارات التصميم. وفي الوقت ذاته، فإن الارتقاء بمعايير المباني الذكية والمستدامة في المنطقة يعكس حقيقة أن الأداء الصوتي يُنظر إليه اليوم كعنصر جوهري يعبر عن جودة المبنى ككل.

منطقة تتناغم مع التصميم الصوتي المعاصر

يتسارع الطلب على الحلول الصوتية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعاً بالتركيز المتنامي على راحة شاغلي المباني، وسلامتهم البدنية، ومعايير البناء المستدام.

وإلى جانب المشاريع الحكومية، تتوقع "يوروفون" أن تقود قطاعات الضيافة، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية، والتعليم المرحلة التالية من تبني هذه الأنظمة، لا سيما وأن الراحة الصوتية باتت تعد ركيزة قياسية في تصميم المباني في المنطقة.

وتأسيساً على مساهمتها في مشاريع بارزة ومصنفة كمعالم معمارية مثل المقر الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي (مبنى الشراع)، تواصل "يوروفون أكوستيكس" دعم رؤية المنطقة لإنشاء مشاريع مستدامة ذات مستويات عالمية. ومع نمو الطلب في القطاعات الحكومية والتجارية والضيافة والرعاية الصحية والتعليم، تتطلع الشركة إلى توسيع نطاق حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي، مع الاستمرار في ابتكار حلول صوتية عالية الأداء.

-انتهى-

#بياناتشركات