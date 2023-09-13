30 % من استهلاك الطاقة في دولة الإمارات يمكن توفيرها من خلال إجراء الصيانات المناسبة

حوالي 70% من استهلاك المباني للطاقة في الدولة يُعزى إلى متطلبات التبريد والتهوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "يوروفنت ميدل إيست"، الرائدة في صناعة التدفئة والتهوية وتبريد الهواء على مستوى المنطقة، عن استعدادها لإطلاق أكاديمية القيادة الخاصة بها، والتي ستوفر لمهندسي وفنيي الميكانيك والكهرباء والسباكة تدريباً معتمداً، وذلك خلال مؤتمر صحفي انعقد يوم 3 أكتوبر 2023 في فندق لو رويال ميريديان في دبي مارينا، الإمارات العربية المتحدة. كما ستزود أكاديمية القيادة المتدربين بتعليم وتدريب مكثف حول المنتجات والتقنيات في مجال التدفئة والتهوية وتبريد الهواء، ومن ضمنها المعلومات الأساسية حول المواصفات واللوائح التنظيمية والمعايير وممارسات التشغيل والصيانة.

ويأتي هذا الإعلان في ضوء تنامي الوعي بأهمية التبريد الفعّال كأداة أساسية لتحقيق أهداف الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط باعتباره من العناصر الحيوية في حياتنا اليومية. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، يستحوذ استخدام مكيفات الهواء والمراوح الكهربائية على حوالي خمس إجمالي الكهرباء المستخدمة في المباني في جميع أنحاء العالم، أي ما يعادل 10٪ من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي. كما أشارت بعض التقارير إلى توقعات بازدياد استخدام مكيفات الهواء خلال العقود الثلاثة القادمة لتصبح الدافع الأساسي لتنامي الطلب العالمي على الكهرباء. ويُعزى ما يقدر بنحو 70٪ من استهلاك المباني للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى متطلبات التبريد والتهوية، مع إمكانية توفير ما يصل إلى 30٪ من هذا الاستهلاك عبر تنفيذ إجراءات الصيانة المناسبة.

وتلتزم "يوروفنت ميدل إيست" بتوفير منصة لتعليم وتدريب متخصصين في مجالات التدفئة والتهوية وتبريد الهواء بهدف صقل مهارات وتعزيز فهم وقدرات القوى العاملة في القطاع. وهو ما سيساعد بشكل كبير على تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات التهوية والتبريد، فضلاً عن المساهمة في إطالة عمر الخدمة وعمر المنشآت، والتقليل من التكاليف التشغيلية، وتوفير بيئة داخلية أكثر أماناً وصحة للناس. وستُختَتم جميع الدورات بتقديم شهادة مخصصة تؤكد مواكبة حامليها لأبرز المستجدات في المجال، وبالتالي تعزيز فرصهم في العمل.

وقال ماركوس لاتنر، المدير الدولي لشركة "يوروفنت إنترناشيونال" والعضو المنتدب لشركة "يوروفنت ميدل إيست": "نؤمن أن أحد أبرز أسباب انعدام كفاءة التبريد والتجميد والتهوية هو نقص معرفة المتخصصين. ولا شك أنه من الصعب الحصول على تعليم متخصص ومستمر، لذلك، يؤمن قطاعنا بضرورة العمل على بناء القدرات لدعم خطط النمو والاستدامة في المنطقة. وبناءً على ذلك، تعتبر شركة ’يوروفنت ميدل إيست‘ وأعضاؤها مهمة تدريب المتخصصين كإحدى مسؤولياتها الأساسية باعتبارها رابطة يندرج تحت مظلتها كوكبة من خبراء القطاع. وبالاستفادة من الخبرة المشتركة لأعضائنا وشركائنا المختارين، نلتزم بدعم السوق من خلال توفير التدريب والتعليم الأساسيين لتعزيز كفاءة قطاع التبريد.“

وسبق أن نظمت شركة "يوروفنت ميدل إيست" عدة ورش عمل حول مواضيع متعددة لزيادةوعي ومعرفةمهندسي وفنيي الميكانيك والكهرباء والسباكة حول المنتجات والتقنيات المتوفرة في السوق. كما كانت الشركة من أولى الرابطات على مستوى العالم التي أصدرت توجيهات وتوصيات خلال فترة الجائحة ونبهت الناس إلى مخاطر كوفيد-19 المرتبطة بنقص التهوية في الأماكن المغلقة.

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نبذة عن "يوروفنت ميدل إيست":

"يوروفنت ميدل إيست" هي رابطة الصناعة في المنطقة تمثل الشركات الرائدة في مجالات المناخ الداخلي (التدفئة والتهوية وتبريد الهواء)، وتبريد العمليات، وسلسلة تبريد الأغذية، والتهوية الصناعية، وتقنيات أتمتة المباني، بالإضافة إلى جمعيات القطاع والمبادرات الصناعية النشطة في هذه المجالات. وتلبي الشركات المصنعة ضمن الرابطة أعلى معايير جودة المنتجات والاستدامة باتباع نهج تفكير يتخطى حدود التدفئة والتهوية وتبريد الهواء.