الشركة الرائدة في تطوير المحتوى الرقمي في الشرق الأوسط ستستعرض خدماتها وحلولها ضمن منطقة الثقافة والفنون والتراث في موقع المهرجان الذي يستمر أربعة أيام

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "يوتيرن" الرائدة في توفير المحتوى الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، عزمها إطلاق عملياتها في الرياض خلال فعاليات المهرجان السعودي للإبداع "أثر" الذي ينطلق الأسبوع المقبل بحضور أكثر من 1,500 من المتخصصين في التسويق والإبداع. وجاء ذلك بعد توقيع اتفاقية مع القائمين على المهرجان تنص على استعراض شركة "يوتيرن" لخدماتها وحلولها الجديدة ضمن منطقة الثقافة والفنون والتراث في موقع المهرجان وعلى مدى أيامه الأربعة.

وفي هذه المناسبة، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "يوتيرن" قسورة الخطيب: "نحن متحمسون لمشاركتنا في مهرجان "أثر" الذي سنعلن من خلاله بدء عملياتنا المرتقبة في العاصمة الرياض، وسنستعرض إستراتيجيتنا وخدماتنا الجديدة، كما سيتيح لنا الاستفادة من العديد من الفرص المهمة التي يوفرها. لقد كرسنا في "يوتيرن" جهودنا لما يقرب من 15 عاماً لتوفير أفضل المحتويات الترفيهية لمختلف فئات الجمهور، سواءً رقمياً أو تفاعلياً. وبفضل جوهر عملنا الفريد الذي يجمع بين الإبداع والتكنولوجيا، فقد بنينا شبكة إقليمية واسعة تضم وسائل إعلام رائدة، ومبدعين في المجال الرقمي، بالإضافة إلى عددٍ من أستوديوهات الإنتاج المرموقة. وخلال الفترة المقبلة، نطمح في "يوتيرن" إلى ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في صناعة وإنتاج وتوزيع المحتوى الترفيهي الذي يعمل على احتضان المواهب وتنميتها ضمن صناعة الإبداع المزدهرة في المملكة".

وأضاف الخطيب: "لدينا التزام راسخ بالتركيز على الجودة العالية والأهمية والملاءمة الثقافية. وفي ذات الوقت، نحن حريصون على تعزيز قاعدة مستخدمينا البالغ عددهم 50 مليوناً سنوياً، وذلك عبر الاستثمار في شبكتنا الواسعة من المبدعين، وتمكينهم من الوصول إلى فئات متنوعة من الجمهور والتفاعل معها من خلال رفع مستوى الابتكار في المجال الرقمي المتنامي باستمرار".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مهرجان "أثر" والشريك الإداري ورئيس تحرير مجموعة "موتيفيت" الإعلامية إيان فيرسيرفيس: "تُعَد "يوتيرن" شريكاً مثالياً لمهرجان "أثر"، إذ تتوافق أهدافه مع الأهداف الإستراتيجية للمهرجان. ونتطلع للعمل معاً لتوفير فرص التعلّم عبر التعاون، وتمكين الابتكار، واستعراض الإمكانات اللامحدودة للإبداع كأداة فعالة لتطوير الأعمال، وصناعة التغيير، وترك أثر إيجابي في المجتمعات".

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة مهرجان "أثر" والرئيس التنفيذي لشركة "تراكس" محمد بن عايد العايد، على قيمة الشراكة التي يتطلع المهرجان إلى ترسيخها والاستفادة منها، قائلاً: "معاً، نمهد الطريق للمبدعين والمبتكرين ليكتشفوا آفاق جديدة وتجارب نوعية تتناسب مع ثقافتنا الغنية ومستقبلنا المزدهر. جهودنا لا تقتصر على تطوير المحتوى فحسب، بل نصنع لوحة فنية لتمكين الجيل القادم من صانعي المحتوى المبدعين. ويُعَد استعراض عمليات "يوتيرن" الموسعة خلال مهرجان "أثر" علامة فارقة لهذه الرحلة التحويلية".

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الافتتاحية من المهرجان السعودي للإبداع "أثر" الأسبوع المقبل وتستمر على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2023 في فندق كراون بلازا آر دي سي الرياض، وذلك بمشاركة أكثر من 100 متحدثٍ. ويُنظَّم المهرجان من قبل مجموعة "موتيفيت" الإعلامية وشركة "تراكس"، ومن المقرر أن يكون حدثاً رائداً في المملكة يحتفي بالإبداع ويدعمه.

ويمكن للمهتمين بمعرفة المزيد حول المهرجان وبرنامجه وإجراءات التسجيل فيه زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي www.atharfestival.com.​​​​

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نبذة عن المهرجان السعودي للإبداع "أثر":

المهرجان السعودي للإبداع "أثر" هو التجمع الأكبر من نوعه في مجال التسويق الإبداعي على مستوى المملكة العربية السعودية الذي يُكرِّم الإبداع المحلي ويحتفي به. من المقرر أن تقام النسخة الافتتاحية من المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2023، وتستمر على مدى أربعة أيام، وتتضمن مهرجاناً لمدة يومين، وبرامج لتدريب المواهب الشابة لمدة يومين، بالإضافة إلى حفل توزيع الجوائز في اليوم الرابع. يُعّد مهرجان "أثر" الذي تنظمه مجموعة "موتيفيت" الإعلامية وشركة "تراكس" نقطة التقاء حيوية تلهم التبادل الثقافي والابتكار المشترك والتعلم الملموس والتدريب والتطوير. ويتوقع أن يشارك في المهرجان أكثر من 100 متحدث وشخصية مشهورة من المنطقة والعالم، وما يزيد عن 1,500 مشارك من المواهب الشابة والمتخصصين في التسويق الإبداعي للاحتفاء بالإبداع كأداةٍ فعالة لتطوير الأعمال، وصناعة التغيير، وترك أثرٍ إيجابيٍ في المجتمعات.