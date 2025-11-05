الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة موني هاش (MoneyHash)، المنصة الرائدة لتنظيم المدفوعات في الأسواق الناشئة والعالمية، عن تعيين عبد الله خيّاط في منصب المدير العام والرئيس لأعمالها في المملكة العربية السعودية (General Manager & Country Director). يتمتّع عبد الله بخبرة تتجاوز عشر سنوات في قيادة النمو والتحول الرقمي عبر قطاعات الخدمات المالية، التكنولوجيا المالية، التجزئة، والقطاع الحكومي في المملكة والمنطقة الأوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التوسّع الاستراتيجي لشركة موني هاش في المملكة العربية السعودية

تُعدّ المملكة العربية السعودية محورًا أساسيًا في استراتيجية النمو الإقليمي لشركة موني هاش، مدفوعة بالتحول الرقمي السريع الذي تشهده البلاد وطموحات رؤية السعودية 2030. ومع ازدهار منظومة التكنولوجيا المالية في المملكة وارتفاع الطلب على حلول المدفوعات الرقمية السلسة والآمنة والقابلة للتوسع، تمثّل المملكة واحدة من أهم الأسواق بالنسبة للشركة. وتلتزم موني هاش بتعزيز حضورها من خلال الاستثمار في الكفاءات المحلية، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتمكين الشركات من مختلف الأحجام من الاستفادة الكاملة من إمكانات المدفوعات الرقمية في السعودية.

صرح نادر عبد الرازق، الرئيس التنفيذي لشركة موني هاش:

"تُشكّل المملكة العربية السعودية محورًا رئيسيًا في استراتيجيتنا الإقليمية وإحدى أكثر الاقتصادات الرقمية ديناميكية في العالم. إنّ قيادة عبد الله وفهمه العميق للسوق السعودي سيكونان عاملين حاسمين في تعزيز حضورنا وتمكين الشركات في المملكة من التوسع بثقة."

رؤية استراتيجية للنمو والتحول الرقمي

ينضم عبد الله خيّاط إلى موني هاش في مرحلة محورية مع تسارع المملكة في انتقالها نحو اقتصاد غير نقدي ضمن رؤية السعودية 2030. وسيتولى قيادة عمليات واستراتيجية الشركة في المملكة، مع التركيز على تعزيز العلاقات مع العملاء من المؤسسات الكبرى، وتوسيع الشراكات عبر مختلف القطاعات، وتمكين الشركات من التوسع عبر تقنيات تنظيم المدفوعات المتقدّمة وحلول المدفوعات الدولية.

وقال عبد الله خيّاط، المدير العام والرئيس لأعمال موني هاش في المملكة العربية:

"تُعدّ المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر أسواق التكنولوجيا المالية ديناميكية على مستوى العالم اليوم، ويشرّفني الانضمام إلى موني هاش والمساهمة في تمكين التجار والشركات في المملكة بالأدوات التي تساعدهم على النمو والابتكار وتقديم تجارب دفع سلسة لعملائهم."

خبرة قيادية راسخة في التكنولوجيا المالية ومجالات أخرى

قبل انضمامه إلى موني هاش، لعب عبد الله دورًا محوريًا في شركة يونيفونيك (Unifonic)، حيث قاد تطوير الأعمال والشراكات في المملكة، وساهم في تحقيق نموّ ملحوظ عبر قطاعات متعددة تشمل التجارة الإلكترونية، التجزئة، والقطاع العام. كما شغل سابقًا مناصب قيادية في شركات ABB وسيمنس (Siemens) وبوبا العربية (Bupa Arabia)، حيث حقق نتائج متميزة وأدار علاقات استراتيجية مع جهات حكومية ومؤسسات كبرى. ويجعل سجلّه المتميز في تجاوز الأهداف، وبناء الشراكات متعددة القطاعات، وقيادة مبادرات التحول الرقمي، منه الشخص الأنسب لتوسيع حضور موني هاش في المملكة والتعاون مع بعضٍ من أفضل بوابات الدفع في السعودية.

رؤية مستقبلية

يعزّز تعيين عبد الله التزام موني هاش بالمملكة العربية السعودية كسوق رئيسي ومحورٍ للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. وسيساهم دوره القيادي في مساعدة الشركات على تبنّي بنى تحتية حديثة للمدفوعات، والمواءمة مع الإطار التنظيمي للمملكة، واغتنام الفرص في واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.

ومع انضمام عبد الله إلى فريق القيادة، تستعد موني هاش لتسريع وتيرة نموّها في المملكة وترسيخ مكانتها كمنصة رائدة لتنظيم المدفوعات في الأسواق الناشئة والعالمية.

نبذة عن موني هاش ( MoneyHash )

تُعدّ موني هاش أول وأبرز منصة لتنظيم المدفوعات في الأسواق الناشئة والعالمية، إذ تقدم حلولًا للبنية التحتية للمدفوعات تشبه في نهجها الخدمات السحابية من "أمازون ويب سيرفيسز (AWS)".

تتيح المنصة دمج وإدارة مزوّدي خدمات الدفع المتعددين من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة (API)، وتوفر إمكانات توجيه ذكي للمدفوعات، ومعالجة متعددة العملات، ولوحة تحكم موحّدة لإدارة العمليات التشغيلية بالكامل.

تمكّن موني هاش الشركات من تحويل تعقيدات المدفوعات إلى ميزة تنافسية، وتزوّدها بالمرونة وقابلية التوسع اللازمتين للنمو عبر واحدة من أكثر الأسواق الرقمية تنوعًا وسرعة في النمو عالميًا.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.moneyhash.io

-انتهى-

