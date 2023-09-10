- على هامش مشاركتها في مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية"



- وليد صادق: إطلاق منصة يلّا للخدمات المالية والغير مالية في المملكة خطوة توسع استراتيجية ل"يلّا" في المنطقة ونستهدف الوصول لاكثر من مليون مستخدم للتطبيق خلال العام الأول من التشغيل في هذا السوق الواعد

وقعت شركة يلّا عدة اتفاقيات مع شركات ومؤسسات مالية كبري في المملكة من بينها مذكرة تفاهم مع مصرف الإنماء السعودي، وشركة digital pay والعديد من مقدمي خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونية الأخرى، وذلك في إطار استراتيجيتها لإطلاق منصة يلّا في المملكة العربية السعودية في خلال العام الحالي، لتقديم تجريه فريدة وغير مسبوقة لعملاء يلّا في السوق السعودي من خلال العديد من الخدمات المبتكرة في منصة يلّا التي سوف تغطي العديد من الاحتياجات اليومية لعملاء يلّا في المملكة و التي تتكامل مع بطاقة يلّا التي يمكن استخدمها في عمليات التجارة الالكترونية والدفع في المتاجر.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض "سيملس" السعودية 2023، الذي انعقد في الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، حيث أعلنت الشركة إطلاق منصة يلا التي تتضمن تطبيق " يلّا سوبر آب" في المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي، ليوفر العديد من الحلول وخدمات المدفوعات الإلكترونية المتنوعة ومنها الخدمات المالية، ودفع الفواتير، والتسوق الإلكتروني، فضلاً عن حلول "يلا بيزنس" الخاصة بالمؤسسات والتجار، التي تشمل تمكينهم من تحصيل المدفوعات، وبيع المنتجات إلكترونياً، إضافة إلى إتاحة العديد من الحلول الإلكترونية لدفع رواتب الموظفين في المؤسسات والهيئات المتنوعة باستخدام بطاقات يلّا.

عبر الدكتور وليد صادق مؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة يلّا، عن سعادته بتوقيع الاتفاقيات مع أكبر المؤسسات العاملة في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن سعادته بالمشاركة في معرض ومؤتمر سيملس السعودية، الذي يعد واحدًا من أهم الأحداث الدولية المتخصصة في المدفوعات الإلكترونية، خصوصًا وأنه يجمع العديد من الخبراء والمتخصصين في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية والتجارة الإلكترونية و التسويق الرقمي على مستوى العالم. مشيراً إلى أن مشاركة " يلّا " في "سيملس السعودية" تأتي كخطوة مهمة للتحضير لإطلاق منصة يلّا " والتوسع في السوق السعودي.

وقال: إن إطلاق منصة يلّا في السوق السعودي يعد خطوة مهمة للشركة، وذلك بعد دراسة احتياجات وتطلعات العملاء من الأفراد والشركات المختلفة في المملكة، وذلك بعد النجاح الغير مسبوق الذي حققه منصة " يلّا" في مصر. وكذلك بعد إطلاق التطبيق في السوق الإماراتي أحد الأسواق المهمة في المنطقة بداية العام الحالي. وأضاف: "تستهدف الشركة جذب نحو مليون مستخدم سعودي لمنصة يلّا خلال العام الأول للإطلاق وتقديم أفضل الخدمات الممكنة التي تلبي رغبات واحتياجات عملائها في المملكة العربية السعودية".

يذكر أن عدد مستخدمي تطبيق "يلّا سوبر آب" في مصر وصل لنحو ٢مليون مستخدم. وإجمالي عدد المعاملات عبر التطبيق وصلت لأكثر من ٧ مليون عملية، بقيمة ٧ مليار جنيه.

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- انتهى -