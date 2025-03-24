مسقط–: أعلن مركز الزبير لتطوير المؤسسات عن اكتمال دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة لمشروع طحلب المستدامة في إنتاج وتسويق أعلاف الأسماك باستخدام نبتة الأزولا. وذلك بعد قيام مركز الزبير في الفترة السابقة بتسهيل توقيع لاتفاقية بين شركة طلحب المستدامة، إحدى أعضاء مركز الزبير لتطوير المؤسسات ومركز الرواد للاستشارات والتنمية، احد بيوت الخبرة الوطنية في مجال الاستشارات الزراعية والحيوانية. ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق الابتكار في قطاع الأعلاف، حيث يُتوقع أن يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج واستدامة صناعة تربية الأسماك، وفي تعزيز الأمن الغذائي في السلطنة والذي يتواكب مع رؤية عمان 2040.

يهدف هذا المشروع إلى تحسين إنتاجية صناعة أعلاف الأسماك عبر استخدام نبتة الأزولا، وهي نبتة مائية تتمتع بخصائص غذائية غنية تسهم في تحسين صحة الأسماك وجودة المنتجات البحرية. هذا المشروع يعتبر استثمارًا رائدًا في صناعة الأعلاف، حيث يسعى لتقديم حلول مستدامة واقتصادية لتغذية الأسماك باستخدام مصادر طبيعية ومتجددة.

أكدت الدراسة إلى زيادة كبيرة في الكميات المستوردة من أعلاف الأسماك، حيث ارتفعت من 3,266 طنًا في 2020 إلى 15,553 طنًا في 2023، بسنبة زيادة حدود خمسة مرات أو بنمو يصل إلى 375%. يعكس هذا النمو توسع قطاع الاستزراع السمكي وارتفاع احتياجاته من الأعلاف لتلبية الطلب المتزايد على الأسماك المستزرعة.

وفي تصريح له، قال علي شاكر،رئيس الاستدامة المؤسسية بمؤسسة الزبير : "سعيدين جدآ بأن نكون المشرفين على المشروع والذي يُعد فرصة هامة نحو توفير حلول تغذية مستدامة للأسماك، ويعد استثمارًا استراتيجيًا في قطاع حيوي يعكس رؤية عمان في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني."

وأضاف شاكر أن المشروع سيخلق فرص عمل جديدة، ويعزز من التوجه نحو الاستدامة في صناعة الأعلاف، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويُلبي احتياجات السوق المتزايدة من أعلاف الأسماك.

وأكد المهندس عيد بن سالم الشكيلي، مدير مركز الرواد للاستثمار والتنمية، " أن دراسة الجدوى التي تم الانتهاء منها شملت تحليلًا شاملاً لجميع جوانب المشروع، بما في ذلك الجوانب التقنية، الاقتصادية، والبيئية. وأضاف أن هذا التحليل العميق يهدف إلى تقييم كل جانب من جوانب المشروع بدقة، لضمان استدامته ونجاحه على المدى الطويل. وأوضح الشكيلي أن الدراسة تناولت فحص الجدوى الاقتصادية للمشروع من حيث العوائد المالية المتوقعة وتكاليف التشغيل، إلى جانب التأكد من توافق المشروع مع المعايير البيئية المحلية والدولية لضمان تقليص التأثيرات السلبية على البيئة. كما أشار إلى أن هذه الدراسة تم إعدادها بواسطة فريق متخصص من الخبراء في المجالات المختلفة، لضمان أعلى مستويات الجودة والابتكار في تنفيذ المشروع."

"وفي هذا السياق، أعرب زاهر بن سالم العلوي، الرئيس التنفيذي لشركة طحلب المستدامة، عن سعادته بالتعاون مع مركز الرواد للاستشارات والتنمية، قائلاً: "نحن فخورون بالتعاون مع مركز الرواد للاستشارات والتنمية، حيث تم هذا التعاون تحت إشراف مركز الزبير لتطوير المؤسسات. إن دراسة الجدوى التي تم تنفيذها تعد خطوة حاسمة نحو تبني ممارسات مستدامة في صناعة أعلاف الأسماك. بدعم من مركز الزبير لتطوير المؤسسات وخبرة مركز الرواد للاستشارات والتنمية، نحن واثقون من قدرتنا على اكتشاف حلول جديدة تعزز الأمن الغذائي في سلطنة عمان."

يُنتظر أن يُشكل هذا المشروع خطوة هامة في تعزيز الإنتاج المحلي لعمان في قطاع تربية الأسماك، ويُسهم في تلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة من أعلاف الأسماك المستدامة والمبتكرة.

يعد مركز الزبير لتطوير المؤسسات جهة داعمة لرواد الأعمال، حيث يعمل المركز على تقديم الدعم الكامل للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج استشارية متخصصة تهدف إلى تعزيز قدراتهم وتحقيق النجاح في مشاريعهم. يسعى المركز إلى تزويد رواد الأعمال بالأدوات والمعرفة اللازمة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستدامة، بالإضافة إلى توفير فرص تمويلية وشراكات استراتيجية تدعم الابتكار والنمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.

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