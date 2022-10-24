من المتوقع أن يكون متوسط عائد الربح القابل للتوزيع 9.2٪.

يزداد اهتمام المستثمرين مع بدء فترة الاشتراك في الاكتتاب العام في صندوق الاستثمار العقاري "اللؤلؤة"، حيث التقى مدير الاستثمار ومدير الإصدار - صحار الدولي مع كبار المستثمرين لتسليط الضوء على فرصة الاستثمار الفريدة للاستثمار في أكبر صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في سلطنة عُمان. وحضر الاجتماعات قطاع عريض من مجموعات المستثمرين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية القائمة.

ويعد جهاز الاستثمار العماني وشركة عمانتل التابعة له المؤسسين لصندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري. كما يُقدم بنك صحار الدولي خدمات مدير الاستثمار ومدير الإصدار كذلك في الصندوق.

هذا وقد صرح وهبي الريامي، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستمثار العقاري "اللؤلؤة" (ممثلاً عن عمانتل): "بذل مروجو صندوق الاستثمار العقاري "اللؤلؤة" قصارى جهدهم لإتاحة الفرصة الاستثمارية لمزيد من المستثمرين، ولا سيما جذب مشاركة أوسع من قطاع التجزئة". وتم تصميم تسعير الاكتتاب العام في صندوق الاستثمار العقاري "اللؤلؤة" لتزويد المستثمر العادي بفرصة للاستثمار في أداة جيدة التنظيم بأصول أساسية قوية واتفاقيات تعاقدية قوية طويلة الأجل. ويسعدني أن أرى اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين وأنا على ثقة من أنهم سيكتتبون في الإصدار."

وأوضح عون عباس البحراني، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار العقاري "اللؤلؤة" ومدير الأسواق العامة في جهاز الاستثمار العُماني، عن قوة الطرح، قائلاً: "إن الاهتمام الشديد لمجتمع المستثمرين يعكس النقاط الرئيسية في الطرح، والذي يعد الصندوق الأكبر من نوعه في عُمان، والمستأجرين البارزين، واستقرار رؤية التدفق النقدي، ودعم المروجين الذين سيظلون مساهمين في الصندوق."

يطرح الصندوق 208,137,400 وحدة طرح متاحة للاشتراك بسعر 112 بيسة لكل وحدة طرح (ويشمل سعر الطرح المقدر بـ 110 بيسة ونفقات الطرح التي تبلغ 2 بيسة لكل وحدة طرح). وقد توقّع صندوق اللؤلؤة متوسط عائد الربح القابل للتوزيع بمقدار 9.2%، الأمر الذي يمكن مقارنته على نحو إيجابي مع سندات العائد الأخرى في سلطنة عمان مثل الودائع لأجل أو السندات الدائمة أو الصكوك.

يتم تذكير المستثمرين بتقديم طلباتهم عبر القنوات الإلكترونية لأي من وكلاء التحصيل: بنك صحار الدولي، والبنك الأهلي، وبنك مسقط، والبنك الوطني العماني، ويو كابيتال، والمتحدة للأوراق المالية، قبل تاريخ 30 أكتوبر 2022م.

يجب أن يكون لدى جميع مقدمي الطلبات حساب ورقم مستثمر في شركة مسقط للمقاصة والإيداع. يجوز لأي متقدم تقديم طلب بالحصول على رقم مستثمر وكذلك فتح حساب من خلال تعبئة استمارات التقديم في شركة مسقط للمقاصة والإيداع. ويُمكن تحقيق ذلك من خلال شركة مسقط للمقاصة والإيداع أو عبر الموقع الإلكتروني www.mcd.gov.om أو من خلال شركات وسيطة مرخصة من قِبل الهيئة العامة لسوق المال.

تتوفر المزيد من المعلومات حول الاكتتاب العام لصندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري بما في ذلك البيان الإعلامي وكتيب معلومات المستثمر وغيرها من التفاصيل المتعلقة بأهداف الصندوق وإستراتيجيته والجهاز الإداري به، على الموقع الإلكتروني www.pearlreif.com.

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