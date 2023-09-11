لتعزيز انتشار خدمات إنترنت النطاق العريض في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة «ياه كليك» لحلول البيانات، التابعة لمجموعة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، المزود الرائد لحلول الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "نيجيريا للاتصالات الفضائية" (NIGCOMSAT) المحدودة، وذلك بهدف توسيع انتشار خدمات إنترنت النطاق العريض في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية وتعزيز الوصول إلى الخدمات الإلكترونية الهامة في جميع أنحاء المنطقة.

ومن المقرر أن يبدأ المشروع في الربع الأخير من العام 2023، حيث ستعمل شركة "ياه كليك" عن كثب مع (NIGCOMSAT) لتوفير خدمات إنترنت النطاق العريض بسرعة وموثوقية أكبر. وستؤدي هذه التحسينات إلى زيادة السرعة إلى 25 ميجابت في الثانية للملفات القياسية وما يصل إلى 100 ميجابت في الثانية لعملاء الشركات، وبالتالي تمكين وتعزيز خدمات التعليم والرعاية الصحية ومجموعة واسعة من الخدمات العامة والمؤسسية الأخرى.

وفي هذا السياق، قال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الياه سات: "يسعدنا انضمام شركة NIGCOMSAT إلى قائمة شركاء "ياه كليك" المتنامية في أفريقيا. وستلعب هذه الشراكة دوراً هاماً وريادياً في مساعدة الحكومة النيجيرية وكذلك الشركات الخاصة على توفير الخدمات الإلكترونية المهمة للمجتمعات المحرومة أو تلك التي تعاني من نقص في الخدمات في جميع أنحاء البلاد. ولضمان نجاح حملة الرقمنة في نيجيريا، من الضروري أن تتمتع البنية التحتية داخل البلاد بالموثوقية الكافية لتوفير الخدمات الفعّالة دون انقطاع. وتتمتع شركة "ياه كليك" بخبرة واسعة في توفير التقنيات المتطورة التي يمكن الوصول إليها بسهولة في المناطق النائية وبكلفة معقولة".

ومن جانبه، قال المهندس توكور محمد لاوال، المدير العام والرئيس التنفيذي لدى شركة NIGCOMSAT: "تمر نيجيريا اليوم بمرحلة التحول الرقمي السريعة، وبالتالي يعتبر تطوير البنية التحتية أمر شديد الأهمية لدعم مجموعة واسعة من الخدمات التي خططنا لتوفيرها للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد. وتتمتع "ياه كليك" بسمعة طيبة للغاية، ونتطلع إلى الاستفادة العمل معاً في مجال حلول الاتصال عبر الأقمار الصناعية في أفريقيا".

وتجدر الإشارة إلى أن خبرة "ياه كليك" وتقنياتها المتطورة ستسهم بشكل مباشر وفاعل في تمكين نشر تطبيقات الحكومة الإلكترونية وتسريع وتيرة خطط الرقمنة في نيجيريا، ما يوفر للمجتمعات غير المخدومة والنائية إمكانية الاتصال بالإنترنت دون انقطاع.

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة توجيهية تضم مديرين تنفيذيين من الشركتين لضمان توافق تنفيذ المشروع مع المتطلبات الوطنية ومتطلبات مؤسسات الخدمات الأساسية في نيجيريا.

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نبذة عن "ياه كليك":

توفر ياه كليك (المدعومة من هيوز) خدمات الإتصالات الفضائية عبر نطاق الترددات "Ka" ذي النطاق العريض لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات في إفريقيا، والشرق الأوسط، وجنوب غرب آسيا. وتهدف "ياه كليك" من خلال توظيف الإمكانات الرقمية المتاحة في الأسواق المستهدفة لتعزيز المجتمعات إجتماعياً وإقتصادياً عبر توفيرخدامات الانترنت الفضائي في الأقاليم التي تفتقر لهذه الخدمات . تقدم "ياه كليك" خدماتها من خلال الأقمار الصناعية عالية الإنتاجية (HTS) ، وتستخدم الميزات التي يوفرها تردد الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض "Ka" القابل لإعادة الاستخدام، تعمل عبر تكنولوجيا الشعاع متعدد البؤر لتوفير اتصالات فضائية موثوقة ومنخفضة التكلفة في المناطق التي تفتقد للبنية التحتية الخاصة بالاتصالات الأرضية. .

شركة الياه كليك (المدعومة من هيوز) مشروع مشترك بين " شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. (الياه سات) "، الشركة العالمية الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وهي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، وشركة "هيوز نتورك سيستمز" (هيوز)، التابعة لمجموعة "إيكو ستار كوروبوريشن" (المدرجة في بورصة "ناسداك" بالرمز (SATS).

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نبذة عن الياه سات:

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. ("الياه سات") هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأسترالاسيا.

ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C وKu وKa للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس". في العام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر "الثريا 4- NGS"، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول العام 2025.

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