دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت يانغو تك، مزود حلول تكنولوجيا الأعمال (B2B) والتابعة لمجموعة يانغو، عن إطلاق توجه أعمال جديد يركز على تطوير ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي ذاتية التشغيل على نطاق واسع. تُسهم أنظمة المنصة في تنفيذ مهام تشغيلية في مجالات خدمة العملاء، والتحليلات، والامتثال، واتخاذ القرارات في قطاعات التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الطبية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، والمدن الذكية، والقطاع العام. كما توفر "يانغو تك" حلولاً جاهزة للتنفيذ، إلى جانب منصة قابلة للتخصيص لبناء وكلاء ذكاء اصطناعي وفق احتياجات كل مؤسسة. يلبي إطار العمل هذا الطلب المتزايد في منطقة الشرق الأوسط على أنظمة الذكاء الاصطناعي القابلة للتطوير والتي تُحقق أثراً ملموساً على الأعمال، في ظل سعي المنطقة نحو اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي بقيمة 320 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

من خلال المنصة، يتصل وكلاء الذكاء الاصطناعي مباشرةً بتطبيقات المؤسسات ومصادر البيانات، بما في ذلك أنظمة إدارة علاقات العملاء والموارد البشرية والمالية، مما يسمح لهم بالعمل كموظفين رقميين يتمتعون بالذاكرة وقدرات التنفيذ والأمان المدمج. بالنسبة للحكومات والمؤسسات التي تبني قوى عاملة رقمية ومدناً ذكية، تنشر "يانغو تك" وكلاء الذكاء الاصطناعي كموظفين في مجالات دعم العملاء والمبيعات والتوظيف وتحصيل الديون، مما يحقق نسبة حل تصل إلى 95% من أول اتصال، وتسريع عملية التوظيف، وتوفير ما يصل إلى 100 ألف دولار أمريكي شهرياً في تكاليف التشغيل. كما تُمكّن حزمة "يانغو تك" لحلول المدن الذكية من إنشاء توائم رقمية، وتوفير أنظمة الملاحة في حالات الطوارئ، وتحسين التنقل، وتوفر تحليلات حضرية فورية، مما يساعد البلديات على تسريع عملية اتخاذ القرارات، وتحسين انسيابية حركة المرور، وخفض تكاليف الطاقة والتشغيل من خلال نمذجة المدن وتحسين عمليات الإرسال باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي المجال الطبي، تُخفف حلول "يانغو تك" أعباء العمل الإدارية على الأطباء من خلال نسخ المواعيد، والبحث الذكي في السجلات الطبية الإلكترونية، وتحليل الصور، ومراكز التحكم المدعومة بالذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال. تعمل هذه الحلول على أتمتة التوثيق، وعرض بيانات المرضى الموحدة خلال ثوان فقط، وتحسين دقة التشخيص، وتمكين الأطباء من علاج عدد أكبر من المرضى. أما في الخدمات المالية، فيدعم وكلاء الذكاء الاصطناعي التحول في المكاتب الأمامية والوسطى والخلفية من خلال روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والبحث الذكي، وتقييم الجدارة الائتمانية، وتحليلات مكافحة الاحتيال، وأتمتة سير العمل.

علّق فلاديمير رازوفاييف، الرئيس التنفيذي لشركة يانغو تك، على إطلاق هذا الحل الرائد قائلاً: "تواجه المؤسسات اليوم ضغوطاً متزايدة لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى نتائج عملية ملموسة. لقد قمنا بتصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على نشر موظفين رقميين مستقلين يندمجون بسلاسة في الأنظمة القائمة ويحققون مكاسب إنتاجية قابلة للقياس. ومع تبني حوالي 84% من مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي للذكاء الاصطناعي، فإن الفرصة الآن تكمن في التنفيذ. تتمثل رؤيتنا في مساعدة مقدمي الرعاية الصحية والبنوك والشركات الخاصة والمدن على توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية مع تعزيز الأداء والشفافية والارتقاء بجودة الخدمات."

يؤكد هذا الإطلاق انسجام حلول "يانغو تك" مع أجندة الابتكار الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والطموحات الإقليمية الأوسع نطاقًا للنمو الاقتصادي القائم على الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الذكية، والحكومة الرقمية. ومن خلال تمكين عمليات النشر للذكاء الاصطناعي السيادي، وتعزيز التحكم المحلي في البيانات، وتوفير أمان على مستوى المؤسسات، تدعم المنصة رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لخدمات عامة جاهزة للمستقبل واقتصادات قائمة على المعرفة، مع مساعدة المؤسسات على الانتقال بشكل أسرع من مرحلة وضع الاستراتيجية إلى مرحلة التنفيذ.

عن يانغو تك

يانغو تك جزء من مجموعة يانغو، المنظومة التكنولوجية الموحدة التي تعمل على تحويل الحلول والابتكارات المتطورة إلى خدمات يومية مصممة خصيصاً لتعزيز خدمات وعمليات الشركات الحديثة. تقدم يانغو تك مجموعة عالمية من الأدوات التي تغطي قطاعات التخزين وإدارة المستودعات، النقل، تجارة التجزئة وأكثر، والتي تم تصميمها لتحسين العمليات والارتقاء بتجارب المستخدمين، ودفع عجلة النمو المستدام. من خلال تسخير أحدث الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، تُمكّن يانغو تك الشركات من الازدهار والحفاظ على مكانتها التنافسية في عالم رقمي متزايد.

