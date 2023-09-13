الكويت: أبرمت شركة ياكو، أحد أبرز مزودي خدمات الرعاية الصحية في الكويت، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة لين، المزود الرائد للخدمات السحابية في الكويت، بهدف تعزيز قدراتها في مجال استمرارية الأعمال وتعزيز تدابير الأمن السيبراني. فقد اتخذت ياكو خطوات استباقية لتحسين بنيتها التحتية من خلال الاستفادة من مجموعة شاملة من خدمات لين السحابية والتي تشمل حلول النسخ الاحتياطي المنيع لبرامج الفدية. يقدم هذا الحل نظامًا موثوقًا يضمن استعادة البيانات والتطبيقات والأنظمة الهامة في حالة وقوع كارثة، مما يتيح تقديم الخدمة دون انقطاع للمرضى والعملاء.

صرح ممثل ياكو قائلاً: "يسعدنا التعاون مع لين فيما يتعلق بخدماتنا السحابية واحتياجات النسخ الاحتياطي للبيانات. فبوصفنا منظمة رعاية صحية ملتزمة بتقديم خدمة فائقة، فإننا معنيون بالحفاظ على المرونة التشغيلية بشكل مستمر. ونحن واثقون من أنه مع دعم لين، سيتسنى لنا التركيز على مهمتنا الأساسية".

من خلال هذه الشراكة، يمكن لشركة ياكو الاعتماد على خبرة لين في الاستجابة والتعافي السريعين أثناء الأزمات. وبالإضافة إلى ذلك، يتماشى استخدام الخدمات لين السحابية مع التزام ياكو بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والاستفادة من مزايا السحابة في تبسيط العمليات وتحسين إدارة البيانات وتعزيز التعاون مع الحفاظ على أعلى مستوى خصوصية البيانات وحمايتها.

عبّر السيد فجحان المطيري، الرئيس التنفيذي لشركة لين، عن حماسه قائلاً: "يسعدنا أن يتم اختيارنا كمزود خدمات سحابية موثوق به من قبل ياكو. حيث ستعمل مجموعة خدماتنا السحابية الشاملة على تمكين ياكو من تحسين عملياتها، وتعزيز إمكانية الوصول إلى البيانات، وزيادة الكفاءة في مختلف مرافق الشركة".

تعد هذه الاتفاقية شهادة على تفاني شركة لين في تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شهادة ISO الحاصلة عليها لين تعكس التزامها بمعايير الأمان الصارمة، مما يوفر آليات إضافية من الحماية ضد التهديدات السيبرانية. وبذلك تتمكن شركة ياكو من حماية بيانات المرضى الحساسة والحفاظ على ثقة جميع الأطراف المعنية.

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عن ياكو

تأسست شركة ياكو الطبية في عام ١٩٥٣ كوكيل تسويق وحيد للعديد من الشركات المصنعة للأدوية متعددة الجنسيات القائمة على البحوث. نمت ياكو بسرعة مع الازدهار في النمو والتنمية الوطنية في الكويت ، وتنويع والتوسع في خدمات الرعاية الصحية الاخرى مثل معدات الرعاية الطبية المنزلية ومستلزمات المستشفيات. من خلال سنوات عديدة من التشغيل والخبرة في المجال الطبي ، فإن سمعة ياكو للتميز تسبق اسمها. اسم أصبح يعني ريادة بلا منازع في مجال الرعاية الطبية. والمبيعات والخدمات التي لا مثيل لها ، فضلا عن التكنولوجيا المبتكرة للدولة من بين الفن للمجالات الطبية والرعاية الصحية.

عن لين

لين هي أول مزود خدمات سحابية محلية متكاملة في الكويت ومتخصصة في توفير مراكز البيانات الافتراضية وخدمات التعافي من الكوارث وخدمات حماية البيانات. هدف الشركة هو مساعدة وتمكين الشركات والمؤسسات المحلية من جميع الأحجام خلال رحلة التحول الرقمي ، مع وضع معيار جديد في خدمة العملاء. تسعى شركة لين جاهدة ، من خلال فريقها الفني ذو الخبرة ، لتقديم الحلول الأكثر تقدماً ومرونة لتلبية احتياجات عملائها.

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