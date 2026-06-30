أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، حصدت "ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي" رسمياً لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من المنزلقات المائية في مدينة ألعاب مائية، بعد أن سجلت رقماً قياسياً يضم 55 منزلقة مائية.

وجرى تسليم شهادة غينيس للأرقام القياسية إلى الدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال، وريان الهدار، المدير العام لدى "ياس ووتروورلد أبوظبي"، وذلك من قبل حنان سبايرز، الحكم الرسمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في غينيس للأرقام القياسية، وذلك خلال مراسم خاصة أُقيمت في مدينة الألعاب المائية الحائزة على جوائز عديدة، في محطة جديدة تعكس مسيرتها المتواصلة نحو تحقيق إنجازات عالمية.

وبهذه المناسبة، قال ريان الهدار، مدير عام "ياس ووتروورلد أبوظبي": "يمثل حصولنا على لقب غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من المنزلقات المائية في مدينة ألعاب مائية محطةً بارزة تعكس التزامنا المستمر بتقديم تجارب مائية مبتكرة وفق أعلى المعايير العالمية. وقد أسهمت الإضافات الجديدة، بما في ذلك أطول برج منزلقات مائية في دولة الإمارات، في توسيع نطاق التجارب الاستثنائية التي نقدمها لضيوفنا والارتقاء بها إلى مستويات جديدة. ومع احتضانها لـ55 منزلقاً مائياً، تواصل "ياس ووتروورلد أبوظبي" ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز وجهات الترفيه المائي عالمياً، ووجهة مفضلة للعائلات والأصدقاء والباحثين عن تجارب حافلة بالتشويق."

ويأتي هذا الإنجاز عقب التوسعة الأخيرة التي شهدتها مدينة الألعاب المائية، والتي أضافت 11 لعبة ومنزلقة وتجربة جديدة ضمن عالم "المدينة المفقودة"، الذي يشكل امتداداً للقصة الرئيسية "أسطورة اللؤلؤة المفقودة". وتحتضن "ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي" اليوم أكثر من 70 لعبة ومنزلقة وتجربة ترفيهية، فيما يشكل سجلها القياسي الذي يضم 55 منزلقاً مائياً أحد أبرز عناصر التجربة الاستثنائية التي تقدمها لضيوفها.

ومن الارتفاعات الشاهقة لمنزلقة "مطامير دروب"، أطول برج منزلق مائي في الإمارات، إلى المنزلقات السريعة وتجارب السباق المائية والمغامرات التفاعلية، تواصل "ياس ووتروورلد أبوظبي" إعادة رسم ملامح الترفيه والمغامرات المائية. وتنسجم الإضافات الجديدة مع ما تقدمه المدينة من تجارب متطورة مستوحاة من الهوية الإماراتية، لتمنح الضيوف من مختلف الأعمار لحظات لا تُنسى وتجارب ترفيهية غامرة.

ويُشكل هذا اللقب الجديد من غينيس للأرقام القياسية فصلاً جديداً في مسيرة "ياس ووتروورلد أبوظبي"، حيث تواصل مدينة الألعاب المائية تقديم تجارب عالمية المستوى على جزيرة ياس، وتسهم في ترسيخ معايير جديدة لما يمكن أن تقدمه مدن الألعاب المائية على الساحة العالمية.

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نبذة حول ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي:

تعد ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي، التي تديرها "ميرال إكسبيرينسيز"، مدينة الألعاب المائية الإماراتية المستوحاة من تراث الغوص على اللؤلؤ، مغامرات مشوّقة في أجواء عائلية لا تنسى، من خلال مجموعة واسعة من الألعاب والمنزلقات المائية والتجارب الترفيهية المميزة.

مع افتتاح المرحلة الثانية من التوسعة الجديدة في أبريل 2026 أصبحت ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي، تحتضن أكثر من 70 تجربة ترفيهية تشمل الألعاب والمنزلقات والمعالم المشوّقة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الموسمية. وتوفر هذه الإضافات للضيوف فرصة متجددة للاستمتاع وصناعة ذكريات مميّزة في كل زيارة.

ومنذ شهر يونيو 2025، شهدت مدينة الألعاب المائية مشروع تطوير متعدد ، ليشكل إضافة نوعية تعزز من مكانة "ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي" كوجهة ترفيهية عالمية. وتشمل التوسعة أكثر من 30 لعبة ومنزلقة وتجربة مائية جديدة، من بينها تجارب تطرح للمرة الأولى في المنطقة، وأطول منزلقة مائية في دولة الإمارات، إلى جانب تجربة طعام جديدة كليًا. كما تقدّم هذه المرحلة قصة "المدينة المفقودة" بوصفها امتداداً إبداعياً لأسطورة "اللؤلؤة المفقودة" التي تقوم عليها المدينة الأصلية.

ومنذ افتتاحها عام 2013، حصدت ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي، أكثر من 65 جائزة من مؤسسات مرموقة في قطاع الترفيه. ومؤخرًا، نالت ثالث لقب "أفضل مدينة ألعاب مائية في الشرق الأوسط" لعامي 2023، و2024 و2025 على التوالي، ضمن جوائز السفر العالمية، بالإضافة إلى فوزها بلقب "أفضل مدينة ألعاب مائية" على مستوى العالم ضمن الفئة نفسها.

وتعد "ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، إحدى أبرز معالم الترفيه في دولة الإمارات، وواحدة من الوجهات البارزة في جزيرة ياس، حيث تجمع بين الطابع المحلي الغني والمغامرات المائية المشوّقة لتقدّم للضيوف تجربة متكاملة وفريدة من نوعها.

للمزيد من المعلومات حول " ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، يُرجى زيارة: www.yaswaterworld.com

للتواصل الإعلامي:

ميرال دستينيشنز

ربيع ريمان

مدير علاقات عامة

rriman@miral.ae

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