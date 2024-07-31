دبي- الإمارات العربية المتحدة — أعلنت (ياردستيك)، شركة حلول التسويق المتكاملة وعضو الشبكة الدولية للعلاقات العامة التي تتمتع بحضور عالمي في أكثر من 60 دولة، عن فوزها بعقد خدمات العلاقات العامة لشركة التقنيات الرائدة (تالي سولوشنز) التي توفر مجموعة واسعة من برامج الأعمال الفعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم.

ومن المقرر أن تدعم (ياردستيك للإدارة التسويقية)، في إطار هذه الشراكة، (تالي سولوشنز) في الوصول إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الشرق الأوسط من خلال استراتيجيات اتصالات قوية، وسيتضمن هذا التعاون دمج خدمات العلاقات العامة والاتصالات الشاملة التي تقدمها (ياردستيك) مع الحلول البرمجية الرائدة في قطاعها التي توفرها (تالي) بما يضمن تعزيز النجاح والنمو المستدام للشركتين في السوق.

وعن هذه الشراكة المثمرة، صرح فيكاس بانشال، مدير عام تالي سولوشنز في الشرق الأوسط، قائلاً: «نتشرف بتعيين ياردستيك كوكيل اتصالات لنا ولاسيما في إطار خطط تالي سولوشنز لتوسيع نطاق عملياتها في منطقة الخليج.» وأضاف «إن ما تتمتع به ياردستيك من خبرات عريضة وأساليب مبدعة وحمالات مبتكرة جعلها الخيار الأمثل بالنسبة لنا.» وأردف «نتطلع إلى الاستفادة من خبرات فريق ياردستيك لتعزيز وجود تالي سولوشنز وترسيخ مكانتها الريادية في دول الخليج.»

ومن جانبها قالت أنيشكا غيهاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ياردستيك: «تتمتع تالي سولوشنز بمكانة رائدة في السوق فقد حققت إنجازات ملحوظة في مجال برمجيات إدارة الأعمال، ويسرنا أن نعمل على تعزيز هويتها في منطقة الخليج من خلال استراتيجية اتصال خاصة، وإبراز قيمة علامة تالي التجارية في المنطقة.»

وأضافت «تضع ياردستيك استراتيجية اتصال شاملة تركز على إبراز ريادة تالي سولوشنز وتميز حلولها في سوق برمجيات إدارة الأعمال في دول الخليج. وتشمل الاستراتيجية مجموعة متنوعة من الأنشطة الإعلامية والرقمية الهادفة إلى تعزيز موقع الشركة كلاعب رئيسي في هذا القطاع.»

يُذكر أن (ياردستيك) تمتلك أكثر من عقد من الخبرة في تصميم حملات تسويقية حازت على العديد من الجوائز، وتتخصص الشركة في حلول التسويق المتكاملة التي توفر استراتيجيات بناء شاملة للعلامات التجارية في الإمارات والمملكة العربية السعودية والهند. وقد تعاونت الشركة منذ تأسيسها في عام 2012 على يد أنيشكا غيهاني مع أكثر من 1800 علامة تجارية في منطقة الخليج والهند، مقدمة خدماتها وفقًا للمعايير العالمية.

ومن الجهة الأخرى، تعمل تالي سولوشنز على مستوى عالمي في أكثر من 100 دولة، وتحظى بثقة أكثر من 2.5 مليون شركة حول العالم. وتُعرف الشركة بريادتها وابتكاراتها في صناعة برمجيات المنتجات، كما أنها معتمدة من قبل هيئة الضرائب الفيدرالية (FTA) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (GAZT). ولأكثر من عشر سنوات، كانت تالي سولوشنز لاعبًا رئيسيًا في منطقة الخليج، حيث تقود باستمرار قطاع برمجيات إدارة الأعمال. وتقدم الشركة تقنيات مبتكرة تطور طريقة عمل الشركات.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية بين ياردستيك وتالي سولوشنز من حضور تالي في دول مجلس التعاون الخليجي ومن موقعها كشركة رائدة في صناعة برمجيات إدارة الأعمال. للمزيد من المعلومات حول تالي سولوشنز، يرجى زيارة (الموقع الإلكتروني للشركة) أما لمعرفة المزيد عن ياردستيك للإدارة التسويقية وخدماتها، فيمكنكم الانتقال إلى موقعهم الإلكتروني من خلال الرابط التالي (الموقع الإلكتروني لياردستيك).

نبذة عن (ياردستيك)

تأسست ياردستيك للإدارة التسويقية في عام 2012 على يد أنيشكا جيهاني. وهي شركة متخصصة في تقديم حلول تسويق متكاملة، حيث تقدم مجموعة شاملة من الخدمات التسويقية لضمان تغطية مختلف احتياجات العلامات التجارية. وتمتد خبرة الشركة في مجال الوكالات التسويقية لتشمل العلاقات العامة والتسويق من خلال المؤثرين والحملات الرقمية وإدارة الفعاليات وإدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء المحتوى.

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