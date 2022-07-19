الاستحواذ على وكالة الإعلانات الشهيرة في الشرق الأوسط يدعم جهود ياب المتواصلة للتوسع في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ياب، الشركة المتخصصة في التسويق من خلال المحتوى ومشاهير التواصل الاجتماعي، والتي تنتشر مكاتبها في دولة الإمارات والهند وسنغافورة، عن استحواذها بالكامل على كرايونز كميونيكيشنز، وكالة الإعلانات الشهيرة التي تمتلك مكاتب في دبي والرياض والمنامة. ومن المقرر أن يعقب الاستحواذ عملية اندماج بين الشركتين.

سجّلت ياب نمواً لافتاً خلال الأشهر الماضية ونجحت في توسيع نطاق عروضها وتعزيز حضورها في السوق. وتشمل محفظتها مجموعةً من العملاء البارزين مثل كوكا كولا وزوروا دبي ولوفتهانزا ورو باي وأمريكان إكسبرس وديزني وأمازون وسكوير إنكس وغيرها من العلامات الرائدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال، أتول هيدج، مؤسّس شركة ياب: "لطالما حرصت ياب على توسيع نطاق حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما دولة الإمارات. ويأتي الاستحواذ على كرايونز كميونيكيشنز في توقيتٍ مثالي، حيث يمنحنا منصة رائعة لتقديم خدماتنا الحائزة على جوائز في مجال التسويق القائم على الأداء ومشاهير التواصل الاجتماعي في هذه المنطقة. وتتمتع كرايونز كميونيكيشنز بقاعدة واسعة من العملاء المخلصين، مما يساهم في تعزيز عروض خدماتنا بسرعة. ونسعى إلى تعزيز مكانتنا في مجال تطبيقات الدردشة الفورية والويب 3.0، مع التركيز على عالم الميتافيرس، والخدمات الإعلامية. ويمنحنا تحسن وضع الأسواق العالمية فرصة رائعة لتنفيذ مزيد من عمليات الاستحواذ في المنطقة".

وتتميز كرايونز كميونيكيشنز بحضور يمتد لأكثر من 14 عاماً في أسواق الشرق الأوسط، مع ما يزيد على 250 مشروعاً ناجحاً و150 عميلاً حتى اليوم. وتجمع محفظتها، التي تمتاز بخبرةٍ طويلة، مجموعةً متميزة من العملاء المحليين والعالميين، تتنوع بين شركات محلية بارزة مثل مجموعة أباريل وشركة كايا وشركات متعددة الجنسيات مثل فيت بيت.

ومن جانبه قال كونال لالاني، المؤسّس ورئيس مجلس الإدارة في شركة كرايونز كميونيكيشنز: "تأتي عملية الاستحواذ تتويجاً لتعاوننا مع ياب في هذه المنطقة. وكلي ثقة بقدرتها على توفير مزيد من فرص التنمية المهنية لموظفينا فضلاً عن استفادة جميع عملائنا من مجموعة متنوعة من الخدمات الجديدة التي نعتزم إطلاقها. وأتوجه بأفضل التمنيات إلى جميع أفراد فريقنا في بداية هذه المرحلة الجديدة".

وشهدت ياب نمواً كبيراً في الإيرادات بنسبة 97% مع ازياد الربحية بمقدار خمسة أضعاف خلال السنة المالية 2021 -2022، ما دفعها للبحث عن مزيد من عمليات الاستحواذ الاستراتيجي في مجال المحتوى الرقمي ومشهد وسائل الإعلام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وأثمرت هذه العملية عن إضافة أسواق رئيسية إلى رقعة أنشطة ياب الحالية التي تمتد على ثلاث دول وسبع مدن. وتقوم ياب حالياً بتطوير مجموعات حلول تتعلق بمجالي الويب 3.0 وعالم الميتافيرس.

ومن جانبه قال أرشد ظهير، الرئيس التنفيذي لشركة كرايونز كميونيكيشنز: "يسرني الانضمام إلى فريق عمل مجموعة ياب، حيث تفتح لنا شبكتها، التي تضم سبع مدن وأكثر من 100 خبير في المجال الرقمي، مجالاً جديداً كلياً من العروض في المنطقة. ولطالما اشتهرنا بنجاحنا في دخول مجالات تتخطى قدراتنا مع إنجاز مشاريع ضخمة مثل إعلان كريس هيمسورث لمنصة بيوت أو حفل توزيع جوائز بيوت "بيتك من اختيارك"، وننطلق اليوم نحو طموحات وأهدافٍ أكبر بكثير".

#بياناتشركات

- انتهى -

حول ياب:

تختص شركة ياب الحديثة في التسويق القائم على المحتوى ومشاهير التواصل الاجتماعي، كما تجمع بين التكنولوجيا والبيانات والمحتوى لتقديم حلول إبداعية عالية الجودة. وتتميز ياب بحضور واسع يشمل منطقة الشرق الأوسط والهند وسنغافورة، ونجحت بالتعاون مع جهات مرموقة مثل زوروا دبي وساديا وديزني جيمز وديل وآبل ولوفتهانزا وأميكس والكثير غيرها.

لمزيدٍ من المعلومات حول ياب: https://yaap.in/

لمزيد من المعلومات أو إجراء المقابلات، يرجى التواصل مع:

نيها كاول

يور وورد سميثز - المحتوى والعلاقات العامة

0504507068 neha@yourwordsmiths.com