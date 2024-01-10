دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ويلينجتون مانجمنت" ("ويلنجتون")، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمار المستقلة في العالم، بحجم أصول تزيد قيمتها عن 1.1 تريليون دولار على مستوى العالم، عن إنشاء مكتب جديد في مركز دبي المالي العالمي في مبنى البوابة. وحصلت الشركة أيضاً على ترخيص من الفئة الرابعة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

وقامت "ويلينجتون" بإدارة الأصول نيابة عن عملاء في الشرق الأوسط لمدة 29 عاماً من مكتبها في لندن، بما في ذلك العملاء المتواجدين في كل من مركز دبي المالي العالمي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويشكل مكتب دبي الجديد الخطوة الأولى ضمن استراتيجية الشركة لدعم العملاء في أسواقهم المحلية، وكذلك في إطار توسيع تواجدها العالمي في منطقة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومواصلة استثماراتها النشطة في المنطقة عبر الأسواق العامة والخاصة. وبعد الحصول على الموافقة الرسمية والترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، سيشكل مكتب دبي جزءاً من سلسة مكاتب "ويلينجتون" المتواجدة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تشمل الآن لندن وفرانكفورت ولوكسمبورغ ومدريد وميلانو وزيوريخ.

وبهذه المناسبة، قال ستيفان هاسل واندتر، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس منصة العملاء في شركة "ويلينجتون مانجمنت": "سيساهم تأسيس مكتبنا في دبي في تعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وتوسيع نطاقنا الدولي ويسهل الوصول إلى عملائنا. وفي ظل التطور الحاصل في الأسواق ومايتضمنه من تعقيدات، نؤمن بأهمية أن نكون على مقربة من العملاء والتواجد معهم في أسواقهم المحلية. ونتطلع إلى التعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة مركز دبي المالي العالمي بينما نعمل على تنمية عملياتنا وتوسيع نطاق حضورنا في المنطقة".

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسرنا في مركز دبي المالي العالمي أن نرحب بشركة ’ويلينجتون‘ في إمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي. وبالإضافة إلى استخدام المركز كمنصة لخدمة العملاء الحاليين، بإمكان ’ويلينجتون‘ الآن الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للإمارة لتوسيع قاعدة عملائها والوصول إلى كم هائل من رأس المال العام والخاص المتمركز في المنطقة".

وسيترأس مكتب "ويلينجتون مانجمنت" في مركز دبي المالي العالمي وليد الرزوقي، الذي انضم إلى "ويلينجتون" في وقت سابق من هذا العام بصفته المسؤول التنفيذي الأول ومدير منطقة الشرق الأوسط ضمن مجموعة عملاء "ويلينجتون" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويتولى وليد مسؤولية قيادة تطوير الأعمال وأنشطة إدارة العلاقات في "ويلينجتون" في منطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع وليد بخبرة تزيد عن 14 عاماً، وكان آخر منصب قد شغله هو المدير التنفيذي لإدارة الاستثمار في "مورجان ستانلي"، حيث كان مسؤولاً عن إنشاء المعاملات عبر الأسواق العامة والخاصة وإدارة العلاقات الرئيسية مع العملاء من المؤسسات المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط.

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نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليونات دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 39.000 مهني لدى أكثر من 4900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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رشا مزهر

سلطة مركز دبي المالي العالمي

استشارية – التسويق والاتصال المؤسسي

t-rasha.Mezher@difc.ae