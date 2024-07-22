يوفر حل "ويلو" المُخصص لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، تحكماً ذكياً وتنظيماً ومراقبة للعمليات، كما أنّه يضمن تحسين الإجراءات.

يتوافق حل "ويلو" المبتكر مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 لضمان استمرارية الوصول إلى المياه.

أطلقت "مجموعة ويلو" الرائدة في تصنيع المضخات الحديثة والأنظمة المتقدمة أحدث حلولها التكنولوجية "ويلو-تي بيه كونترول" (Wilo-TP Control) المُخصص لتسهيل إدارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي. ويمتاز هذا بقدراته الفريدة على التحكم والمراقبة الذكية لتعزيز سلامة وكفاءة وموثوقية عمليات معالجة مياه الصرف الصحي، ما يدعم استدامة الموارد المائية.

ويشهد العالم حالياً تفاقماً في أزمة شحّ لموارد المياه وطلباً متزايداً على المياه العذبة، ما أوجد حاجةً مُلحّةً إلى أنظمة تنقية فعّالة وموثوقة للمياه. وفي إطار الطلب المتنامي في المنطقة على المياه العذبة، أطلقت دولة الإمارات استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 لضمان استمرارية الوصول إلى المياه. وتُعتبر زيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، أحد المستهدفات الرئيسية لهذه الاستراتيجية.

وفي ضوء هذه الاستراتيجية، واستجابةً للطلب المتزايد على الحلول الفعّالة في السوق، تُوفّر "ويلو" نظامها المبتكر للتحكّم بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي. ويمتاز هذا النظام بدمج تقنيات الرقمنة والأتمتة لتنقية المياه بشكل موثوق ومستدام في منطقة الشرق الأوسط.

ويعمل نظام "ويلو-تي بيه كونترول" المتطوّر تلقائياً على تعزيز السلامة والكفاءة في عمليات معالجة مياه الصرف البيولوجية. ويضمن نظام التحكّم المتطوّر تحسين الإجراءات بالاستفادة من التحكّم الذكي والتنظيم والمراقبة. وتُعتبر القدرة على التحكّم في معظم الإجراءات ذات الصلة ودمج أتمتة العمليات وسلامتها وتوثيقها، إحدى الميزات الرئيسية لهذا الحلّ.

وقال ياسر ناجي، مدير عام مجموعة "ويلو" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تكتسب معالجة مياه الصرف الصحي أهميةً متزايدة في منطقة الشرق الأوسط نظراً لشحّ المياه العذبة وتزايد تعداد السكان. ودفَعَنا التزامنا بخدمة المجتمعات على مدى أعوامٍ عديدة إلى مواجهة تحديات إدارة المياه في المنطقة من خلال حلولنا المبتكرة والمتطوّرة. ونعتمد في "ويلو" نهج التقييم المستمر لاحتياجات السوق الإقليمية لتعزيز منتجاتنا بالتكنولوجيا المتقدمة، وتوفير حلول مستدامة للأجيال الحالية والمُقبلة."

ويمتاز أحدث حلول الشركة "ويلو-تي بيه كونترول" بأنه يتجاوز متطلّبات السوق، حيث يفوق توقّعات منشآت معالجة المياه الحديثة، كما أنّه يعالج التحديات الناجمة عن التوسّع الحضري، والحاجة إلى تحسين أنظمة الصرف الصحي، وزيادة استهلاك الطاقة، والتقلبات السكانية، وارتفاع التكاليف التشغيلية في المنطقة.

وتُواصل "ويلو" دعم المبادرات الحكومية وإيجاد حلول لتحديات المياه العالمية من خلال مجموعتها الواسعة من الحلول والتقنيات المبتكرة والمستدامة.

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