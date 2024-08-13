الرياض، المملكة العربية السعودية، عرضت "ويكاب" تقنياتها الذكية لإدارة مواقع البناء أمام وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، بمدينة الرياض، التي من شأنها أن تجعل من شركة "ويكاب" في الريادة في مجال تحسين ممارسات السلامة في مشاريع التعدين والتصنيع في جميع أنحاء المملكة.

وقام د. حسن البلوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "ويكاب"، بعرض التكنولوجيا في الحفل الختامي لمبادرة مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية "نمو"، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" ماجد العرقوبي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس سامي الحسيني.

وقال د. البلوي: "تشرفنا بعرض حلولنا وسماع توجيهات معاليه، وهذه النقطة التي لا تؤكد فقط أهمية التكنولوجيا التي نستخدمها في وضع معايير جديدة للسلامة فحسب، ولكنها تشير أيضًا إلى مدى الاستفادة لهذه التكنولوجيا على المشاريع الكبرى. وسيؤدي القيام بذلك إلى تعزيز الشفافية وضمان معدلات الامتثال بشكل أفضل. وهذا يتماشى تمامًا مع مهمتنا المتمثلة في تحويل بروتوكولات وممارسات السلامة في قطاع البناء وخارجه، والاستفادة من قدرات "ويكاب" في تكوين بيئة عمل أكثر أمانًا وحمايةً للجميع."

يتم التأكيد على مكانة "ويكاب" الرائدة بشكل أكبر من خلال تقنياتها الذكية بدعم قيادة مجلس إدارة المركز الوطني للسلامة والصحة لتشكيل مستقبل لوائح السلامة والصحة المهنية.

كما تتمثل الاستراتيجيات الوطنية بالتأكيد على أهمية السلامة والأمن في قطاع البناء والقطاعات ذات الصلة، ستدعم تقنية "ويكاب" هذه الأهداف بشكل وثيق من خلال تعزيز أوقات الاستجابة لحالات الطوارئ وتوفير بيانات قوية للامتثال والتحقيق في حال وقوع الحوادث. وتُسهل حلول "ويكاب" في مراقبة ظروف العمال في الوقت الفعلي، مما يتيح إرسال التنبيهات الفورية في حالة الطوارئ، وبالتالي يقلل بشكل كبير من مدة الاستجابة.

البيانات التي يتم جمعها بواسطة تقنية شركة "ويكاب" لا تضمن الامتثال المستمر للوائح السلامة فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في التحقيق في الحوادث وتحديد الأسباب الجذرية وتنفيذ التدابير الوقائية لتجنب وقوعها في المستقبل. حيث يدعم هذا النهج الشامل أيضًا حرص الجهات المختصة ليس فقط بفرض لوائح لممارسات السلامة، بل أيضًا بتعزيز ثقافة السلامة من خلال الرؤى والإجراءات المستندة إلى البيانات.

تم اعتماد "ويكاب" من قبل أكثر من 35 مشروعًا وتطويرًا رائدًا. ويُوصى بها على نطاق واسع مما تقدمه من معايير قياسية في القطاع، وهي في مقدمة الابتكار في مجال التكنولوجيا الرقمية لقطاع البناء.

لمزيد من المعلومات حول "ويكاب"، يرجى زيارة موقع www.wakecap.com

نبذه عن "ويكاب"

يعزز حل "ويكاب"، الأمثل لسلامة وإنتاجية القوى العاملة، الإنتاجية والسلامة في مشاريع البناء الكبيرة. ويعتبر حل مؤسسي قائم على تقنية إنترنت الأشياء لمراقبة نشاط القوى العاملة وجمع البيانات المؤثرة على الربح على مدار ساعات العمل الفعلية ومجريات العمل والسلامة. وتوفر "ويكاب" نظرة شاملة بالوقت الفعلي وبيانات تطور المشروع بشكل دقيق للغاية من خلال حل سحابي مبتكر يمكن ارتداؤه. كما تقوم "ويكاب" بجمع البيانات من خلال مقبض متصل بالخوذة التي يرتديها العاملون في المواقع الإنشائية. ثم يبث حل "ويكاب" البيانات بشكل مباشر عن أكثر من 30 موقعًا إنشائيًا ضخمًا ومواقع أكبر منها في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بمتوسط أكثر من ألفين عامل لكل مشروع، وقد سجلت التقنية أكثر من 70 مليون ساعة عمل.

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