إطلاق أول متجر ممُيز لويسترن يونيون في الأردن بالتعاون مع شركة السادات والهندي للصرافة

يقع المتجر المُميز الجديد في مدينة سحاب الصناعية التي تضمّ تجمّعًا واسعًا للعمال المغتربين

دبي: أعلنت شركة ويسترن يونيون Western Union العالمية الرائدة في تحويل الأموال والمدفوعات عبر الحدود، اليوم، عن افتتاح أول متجر مُميز لها لتحويل الأموال في المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع شركة السادات والهندي للصرافة. ويوفر المتجر الممُيز الجديد تجربة عملاء عالية الجودة بعلامة ويسترن يونيون في موقع مزدحم، من خلال خدمات مخصّصة وموثوقة ومريحة لتحويل الأموال واستلامها.

ويقع متجر ويسترن يونيون الجديد في مدينة سحاب الصناعية، ويهدف إلى تقديم خدمات تحويل الأموال في منطقة تضم تجمّعًا كبيرًا للعمال المغتربين القادمين من دول مثل بنغلاديش وسريلانكا والهند وباكستان وميانمار ونيبال ومصر وسوريا. ويتيح إطلاق المتجر المُميز الجديد لشركة ويسترن يونيون مجالًا للتوسّع بتقديم خدماتها كي تشمل قاعدة أوسع من العملاء بمساعدة المُسوقين المحليين، الأمر الذي يُمكن الشركة من خدمة العمال المغتربين ضمن شبكة ويسترن يونيون الممتدة عبر أكثر من 200 دولة حول العالم.

وقال حاتم سليمان، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان في ويسترن يونيون: "تلتزم ويسترن يونيون بتعزيز قدرات المستهلكين على الوصول إلى الخدمات المالية في مختلف أنحاء العالم، لتمكينهم من إجراء تحويلاتهم المالية بسهولة عبر تزويدهم بالخدمات التي تناسب تفضيلاتهم وتلبي احتياجاتهم. وقد تبين لنا أن المستهلكين في أنحاء الشرق الأوسط يرغبون بإتاحة المجال أمامهم للاختيار بين استخدام قنوات التحويلات الشخصية والقنوات الرقمية عند إرسال الأموال واستلامها، بما يؤكد على أهمية وجود متاجر مُميزة توفر للمستهلكين وسيلة مخصّصة تمكنهم من تحويل الأموال إلى بلدانهم بشكل موثوق وسريع".

ومن جانبه، قال عبد الغني السادات، المدير العام لشركة السادات والهندي للصرافة: "نحن متحمسون لتعاوننا مع ويسترن يونيون في توفير خدمات مريحة وآمنة وسهلة الاستخدام لعملائنا في مدينة سحاب الصناعية، والتي تعدّ موطنًا لعدد كبير من القوى العاملة في عمّان؛ حيث يعتمد الكثير منهم علينا في إرسال التحويلات المالية إلى عائلاتهم في الوطن. ويأتي إنشاء المتجر المُميز تلبية لاحتياجات هؤلاء المستهلكين، ولتزويدهم بتجربة تحويل أموال سلسة، هو أمر يحظى بأهميته القصوى لدينا في شركة السادات والهندي للصرافة."

ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأردني قد أشار مؤخرًا إلى زيادة معدّل النمو في التحويلات المالية على أساس سنوي بنسبة 5.9% في يونيو 2023، وبلغ إجمالي التحويلات 284.1 مليون دولار (201.1 مليون دينار أردني). ويؤكد هذا الاتجاه التصاعدي على ضرورة تمكين الوصول السريع والسهل لخدمات تحويل الأموال إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

وتعتبر المتاجر الممُيزة إحدى ركائز إستراتيجية "Evolve 2025" لدى ويسترن يونيون، والتي تهدف إلى الاستفادة من متاجر تحويلات التجزئة كبوابة لتقديم خدمات ويسترن يونيون. وتم تصميم هذه الفروع بناء على الروابط القوية بين الشركة وعملائها؛ حيث يزيد عددها الآن عن 70 متجر مُميز حول العالم. وتتيح هذه المواقع والخبرات المخصّصة لديها في تحويل الأموال فرصة لتمكين ويسترن يونيون من توفير الخدمات المالية للجميع.

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لمحة عن ويسترن يونيون

تلتزم شركة ويسترن يونيون (NYSE: WU) بمساعدة الأفراد الطموحين إلى بناء مستقبل مالي لأنفسهم ولأحبائهم ومجتمعاتهم في جميع أنحاء العالم. وتساهم حركة الأموال والمدفوعات وخدماتنا المالية الرقمية الرائدة عبر الحدود، في تمكين المستهلكين والشركات والمؤسسات المالية والحكومات في أكثر من 200 دولة وإقليم، باستخدام 130 عملة مختلفة، للتعامل مع مليارات الحسابات المصرفية، وملايين الحسابات الرقمية والمحافظ والبطاقات، وشبكة عالمية واسعة من مراكز التجزئة. وتهدف ويسترن يونيون إلى تقديم خدمات مالية ميسّرة تساعد الناس والمجتمعات على الازدهار. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.westernunion.com.

للاتصالات الإعلامية

ساديا مكجلينشي: Saadia.McGlinchey@wu.com