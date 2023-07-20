ضمن مساعيها الرامية إلى توسعة نطاق رحلاتها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "ويز إير أبوظبي"، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن بدء تسيير رحلات جديدة إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان في العراق، والتي شكلت مركزاً تجارياً هاماً لأكثر من 8 آلاف عام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بتوسعة نطاق رحلاتها منخفضة التكلفة في المنطقة وإتاحة الفرصة للمسافرين في الدولة من الزوار والمقيمين للوصول إلى المزيد من الوجهات بأسعار تنافسية.

ومن المقرر أن تسير "ويز إير أبوظبي" رحلاتها إلى أربيل بمعدل مرتين في الأسبوع يومي الإثنين والجمعة. وتبدأ أسعار التذاكر من 289 درهم إماراتي*، وتتوفر على الموقع الإلكتروني wizzair.com، وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

وبهذا الصدد قال يوهان إيدهاغن، المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي: "نلتزم في الشركة بتوفير رحلات لوجهات جديدة لنسهم في الربط بين أبوظبي ودول العالم وذلك بما ينسجم مع حرصنا المستمر على المشاركة في تعزيز نمو قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات، وتعد أربيل من الوجهات الجديدة التي تصل إليها طائراتنا. كما سنواصل العمل على توسعة شبكتنا لنوفر للمسافرين رحلات بتكلفة منخفضة إلى المزيد من الدول في أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط".

وتمتاز المدينة العصرية أربيل بتاريخها الغني، وطبيعتها الخلابة، وبمستويات عالية من الضيافة. وبفضل ثقافتها النابضة بالحياة والمواقع التاريخية المذهلة التي تضمها المدينة، بما في ذلك القلعة القديمة، والموقع الثقافي التراثي لليونسكو، فإنه يمكن للمسافرين من جميع الأعمار خوض تجربة سفر مميزة تجمع بين حضارات تاريخية متعددة. وتشمل المعالم التاريخية والطبيعية التي ينصح بزيارتها في أربيل منتزه سامي عبد الرحمن، وجامع جليل الخياط، ومتحف المنسوجات الكردية (أربيل)، حيث يمكنهم قضاء أوقات لا تنسى.

وبدورها تعد عاصمة دولة الإمارات أبوظبي وجهة عالمية مناسبة للعائلات، إذ تمتاز بتنوعها الثقافي وضيافتها الاستثنائية، وبتعدد خيارات الترفيه حيث تكثر فيها المنتجعات الشاطئية والعروض الثقافية المتنوعة، والمعالم الخلابة، لتجمع بين الطبيعة الخلابة والتطور العمراني المعاصر، وتقدم لزوارها تجارب سياحية غنية وثقافة نابضة بالحياة، إلى جانب مجموعة واسعة من الخيارات الترفيهية والمغامرات المتنوعة لتلبية متطلبات الزوار من مختلف الفئات العمرية.

ويمكن للمسافرين على متن طائرات "ويز إير أبوظبي" استخدام خيار الحجز المرن ويز فليكس عند حجز رحلاتهم. وتمنح هذه الخدمة للعملاء المرونة والراحة عند الاضطرار لإلغاء رحلتهم قبل حتى ثلاث ساعات من موعد المغادرة، مع استرداد كامل المبلغ المدفوع مباشرة على شكل نقاط تُضاف لبطاقة ائتمان الشركة، فضلاً عن تغيير المواعيد والوجهات حسب رغبة العميل ودون قيود.

تتخذ ويز إير أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتوفر للمسافرين فرصة السفر إلى وجهات مختلفة وبأسعار منخفضة تشمل: الإسكندرية (مصر)، ألماتي (كازاخستان)، عمان (الأردن)، أنقرة (تركيا)، العقبة (الأردن)، أثينا (اليونان)، باكو (أذربيجان)، بلغراد (صربيا)، بشكيك (قرغيزستان)، القاهرة (مصر)، والدمام (المملكة العربية السعودية). بالإضافة إلى مدينة الكويت (الكويت)، كوتايسي (جورجيا)، لارنكا (قبرص)، المنامة (البحرين)، المالديف، المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)، مسقط (عُمان)، نور سلطان (كازاخستان)، صلالة (عُمان)، سانتوريني (اليونان)، سمرقند (أوزبكستان)، سراييفو (البوسنة)، سوهاج (مصر)، طشقند (أوزبكستان)، تل أبيب (إسرائيل)، تيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

خط الرحلة أيام تسيير الرحلة تاريخ بدء الرحلة تبدأ الأسعار من* أبوظبي - أربيل الإثنين والجمعة 6 أكتوبر 2023 289* درهم إماراتي

*السعر محدد لاتجاه واحد، بما في ذلك الرسوم الإدارية. ويشمل حقيبة يد واحدة (بقياس: 40×30×20 سم). تخضع حقيبة الترولي وكل قطعة من الأمتعة المسجلة لرسوم إضافية. ينطبق السعر الذي يوفره العرض فقط على الحجوزات التي تتم عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق WIZZ للهاتف المتحرك. مع محدودية المقاعد.

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