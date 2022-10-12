الشركة تضيف مدينة سمرقند العريقة إلى قائمة وجهاتها السياحية وتبدأ بتسيير أولى رحلاتها في 13 ديسمبر

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن إطلاق رحلات جديدة من أبوظبي إلى مدينة سمرقند العريقة، اعتباراً من 13 ديسمبر المقبل بمعدل رحلتين أسبوعياً يومي الثلاثاء والسبت.

وتعتبر سمرقند إحدى أبرز المواقع التاريخية على طريق الحرير وثاني أكبر مدينة في أوزباكستان بموقعها الاستراتيجي الذي يشكل ملتقى لثقافات وأديان العالم لأكثر من 2500 عام.

وتوفر الشركة للسياح وسكان دولة الإمارات وأوزباكستان رحلات مريحة ومباشرة إلى الوجهة الجديدة، وتتوفر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة المتاح على الهواتف المحمولة، بأسعار تبدأ من 149* درهم إماراتي فقط.

وتُسيّر الشركة الوطنية، منذ إطلاقها في يناير لعام 2021، رحلاتها لأكثر من 36 وجهة تبعُد عن أبوظبي مسافة لا تزيد عن خمس ساعات بالطائرة.

وتندرج سمرقند ضمن قائمة أعرق المدن على مستوى العالم وأقدم المدن المأهولة بالسكان في آسيا الوسطى، وهي موقع مُدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو بفضل إرثها التاريخي الكبير. وتقع المدينة على طريق التجارة القديم بين الصين ودول البحر المتوسط، وتمثّل مركزاً مهماً للحضارة والثقافة الإنسانية. كما تضمّ مجموعة من المعالم المذهلة التي تشمل الأضرحة والمدارس الدينية، ما يجعل ريجستان، التي تشكل تُعتبر قلب المدينة القديمة، أبرز المواقع الاستثنائية في آسيا الوسطى.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: "تعد منطقة آسيا الوسطى من الأسواق الرئيسية للنمو، ويسرّنا مواصلة توسيع شبكتنا في هذه المنطقة الاستثنائية. ونعتزم تشغيل مسار الرحلات الجديد على متن إيرباص A321neo المتطورة، الطائرة الخامسة التي انضمت مؤخراً إلى أسطول الشركة. وتلتزم ويز إير أبوظبي بتوفير خيارات سفر ميسورة التكلفة للمسافرين، لا سيما وأن سمرقند تُعتبر إحدى أعرق المدن التي تشكل ملتقى للحضارات والثقافات. وتُواصل ويز إير أبوظبي دعم نمو قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات من خلال ربط عاصمتها بالعديد من الوجهات المميزة. ونتطلع قُدماً لاستقبالكم على متن أسطولنا الحديث والمستدام".

وتقدم ويز إير أبوظبي، انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، مجموعة واسعة من خيارات السفر المريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، مثل الإسكندرية وسوهاج (مصر)

وألماتي ونورسلطان (كازاخستان) وعمّان والعقبة (الأردن) وأنقرة (تركيا) وأثينا وسانتوريني (اليونان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) والدمام (السعودية) والكويت (الكويت) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماليه (المالديف) ومسقط وصلالة (عُمان) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

وتجدر الإشارة إلى أن ويز إير تمتلك أسطولاً حديثاً يضم خمس طائرات من طراز إيرباص A321neo المتطورة والجديدة كلياً، والتي تتميز بأقل معدل في استهلاك الوقود وإصدار الانبعاثات والضجيج في القطاع. كما تمتاز الشركة ببصمة بيئيّة هي الأقل بين الشركات المنافسة في المنطقة، مما يؤكد على التزامها طويل الأمد بتحقيق الاستدامة في القطاع.

وتؤمن الشركة لجميع المسافرين خدمة حجز التذاكر بكل راحة وسلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث توفر لهم خدمة ويز فليكس التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة بدون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.

مسار الرحلة أيام تسيير الرحلة تاريخ بدء الرحلة تبدأ الأسعار من* أبوظبي - سمرقند الثلاثاء والسبت 13 ديسمبر 2022 149 درهم إماراتي

#بياناتشركات

- انتهى -