شركة الطيران الوطنية تضيف وجهةً ساحليةً جديدةً في الأردن لتوفير مزيد من خيارات السفر المريحة ومعقولة التكلفة للجميع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في الإمارات، عن إطلاق رحلات جوية جديدة من أبوظبي إلى مدنية العقبة في أقصى جنوب الأردن، وذلك اعتباراً من اليوم (28 أبريل).

تُقدّم الوجهة الجديدة، والواقعة على الطرف الشمالي الشرقي للبحر الأحمر، تجربة سفر مريحة للسياح والمقيمين في كل من الإمارات والأردن مع تجربة مميزة على الجبال والصحاري المحيطة بمزيجٍ مثاليّ من حياة المدينة والشواطئ والتاريخ. وتتوفر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة المتاح على الهواتف المحمولة، بأسعار تبدأ من 69 درهم إماراتي*.

تقع العقبة بين الجبال والصحراء والبحر، وتتميز بإطلالتها المذهلة على البحر مع شواطئها البكر ومناخها اللطيف. وتوفر المدينة الخلابة للمسافرين من عشاق المغامرة العديد من فرص الاستكشاف مع المتاحف والمساجد والآثار التاريخية التي تعود لآلاف السنين. إضافةً إلى ذلك، يُشكّل الغوص في البحر الأحمر وجهة جذب رئيسية بما يضمه من حياة بحرية غنية وشعاب مرجانية متنوعة وجاهزة للاستكشاف. كما يمكن زيارة مدينة البتراء المفقودة، إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة[1]، برحلةٍ ليوم واحد. وتعود أصول عاصمة الإمبراطورية النبطية إلى الفترة بين 400 قبل الميلاد و106 بعد الميلاد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: "تُعدّ العقبة مدينة ساحلية مذهلة تتمتع بتاريخ غني وشواطئ خلابة، وهي وجهة عالمية للغوص للمبتدئين والمحترفين. ويسعدنا توسيع شبكتنا في الأردن وإتاحة المزيد من الفرص للمسافرين من عشاق المغامرة لتجربة أفضل الوجهات في المنطقة مع عدد كبير من الخيارات التي تستحق الاستكشاف. ونتطلع للترحيب بالمسافرين من جميع الأعمار على متن طائراتنا قريباً مع وجهات طبيعية فريدة ومواقع تاريخية مذهلة".

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للمطارات مدير مطار الملك الحسين الدولي رمزي عرفات: "نحرص من خلال تشغيل رحلات أبوظبي العقبة على متن طائرات شركة ويز إير أبوظبي ووفقاً لسياسة الأجواء المفتوحة أن نوفر المزيد من الخيارات أمام المسافرين لدينا، واستقطاب المزيد من السياح لمشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بكل مرافقه الاستثمارية، إضافة إلى البعد السياحي المتوقع ما بين الأردن ودولة الإمارات".

وأضاف عرفات: "إن تشغيل هذه الوجهة تعد ركيزة استراتيجية تترجم عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية خاصة من القيادة السياسية، بهدف دعم أواصر الأخوة وتعزيز التوجه الإماراتي لتعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الآخذ بالتوسع في إشارة إلى مشروع مرسى زايد والميناء السياحي والعديد من الاستثمارات في مجالات متعدد".

ورحّب نايف الفايز وزير السياحة والاثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، بوصول أول رحلة لطيران المنخفض التكليف قادمة من أبوظبي لشركة ويز إير لتحط في مطار الملك الحسين الدولي وبمعدل رحلتين بالأسبوع. مؤكداً على أهمية تدشين هذا الخط مع شركة ويز إير العالمية، والذي سيكون له الأثر الكبير في زيادة أعداد السياح القادمين للمملكة بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة".

وأكد الدكتور عبد الرزاق عربيات مدير عام هيئة تنشيط السياحة على أهمية تدشين خط أبوظبي من خلال شركة "ويز إير" أبوظبي، مشيرً إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود متواصلة خلال السنوات القليلة الماضية".

وتحرص شركة ويز إير أبوظبي، بموقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، على توفير تجارب سفر مريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندرية وسوهاج (مصر) وعمّان (الأردن) وأثينا (اليونان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماتالا (سريلانكا) ومسقط (عُمان) وسانتوريني (اليونان) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

وساهم تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 وإلغاء الحاجة لإجراء اختبار PCR بتبسيط إجراءات السفر من جديد وتسهيل الرحلات المفاجئة غير المخطط لها.

ويُشار إلى أن ويز إير تمتلك أسطولاً حديثاً يضم أربع طائرات من طراز إيرباص إيه 321 المتطورة والجديدة كلياً، والتي تتميز بأقل معدل في استهلاك الوقود وإصدار الانبعاثات والضجيج في القطاع. كما تمتاز الشركة ببصمة بيئيّة هي الأقل بين الشركات المنافسة في المنطقة، مما يؤكد على التزامها طويل الأمد بتحقيق الاستدامة في القطاع.

وتوفر الشركة لجميع المسافرين خدمة حجز التذاكر بكل راحة وسلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث توفر لهم خدمة ويز فليكس التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة بدون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.

مسار الرحلة أيام تسيير الرحلة بداية بيع التذاكر انطلاق الرحلات تبدأ الأسعار من* أبوظبي - العقبة الأحد والخميس متوفرة للشراء 28/4/2022 69 درهم إماراتي

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- انتهى -

* سعر التذكرة باتجاه واحد، شاملة للرسوم الإدارية. يُسمح للمسافرين اصطحاب حقيبة محمولة واحدة (الحجم الأقصى: 40×30×20 سم). وتخضع جميع الحقائب والأمتعة الأخرى لرسوم إضافية. يسري السعر على الحجوزات التي تتم عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق ويز على الهواتف المحمولة حصراً.

نبذة عن شركة ويز إير أبوظبي

شركة "ويز إير أبوظبي" قد تأسست بموجب اتفاق بين شركة "القابضة" (ADQ) التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وشركة الطيران «ويز إير» القابضة Wizz Air التي تعد أكبر شركة طيران اقتصادي في وسط وشرق أوروبا، وتقوم بتشغيل أسطول طائرات إيرباص بالكامل يتألف من 139 طائرة من طراز "إيه 320" و "إيه 321"، وتضم فريقاً من المتخصصين في مجال الطيران من خلال خدمات

متميزة وبأسعار منخفضة للغاية، مما جعلها الخيار المفضل لـ 40 مليون مسافر خلال العام المالي الماضي والذي انتهى في 31 مارس 2020.وتندرج شركة Wizz Air في بورصة لندن تحت الرمز WIZZ. وقد حصلت الشركة أخيراً على لقب إحدى أفضل عشر شركات طيران آمنة في العالم من قبل airlineratings.com، وهي الوكالة الوحيدة في العالم لتقييم المنتجات والسلامة، كما حازت على لقب "شركة طيران العام 2020" من Air Transport Awards، التي تعد من أهم الجوائز التي يمكن لشركات الطيران أو الأفراد الحصول عليها، تقديراً لأدائهم وخدماتهم المتميزة والمبتكرة.

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[1] المصدر - ناشيونال جيوغرافيك