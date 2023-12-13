أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات بهدف رفع مستوى الوعي حول قضايا الاستدامة. ووقع الاتفاقية كلٌ من سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول بوزارة الطاقة والبنية التحتية، ويوهان إيدهاغن، المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي.

ويتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية في مجموعة واسعة من المجالات لتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة بين مسافري طيران ويز إير أبوظبي، بما يشمل إطلاق الحملات التثقيفية على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمنتديات التابعة لكلا الجهتين، إلى جانب تنظيم الفعاليات الخاصة التي تجمع أبرز الأطراف المعنية في القطاع. وتتميز كل من ويز إير أبوظبي والوزارة بدعمهما الكبير للمبادرات المستدامة، بما فيها مبادرة "سويتش أوف تيك أوف"، إحدى أبرز الحملات الوطنية لتشجيع السكان على ترشيد استهلاك الطاقة والماء. وتتزامن هذه الخطوة مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف كوب 28 وإعلان 2023 عاماً للاستدامة. وتأتي في إطار تركيز جهود الجهات الوطنية، مثل ويز إير أبوظبي والوزارة، على دعم برامج الاستدامة في مختلف أوجه العمليات بالتعاون مع أبرز الجهات المعنية.

وحصلت شركة ويز إير سابقاً على لقب "شركة الطيران الأقل تكلفةً والأكثر استدامة" ضمن جوائز الاستدامة المالية العالمية لعامي 2021-2023، إلى جانب جائزة "أفضل شركة طيران في دعم الاستدامة" لعامي 2022 و2023، الصادرة عن مركز المحيط الهادئ للطيران (كابا). وتواصل الشركة ترسيخ مكانتها الرائدة في مجال الاستدامة البيئية على امتداد قطاع الطيران، حيث تمتلك معدل كثافة الانبعاثات الكربونية الأقل بين منافسيها، والذي بلغ 51.2 جرام لكل راكب في الكيلومتر الواحد خلال النصف الأول للسنة المالية 2024، لتسجل انخفاضاً بنسبة 8% بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة المالية 20231. وتحرص الشركة على قيادة الجهود العالمية نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران، من خلال الاستثمار في الطائرات القائمة على التقنيات المتقدمة، واعتماد وقود الطيران المستدام، والتعاون مع الجهات التنظيمية والشركاء الأساسيين في هذا المجال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة المهندس شريف العلماء: "تزامناً مع اقترابنا من نهاية عام الاستدامة، تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا المستمر باعتماد معايير الاستدامة في مختلف جوانب العمليات. وتسهم زيادة الوعي حول أهمية الاستدامة بين مسافري ويز إير أبوظبي في تعزيز مستويات المشاركة في مبادرات الاستدامة التي تطلقها الوزارة والمتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة والمياه، الأمر الذي يمثل إحدى أهم أولويات الوزارة. وتسرنا شراكتنا مع ويز إير أبوظبي في هذه المبادرة، كما نقدر التزامها الراسخ بتحقيق الاستدامة".

ومن جانبه، قال يوهان إيدهاغن: "يسعدنا التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات والمساهمة في زيادة الوعي حول أهمية الاستدامة والكفاءة في استهلاك الطاقة. وانطلاقاً من مكانتنا كشركة طيران وطنية رائدة، نلتزم في خفض كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن رحلاتنا، وتعزيز وعي المسافرين والشركاء والجهات المعنية حول الخطوات اللازمة للارتقاء بممارساتنا البيئية. ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع الوزارة من خلال المبادرات والفعاليات والحملات المشتركة التي نعتزم إطلاقها معاً، بهدف تحقيق فوائد ملموسة للمؤسسات والمجتمعات".

تجدر الإشارة إلى أن ويز إير أبوظبي هي ثاني أكبر شركة طيران في أبوظبي من حيث القدرة الاستيعابية، حيث قامت بتسيير أكثر من 6,000 رحلة جوية، ونقل ما يزيد عن 1.2 مليون مسافر خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن تضاعف الشركة عدد مسافريها من أبوظبي خلال السنة المالية الحالية ليصل عددهم إلى ما يتراوح بين 2.5 و3 ملايين مسافر. وتعتزم الشركة زيادة عدد موظفيها بنحو 250 موظفاً، تمهيداً لمضاعفة حجم أسطولها في السنة المالية المنتهية في مارس 2024، وذلك لرفع القدرة الاستيعابية للرحلات الحالية استجابةً للطلب المتزايد على السفر.

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