دبي: أبرمت ويجو، محرك البحث الأضخم للسفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والهيئة القومية اليابانية للسياحة إتفاقية لجلب المزيد من الزوار الى اليابان.

ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل ويجو عن كثب مع الهيئة القومية اليابانية للسياحة لتطوير حملة شاملة تسلط الضوء على الجوانب المختلفة لليابان وتعرض أفضل تجارب الشتاء. وسيتم الترويج لذلك من خلال جميع قنوات التسويق الخاصة بـ ويجو.

وقال مأمون حميدان، رئيس العمليات التجارية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في ويجو: “يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع الهيئة القومية اليابانية للسياحة للترويج لحملة جديدة لعرض أفضل ما في اليابان إلى العالم. تمتلك اليابان ثروة من الكنوز الثقافية والطبيعية التي من المؤكد أنها ستستقطب الزوار. ومن خلال هذا التعاون سنقدم للمسافرين وجهة جديدة ومميزة لإضافتها على قائمة البلدان التي يجب زيارتها في عام ٢٠٢٣".

إن موسم الشتاء في اليابان هو أحد أفضل المواسم لزيارة البلاد، لما يتضمنه من مجموعة واسعة من الأنشطة والتجارب التي يمكن للمسافرين الاستمتاع بها. سواء كنت تتطلع إلى الاسترخاء في الينابيع الساخنة أو تجربة الثقافة والتاريخ الثريين للبلاد، فهناك شيء يناسب كل نوع من المسافرين.

ومن جهته علق السيد دايسوكي كوباياشي، المدير التنفيذي لمكتب JNTO دبي قائلاً: "عندما يتعلق الأمر بالسفر إلى اليابان، يفكر الناس في موسم أزهار الكرز في الربيع، ولكنه ليس عامل الجذب الوحيد. تتفتح أزهار الكرز في الربيع، والطبيعة الخضراء في الصيف، والأوراق الملونة في الخريف، والثلوج في الشتاء. أهم ما يميز اليابان هو التنوع الذي يسمح لك بالاستمتاع بالمناظر الطبيعية لكل موسم والتجارب الفريدة على مدار العام.

وخاصة في فصل الشتاء، يمكنك تجربة التزلج على الجليد، والاستمتاع بالأطباق الساخنة المصنوعة من المكونات الموسمية مثل المحار. وهناك العديد من الطرق للاستمتاع بموسم الشتاء في اليابان، وسيتمكن المسافرون من اكتشاف سحرها اللامتناهي. من خلال هذا العرض الترويجي المشترك مع شركة ويجو، سنقدم سحر اليابان الجديد للمسافرين من المملكة العربية السعودية. ونتطلع إلى الترحيب بهم في اليابان هذا الشتاء".

يمكن للمسافرين زيارة بعض أكثر المهرجانات الثلجية إثارة في العالم بما في ذلك مهرجان سابورو للثلج ومهرجان أكيتا كانداتسو كوجين للثلج ومهرجان يوكوتي كاماكورا. وتتميز هذه الأحداث بمنحوتات ثلجية عملاقة وعروض جليدية وعجائب شتوية أخرى. بالإضافة الى تجربة الرياضات الشتوية من الدرجة الأولمبية والمدن الساحرة التي تحافظ على أجواء اليابان القديمة.

ويمكن لعشاق التزلج أيضا زيارة بعض من أفضل منتجعات التزلج على الجليد في العالم مثل نيسيكو وهاكوبا ونوزاوا أونسن وكذلك التزلج على سطح اليابان مع مرافق الرياضات الشتوية أو مع وحوش الثلج.

كما تشتهر اليابان بينابيعها الحارة وليس هناك وقت أفضل للاستمتاع بها أكثر من أشهر الشتاء الباردة.

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نبذة عن "ويجو"

يضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. ويُعدّ “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة ”ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في جاكرتا، وبنغالور، والقاهرة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارةwww.wego.com

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