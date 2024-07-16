دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلن ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شراكته مع هيئة السياحة التشيكية بهدف تسليط الضوء على جمهورية التشيك كوجهة سياحية مميزة خلال فصل الصيف.

وتهدف الشراكة إلى تحسين تجارب السفر وتزويد المسافرين بباقة من العروض الحصرية التي تتيح لهم استكشاف أبرز المعالم الطبيعية والتاريخية لجمهورية التشيك.

ويعتزم الطرفان في هذه الشراكة إطلاق سلسلة من المبادرات التسويقية المشتركة وحملات الترويج على وسائل التواصل الاجتماعي والأنشطة الترويجية لتعريف المسافرين بوجهات الجذب الفريدة والمعالم غير الشهيرة في جمهورية التشيك.

كما تسلط الحملة الضوء على أبرز الوجهات الرئيسية مثل براغ وتشيسكي كروملوف وكارلوفي فاري، إلى جانب الأرياف الخلابة، مما يشجع المسافرين على استكشاف الجمال الطبيعي لهذه الدولة المميزة في وسط أوروبا.

وتعليقاً على الموضوع، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: "يسرنا التعاون مع هيئة السياحة التشيكية لتعريف عملائنا بدولة التشيك، وتنسجم هذه الشراكة مع التزامنا بتوفير خيارات سفر متنوعة وتجارب استثنائية للمسافرين. تتميز التشيك بالإطلالات الخلابة والمدن الاستثنائية التي تجعلها وجهة مثالية لقضاء إجازة الصيف، ونحن متحمسون لتسليط الضوء على أبرز معالمها".

وينطوي التعاون على محتوى ترويجي مخصص على ويجو يشمل دلائل السفر وأبرز الوجهات، ويستفيد المسافرون من عملية الحجز السلسة وتوصيات السفر المخصصة فضلاً عن الأسعار التنافسية التي تجعل رحلتهم إلى التشيك مقبولة التكاليف ومليئة بالأنشطة المرحة.

ومن جانبها، قالت السيدة باربرا أنديلوفا، مديرة التسويق الدولي في الأسواق الجديدة لدى هيئة السياحة التشيكية: "تمكننا الشراكة مع ويجو من الوصول إلى جمهور أوسع وتشجيع المزيد من المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على زيارة جمهورية التشيك. نسعى إلى مشاركة إرث دولتنا الفريد ومهرجاناتها الثقافية المميزة ومعالمها الطبيعية مع قاعدة مستخدمي ويجو، ونهدف إلى توفير تجارب سفر فريدة تعزز السياحة في جمهورية التشيك".

وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى زيادة عدد زوار جمهورية التشيك والمساهمة بتنمية قطاعها السياحي وتشجيع المسافرين من الشرق الأوسط على زيارة الدولة.

لمزيد من المعلومات واستكشاف خيارات السفر التي توفرها جمهورية التشيك، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بويجو.

نبذة عن "ويجو"

يعد ويجو التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة” ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

لمزيد من المعلومات٬ يرجى التواصل مع:

نادين عبد الخالق

مسؤولة العلاقات العامة في ويجو

بريد الكتروني: nadine@wego.com

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