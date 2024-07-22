دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلن ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق شراكة استراتيجية مع فيزيت فالنسيا بدعم من تور سبين، بهدف التعريف بمدينة فالنسيا ومعالمها السياحية المتميزة.

وتستفيد ويجو من منصتها الشاملة في تسليط الضوء على المواقع السياحية والتجارب التي تقدمها فالنسيا، بما في ذلك المعالم التاريخية والأسواق الحيوية والشواطئ الخلابة والمهرجانات الشهيرة، مما يجعل المدينة وجهة مثالية لجميع المسافرين. وتطلق ويجو من خلال تعاونها مع المنصة مجموعة من الحملات التسويقية المخصصة والمحتوى الجذاب وخيارات السفر المميزة من أجل استقطاب شريحة واسعة ومتنوعة من المسافرين وتشجيعهم على استكشاف فالنسيا.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة ويجو: "يسرنا التعاون مع فيزيت فالنسيا لتعريف عملائنا بمدينة فالنسيا وأجوائها الحيوية والساحرة، وتعزيز السياحة في المدينة وتزويد عملائنا بتجربة سفر استثنائية. وتتميز فالنسيا بغناها التاريخي وجاذبيتها المعاصرة، مما يجعلنا متحمسين لاستعراض وجهات الجذب المتنوعة فيها على منصتنا".

وتجمع فالنسيا، ثالث أكبر مدن إسبانيا، بين الماضي العريق والحاضر المعاصر، حيث تبرز المباني القديمة جنباً إلى جنب مع التحف المعمارية الحديثة. كما تحتضن المدينة مجموعة من المهرجانات المميزة، مثل مهرجان فالاس، وتشتهر بأطباقها الشهية بما فيها طبق الباييا الرائع. ويمكن لزوار المدينة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل استكشاف المدينة القديمة أو الاسترخاء على ساحل المتوسط.

ومن جهته، قال ميجيل أنغل بيريز، نائب مدير فيزيت فالنسيا: "يسعدنا إطلاق هذه الحملة بالتعاون مع ويجو وبدعم من منصة تور سبين من أجل تعزيز مكانة فالنسيا، عاصمة أوروبا الخضراء. وتستعرض الحملة التراث العربي وتشجع المسافرين على اختبار المزيج الفريد الذي تشتهر به مدينتنا ويجمع بين التقاليد والابتكار. ونتطلع إلى استقبال المسافرين لاستكشاف كل ما تقدمه المدينة".

وتزخر فالنسيا بتجارب الهواء الطلق التي تناسب موسم الصيف، بما في ذلك الاسترخاء على شواطئ مالفاروسا المشمسة والتلذذ بطبق الباييا في مطاعم المدينة المطلة على البحر والاستمتاع بالإطلالات الطبيعية الخلابة وأجواء المغامرة.

نبذة عن "ويجو"

يعد ويجو التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ "ويجو" مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع "ويجو" من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات "ويجو" خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة" ويجو" عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور، وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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