· ترأس حفل الإطلاق شري كي كاليموتو (القنصل الاقتصادي والتجاري)، بالقنصلية العامة في دبي

· تمّ تصميم المنصة خصيصاً لتلبية احتياجات أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى

· ستنشئ المنصة شبكة دولية من المستوردين والمصدرين الزراعيين وتدعمهم في تبادلاتهم التجارية العابرة للحدود بشكل آمن

· سيحصل المستوردون والمصدّرون على اشتراك مجاني لمدى الحياة في التطبيق، الذي يمكنهم تحميله بسهولة على نظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلّ من "وول مارت" و"نينجا كارت"، شركة التوريد الزراعي الناشئة الرائدة في الهند التي تستفيد من التكنولوجيا والبيانات لتنظيم المنظومة الزراعية الهندية، والمدعومة من منصة "تايجر جلوبال"، عن توسيع حضورها العالمي من خلال إطلاق منصة "نينجا جلوبال" المخصّصة لشركات التصدير والاستيراد الزراعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. أقيم حفل إطلاق المنصة على هامش قمة الاستيراد والتصدير الزراعي (T4 Agri EXIM) في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة في 17 سبتمبر. افتتح القمة سعادة شري كاليموتو، القنصل الاقتصادي والتجاري من القنصلية العامة في دبي، بحضور عدد من قادة القطاع وكبار الشخصيات الأخرى. تعدّ "نينجا جلوبال" منصة تجارية للاستيراد والتصدير الزراعي تتيح للمصدرين والمستوردين إمكانية بناء شبكاتهم مع شركات موثوقة، والوصول إلى أسواق جديدة، وتوسيع أعمالهم بكفاءة على الصعيد الدولي.

من أبرز المشاركين في حفل الإطلاق الرسمي عدد من كبار قادة قطاع الاستيراد والتصدير مثل السيد غوراف سيثي، مالك ومدير شركة الشحن "إنتركونت بلاس"، والسيد ديباك غاندي، رئيس المبيعات في شركة "دريب كابيتال"، والسيد بهارات ثانفي، المؤسس المشارك لشركة "فريت والا"، والسيد أنكيت غويل، نائب الرئيس الأول في شركة "موديفاي"، تولوا مشاركة مجموعة من الرؤى القيّمة مع جمهور الحاضرين، الذين ضمّوا أيضاً أكثر من 150 من المصدّرين والمستوردين من دبي. تهدف منصة "نينجا جلوبال" إلى تعزيز سوق تصدير واستيراد السلع الزراعية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند.

تمّ إعداد المنصة بهدف حل المشكلة العالمية المتمثلة في العثور على جهات تصدير واستيراد أصلية وموثوقة وجديرة بالثقة للسلع الزراعية والتعامل معها. ستتولى المنصة مساعدة المستخدمين على تطوير هوية رقمية وذلك من خلال تسجيل شركاتهم بسهولة على المنصة وعرض أنشطتهم للعملاء والموردين المحتملين. تجدر الإشارة إلى أن المنصة تتولى التحقق من الشركات المسجّلة والمصادقة عليها، ما يسمح للمهتمين بالتعامل بسهولة مع الشركات الموثوقة حول العالم.

تتضمّن مجموعة "نينجا جلوبال" الشاملة من الخدمات والميزات أداة "نينجا للتجارة الآمنة" (Ninja Secure Trade)، التي توفر خدمات الدفع وضمان الجودة، ما يضمن أعلى مستويات ثقة للتجار. كما تقدم ميزة "رحلة المصداقية" (Credibility Journey) للشركات شارات ثقة مختلفة قائمة لى المعلومات المقدمة من كلّ من البائعين والمشترين على السواء. ويشكل عرض "الموقع المصغّر للأعمال" (Microsite for Business) واجهة افتراضية تحتوي على كتالوجات المنتجات ومعلومات التسعير، في حين توفر ميزة "عروض أسعار الشحن عبر الإنترنت" (Freight Forwarding Online Bidding) تجارب لوجستية خالية من المتاعب بتكاليف تنافسية للموردين.

تمّ تصميم منصة "نينجا جلوبال" خصيصاً للمستوردين الإماراتيين، لتزويدهم بإمكانية التواصل مع المصدّرين الموثوقين في البلدان الأخرى في إطار جهودهم لتنمية أعمالهم. ويمكن للمستوردين والمصدّرين تحميل التطبيق بسهولة من منصات "أندرويد (https://bit.ly/3KK4TYf) و"آي أو إس" (https://apple.co/3LP8ohs). تجدر الإشارة إلى أن الاشتراك في التطبيق مجاني، وهو مستخدم حالياً من قبل أكثر من 5 آلاف جهة للتصدير والاستيراد عبر أكثر من 24 دولة، كما يتميّز بسهولة التحميل.

وقال كارثيسواران كيه كيه، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات والمؤسس المشارك لشركة "نينجا كارت" في معرض تعليقه على إطلاق المنصة: "يبلغ حجم تجارة السلع الزراعية العابرة للحدود وحدها نحو 2.5 تريليون دولار، ونتوقع أن تنمو بنسبة 20 في المائة على الأقل. من شأن منصة ’نينجا جلوبال‘ أن تمكّن هذا السوق الديناميكي للغاية من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات. يتمثّل هدفنا من إطلاق منصة ’نينجا جلوبال‘ في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز سوق تصدير واستيراد السلع الزراعية بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند، وبالتالي دعم المستوردين والمصدرين الزراعيين في دول مجلس التعاون الخليجي والهند على السواء، فضلاً عن مواصلة تحقيق رؤيتنا في تنظيم المنظومة الزراعية."

من جانبه، علّق شري كي كاليموتو، القنصل الاقتصادي والتجاري بالقنصلية العامة في دبي على إطلاق منصة "نينجا جلوبال" وقال: "يأتي إطلاق منصة ’نينجا جلوبال‘ في وقت مثالي لحلّ المشكلة الأكثر إلحاحاً المتمثلة في العثور على بائعين ومشترين موثوقين، خاصة على طريق التجارة بين الهند والإمارات العربية المتحدة. يواجه التجار حالياً الكثير من التحديات تتمثّل في العثور على بائعين ومشترين حقيقيين، وبفضل منصة ’نينجا جلوبال‘، يمكنهم الآن إجراء تبادلاتهم التجارية بكل أمان."

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لمحة عن "نينجا جلوبال":

تعدّ "نينجا حلوبال" مبادرة مبتكرة من "نينجا كارت" لإنشاء شبكة دولية تضمّ المصدّرين والمستوردين من جميع أنحاء العالم وتسهيل التبادلات التجارية الموثوقة. نحن نبني مجتمعاً من الشركات التجارية العابرة للحدود المختارة بعناية والتي تمّ التحقق منها. تهدف هذه الشبكة إلى إنشاء بيئة من الشفافية والثقة في صفوف المجتمع التجاري الدولي. تقدم المنصة حالياً خدماتها إلى أكثر من 5 آلاف جهة للتصدير والاستيراد عبر أكثر من 24 دولة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الاكتروني التالي: https://global.ninjacart.com/.

لمحة عن "نينجا كارت":

تعدّ "نينجا كارت" المنصة الزراعية الرائدة في الهند، وهي تستفيد من التكنولوجيا والبيانات لتنظيم منظومة تجارة السلع الزراعية الهندية. تسعى "نينجا كارت" إلى أن تكون بمثابة "السباكة الرقمية" لقطاع التجارة الزراعية العالمية التي تقدّم حلولاً قائمة على "التكنولوجيا أولاً" لأبرز المشاكل الهيكلية، مثل عدم تناسق المعلومات، والمتاعب المرتبط بالمدفوعات، وعدم كفاءة التوزيع، والعثور على مشترين وبائعين جدد. تعمل "نينجا كارت" حالياً في أكثر من 150 سوقاً على توزيع مجموعة متنوّعة من السلع الزراعية. بلغت القيمة السوقية لشركة "نينجا كارت" أكثر من 950 مليون دولار أمريكي في عام 2022، وتحظى بالدعم من قبل كلّ من "وول مارت"، و"تايجر جلوبال" و "أكسيل بارتنرز"، و"سينجينتا جروب"، وغيرها الكثير. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: www.ninjacart.com.

جهات الاتصال

الاتصالات الإعلامية:

وانشان كي

"نينجا كارت"

البريد الالكتروني: wanshan@ninjacart.com