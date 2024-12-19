دبي، وقّعت وول ستريت للصرافة، الشركة التابعة لفنت إكس (FINTX)، ذراع الخدمات المالية لسفن إكس (7X)، اتفاقية شراكة استراتيجية مع "تيرا باي" (TerraPay)، الشركة العالمية لنقل الأموال، بهدف تعزيز كفاءة خدمات تحويل الأموال الدولية ودعم الشمول المالي. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الجانبين بالارتقاء بمستوى رضا المتعاملين وتحسين جودة الخدمات في قطاع التحويلات المالية، وذلك من خلال الحرص على زيادة قنوات الدفع المتاحة لمتعاملي وول ستريت للصرافة عبر شبكة "تيرا باي"، مما يجعل عمليات التحويل الدولية أكثر سهولة وأقل تكلفة، ويسهّل وصول كافّة فئات المجتمع إلى الخدمات المالية.

ووقّع على الاتفاقية كلٌّ من ملاذ المبيض، المدير التنفيذي بالإنابة في وول ستريت للصرافة، وسوديش جيرييان، رئيس "تيرا باي" والمدير العام للتحويلات المالية، وذلك خلال حفل التوقيع الذي انعقد في المقر الرئيسي لسفن إكس (7X)، بحضور عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X)، وباسم عواضة، نائب الرئيس الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والشراكات العالمية في "تيرا باي"، وسلطان المحمود، المدير التنفيذي لفنت إكس بالإنابة.

وتُعد هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن جهود وول ستريت للصرافة والرامية إلى تعزيز الوصول الميسّر للأفراد والشركات إلى الخدمات المالية، خصوصاً لأولئك الذين يعتمدون على التحويلات الدولية لإرسال الأموال إلى عائلاتهم أو شراء الخدمات أو إجراء المعاملات التجارية الدولية. كما ستساعد "تيرا باي" في تمكين وول ستريت للصرافة من تحسين كفاءة التحويلات الدولية وتقليل تكاليفها، مما يتيح للمستخدمين خيارات دفع مريحة، وذلك من خلال شبكتها المؤلفة من أكثر من 144 دولة متلقية، وأكثر من 210 دول مرسلة، وأكثر من 3.7 مليار محفظة رقمية، و7.5 مليار حساب مصرفي، وأكثر من 12 مليار بطاقة.

وقال ملاذ المبيض: "تجسد شراكتنا مع "تيرا باي" حرصنا على جعل المدفوعات عبر الحدود أكثر سهولة وملاءمةً لقاعدة متعاملينا المتنوعة، وتمثّل خطوة هامّة ضمن استراتيجيتنا لتعزيز الشمول المالي ومواكبة التطورات المتسارعة في قطاع التحويلات. وكلنا ثقة أنّ دمج منصة "تيرا باي" المتطورة مع أنظمتنا سيساهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة من وول ستريت للصرافة ويبسّط التحويلات الدولية، مما سيوفر للأفراد والشركات تجربة أكثر كفاءة وموثوقية".

من جانبه قال سوديش جيرييان: "يسعدنا عقد هذه الشراكة مع وول ستريت للصرافة لتوحيد جهودنا نحو تعزيز الابتكار والشمول المالي على مستوىً عالمي، وذلك من خلال دمج شبكة التحويلات العالمية المتطورة لشركة "تيرا باي" ضمن خدمات وول ستريت للصرافة، مما سيتيح لملايين الناس خدمات تحويل أموال دولية أسرع وأقل تكلفة. كما نجد في هذه الخطوة انعكاساً لرؤيتنا المشتركة والرامية إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتوفيرها لكافة فئات المجتمع، مما يساهم بتلبية احتياجات المتعاملين ويعزز شبكة التحويلات الدولية".

من خلال هذه الشراكة، ستوسّع وول ستريت للصرافة نطاق خدماتها إلى وجهات جديدة بفضل شبكة "تيرا باي" المتقدمة للتحويلات العالمية، مما سيساهم في زيادة كفاءة الخدمات من ناحية السرعة والموثوقية والقيمة الاقتصادية.

وانطلاقاً من التزام الشركتين بتعزيز التكنولوجيا المالية وتحسين تجربة المتعاملين، ستعمل الشركتان على الارتقاء بخدمات التحويلات الدولية وتقديم حلول مبتكرة تلبي الطلب المتزايد على حلول تحويل الأموال السريعة والموثوقة.

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