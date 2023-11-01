وﻟﻘد ﺗم ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض ﺗوﻗﯾﻊ ﻣذﻛرة ﺗﻔﺎھم ﺑﯾن وزارة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ و ﺷرﻛﺔ ﻓﯾﺗﺎﻟﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﻣرﻛز اﻟﺗﻣﯾز ﻟﻣرض اﻟﺳﻛري، ﺑﮭدف ﺗﻌزﯾز اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ، وﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة ﻟﻠﻣرﺿﻰ.

وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻔﯾد اﻟﻣرﻛز 6000 ﻣرﯾض ﻣن ﻣرﺿﻰ اﻟﺳﻛرى ﻣن اﻟﻧوع اﻷول ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻧﮭﺞ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ إن ھذا اﻟﺗﻌﺎون ﯾﻌﻛس اﻟﺗزاﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ ﺣﯾﺎة اﻟﻣرﺿﻰ ﺑطرﯾﻘﺔ أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ و ﺣوﻛﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، وﯾﻣﺛل ﺗﺣوﻻ ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ

ﻣﺟﺎل ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ. ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ رؤﯾﺔ .2030

ﺣﯾث ﯾﺳﻌﻲ ﻣرﻛز اﻟﺗﻣﯾز ﻟﻣرض اﻟﺳﻛري إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣرﯾض، وﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺛﻘﯾﻔﻲ ﺷﺎﻣل، ووﺿﻊ ﺧطط رﻋﺎﯾﺔ ﻓردﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟرﻋﺎﯾﺔ، ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﮭم اﻟﻣرﺿﻰ.

وﻟﻘد ﺗم ﺗرﺷﯾﺢ ﺷرﻛﺔ ﻓﺎﯾﺗﺎﻟﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل وزارة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎدة ھذا اﻟﻣﺷروع ﻧظرا ﻟﻠﺧﺑرة اﻟﺗﻰ ﺗﻣﺗﻠﻛﮭﺎ ﺷرﻛﺔ ﻓﯾﺗﺎﻟﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﻋﻧد إطﻼق رﻋﺎﯾﺔ ﻣرﺿﻰ اﻟﺳﻛرى ﻣﻧذ اﻟﯾوم اﻷول ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.

ﻓﺎﯾﺗﺎﻟﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ھﻲ ﺟزء ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ دوﻟﯾﺔ راﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺧﺑرة ﺗزﯾد ﻋن 25 ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻼج ﻣرض اﻟﺳﻛري، وﺗوﻓر ﻟﻠﻣرﺿﻰ أﻓﺿل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.

"وقال نائب الرئيس لتطوير األعمال في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا والهند، جلال القاتي ﯾﺳﻌدﻧﺎ أن ﻧﺗﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣرﻛز اﻟﺗﻣﯾز ﻟﻣرض اﻟﺳﻛري اﻟذي ﻻ ﯾرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى الرعاية فحسب ، بل يضع المرضى أي ًضا في قلب كل ما نقوم به. يعكس هذا التعاون التزا ًما مشتر ًكا بتقديم حلول رعاية صحية قائمة على القيمة وتركز على المريض والتي ُتحدث ا فرق ملمو ًسا في حياة مرضى السكري في المملكة من خالل الجمع بين ً الخبرة واالبتكار، فايتالير العربية تعمل جنًبا إلى جنب مع المرضى و متخصصي الرعاية الصحية والمستشفيات لجعل نظام فعاالً للجميع ".

#بياناتشركات

- انتهى -

