في تقريرهما المشترك

الدوحة، قطر: أصدرت وكالة ترويج الاستثمار في قطر وبزنس فرانس، وهي الوكالة القومية لدعم وتنمية الاقتصاد الفرنسي حول العالم، تقريرًا مشتركًا حول "العلاقات التجارية الثنائية والاستثمار الأجنبي المباشر بين قطر وفرنسا".

يسلط التقرير الضوء على العديد من أوجه التعاون والاتفاقيات والشراكات التي ساهمت في ترسيخ العلاقات الاقتصادية والسياسية بين قطر وفرنسا على مدى العقود الخمسة الماضية من العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين. وقد ظلَّ حجم التجارة الثنائية بين قطر وفرنسا يتخطى أكثر من مليار دولار سنويًا منذ عام 2014، حتى بلغ قرابة 1.7 مليار دولار في عام 2021. ووفقًا لبيانات بنك فرنسا، فإن إجمالي الاستثمارات الفرنسية المباشرة في قطر آخذة في الازدياد منذ عام 2008، حيث بلغت 1.16 مليار دولار في عام 2021، في ظل أكثر من 120 شركة فرنسية، وأكثر من 80 وكالة فرنشايز مسجلة في قطر حتى الآن.

وعلى نحو مماثل، تتمتع قطر بحضور قوي في فرنسا من خلال استثماراتها في قطاعات العقارات والتجزئة والنقل والتمويل والرياضة والسلع الترفيهية، بما في ذلك القطاع الخاص الفرنسي، سواء على مستوى الشركات الضخمة أو المشاريع المبتكرة الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وفي إشارة إلى التطورات الثنائية الإيجابية في مجالات التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، صرح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، قائلاً: "سعداء بالتعاون مع وكالة بزنس فرانس في إصدار هذا التقرير الشامل، الذي يتناول العلاقات التجارية الثنائية والاستثمارات الأجنبية الهامة بين قطر وفرنسا. يأتي هذا التعاون مكملاً لجهودنا المتواصلة لربط المستثمرين بعدد وافر من الفرص الناشئة في قطر، والتي بلا شك سترتقي بهذا التعاون متعدد الأوجه إلى آفاق جديدة."

من جانبه، قال لوران سان-مارتن، الرئيس التنفيذي لوكالة بزنس فرانس: "يسلط هذا التقرير الضوء على متانة العلاقات الاقتصادية بين فرنسا وقطر، التي تتميز بالنمو المستمر في التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة الكبيرة في كلا الاتجاهين. لقد أتاحت مبادرات بزنس فرانس وشركائنا القطريين لتعزيز العلاقات التجارية الفرصة لبناء شراكات دائمة في القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا."

وخلال الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي الذي عُقد في مارس من العام الماضي بين قطر وفرنسا، وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر ووكالة بزنس فرانس مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتهيئة الظروف المواتية للمستثمرين المحتملين في قطر. ويتوقع التقرير القطري الفرنسي أن تستمر العلاقات الاقتصادية بين البلدين في الازدهار، مع تدفق التجارة الثنائية والاستثمار

الأجنبي المباشر، الذي يحركه أهداف اقتصادية إضافية محددة في جميع قطاعات الصناعة، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي لدولة قطر. لتحميل التقرير الصادر حول التجارة الثنائية والاستثمار الأجنبي المباشر بين قطر وفرنسا، اضغط: رابط.

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نُبذة عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر

تُشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر (IPA Qatar) على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية "Invest Qatar"، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تُساعد وكالة ترويج الاستثمار في قطر الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاحٍ على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة.

تهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلاً عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

للمزيد من المعلومات حول وكالة ترويج الاستثمار في قطر، يُرجى زيارة: www.invest.qa

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نُبذة عن بزنس فرانس

تعتبر بزنس فرانس الوكالة الوطنية المنوط بها دعم التنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي، وهي مسؤولة عن تعزيز الصادرات الفرنسية، فضلاً عن الترويج للاستثمار الأجنبي في فرنسا. تدعم بزنس فرانس الشركات وصورة الأعمال الفرنسية، وجاذبية الدولة كوجهة استثمارية مميزة. كما تُدير الوكالة برنامج VIE للمنح التدريبية العالمية. يعمل في بزنس فرانس أكثر من 500,1 موظف داخل فرنسا وفي 58 دولة أخرى، بالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء في القطاعين العام والخاص.

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