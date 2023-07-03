تكليف تامر سعيد يدشن فصلاً جديداً في جهود الوكالة لتعزيز التفاعل بين الثقافات

الشارقة, أعلنت وكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية عن تعيين تامر سعيد، أحد الشخصيات التنفيذية البارزة في صناعة النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مديراً جديداً للوكالة، لتدشن بذلك فصلاً جديداً في المسيرة الطموحة التي تمضي بها الهيئة المعنية بتبادل الحقوق الأدبية والترجمة.

ونجحت وكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية، منذ انطلاقتها في العام 2020 بمبادرة من هيئة الشارقة للكتاب برئاسة الشيخة بدور القاسمي، في تعزيز التواصل بين الناشرين والمؤلفين والمترجمين والرسامين وغيرهم من الفاعلين في المجال الأدبي والفكري، وساعدت في وصول الكثير من الأعمال إلى الأسواق العالمية. كما دأبت الوكالة على حماية حقوق الناشرين والكُتّاب، وتحفيز سوق النشر العربي، وترويج المحتوى الأدبي والثقافي العربي على الصعيد العالمي.

وتتمثل أولويات سعيد في تكثيف مبادرات الوكالة بمجالي حقوق النشر والترجمة في جميع أنحاء العالم العربي، وزيادة حضورها في الجوانب الثقافية والعلمية، وتعزيز زخم التفاعل الثقافي والأدبي لما فيه مصلحة صناعة النشر الإقليمية.

وقال سعيد: "هذا هو الوقت المثالي للالتحاق بوكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية، التي تأسست خلال فترة جائحة كورونا، ولكنها بدأت الآن تضع بصماتها على صناعة النشر. ونشهد اليوم إقبالاً متنامياً على المحتوى العربي حول العالم، تماماً كما نلمس تعطش القراء العرب للأعمال الدولية. وستعمل الوكالة على تلبية هذه الحاجات، وعلى إنشاء منظومة ثقافية ديناميكية لتطوير وتوسيع قطاع النشر العربي من خلال تعريف المزيد من القراء الدوليين على الثقافة والأدب العربي".

وكان تامر سعيد قد شغل سابقاً منصب المدير العام لمجموعة كلمات في دولة الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 12 عاماً، ساعد خلالها المجموعة الرائدة في صناعة النشر على النمو، وذلك بإدخال إصداراتها إلى أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم، وقام ببناء محفظة شراكات قوية مع العديد من دور النشر الدولية.

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