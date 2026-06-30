دبي، الإمارات العربية المتحدة – احتفت وكالة التجارة الإيطالية (ITA) وداماس للمجوهرات بنجاح مبادرة "يدٌ من ذهب" من خلال فعالية حصرية استضافتها دبي، في خطوة تؤكد التزامهما المشترك بتعزيز مكانة الحرفية الإيطالية وإبراز تأثيرها المتنامي في سوق المجوهرات الفاخرة على مستوى المنطقة.

وتستند المبادرة إلى العلاقة التاريخية التي تجمع بين فنون صناعة المجوهرات الإيطالية وتطور سوق المنتجات الفاخرة في الشرق الأوسط، حيث تسلط الضوء على استمرار حضور الإبداع والحرفية والابتكار الإيطالي في أذواق المستهلكين في دولة الإمارات والمنطقة. كما تؤكد، من خلال عرض مختار لأبرز المجموعات وأشهر دور المجوهرات الإيطالية، متانة الروابط الثقافية والتجارية التي تجمع بين إيطاليا ودولة الإمارات.

وتواصل إيطاليا ترسيخ مكانتها العالمية باعتبارها إحدى أبرز الدول الرائدة في صناعة المجوهرات، مستندة إلى إرث عريق من الحرفيين الذين أسهموا عبر أجيال في بناء سمعة عالمية تقوم على الجودة والتميّز في التصميم. ويواصل هذا الإرث تعزيز الطلب على المجوهرات الإيطالية في دولة الإمارات، التي تُعد من أهم أسواق السلع الفاخرة الإيطالية. وخلال عام 2025، بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات 1.36 مليار يورو، مسجلةً نمواً بنسبة 12.6% مقارنة بعام 2024، فيما وصلت قيمة الصادرات خلال الربع الأول من عام 2026 إلى 231.3 مليون يورو، بحصة سوقية بلغت 7.85% مقارنة بـ 7.06% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت الفعالية حضور كل من لورينزو فانارا، سفير الجمهورية الإيطالية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات وسلطنة عُمان، إلى جانب الإدارة التنفيذية في داماس للمجوهرات. كما أتيحت للحضور فرصة استكشاف مجموعة مختارة من أبرز التصاميم، بما في ذلك مجموعات Stella d'Oro وAmelia وAsala وPrisma وFarfasha وModa، إلى جانب إبداعات دور المجوهرات الإيطالية العالمية Roberto Coin وFOPE.

وعكست المجموعات المعروضة تنوع مدارس التصميم الإيطالي، بدءاً من التصاميم المعاصرة وصولاً إلى القطع المستوحاة من التراث والسرد القصصي. وتُعد مجموعة Asala، التي تُصنع في المشاغل الإيطالية وتستلهم روحها من الثقافة العربية، نموذجاً يجسد رسالة مبادرة "يدٌ من ذهب"، ويبرز كيف يمكن للخبرة الإيطالية والإلهام الإقليمي أن يجتمعا لتقديم مجوهرات تعكس الأصالة والأناقة العصرية.

وقال لورينزو فانارا، سفير الجمهورية الإيطالية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة:يمثل الاتفاق الاستراتيجي بين وكالة التجارة الإيطالية (ITA) وداماس للمجوهرات خطوة محورية نحو تعزيز حضور المجوهرات الإيطالية وتوسيع مبيعاتها في دولة الإمارات. وعلى مدار سنوات، شكّل قطاع المجوهرات الإيطالي أبرز بنود الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات، فيما تعكس أحدث بيانات التجارة الثنائية بين البلدين الزخم المتواصل في العلاقات الاقتصادية، التي يواصل قطاع المجوهرات لعب دور رئيسي في دعمها. ومن خلال هذا التعاون مع داماس، إحدى أبرز شركات بيع المجوهرات في المنطقة، نسعى إلى تعزيز انتشار وحصة المجوهرات الإيطالية في السوق الإماراتية، وإتاحة منصة مرموقة لعلامة “صنع في إيطاليا” في أحد أكثر أسواق المنتجات الفاخرة تطوراً على مستوى المنطقة.

من جانبه، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات وسلطنة عُمان:يمثل الاتفاق الاستراتيجي بين وكالة التجارة الإيطالية (ITA) وداماس للمجوهرات خطوة محورية نحو تعزيز حضور المجوهرات الإيطالية وتوسيع مبيعاتها في دولة الإمارات. وعلى مدار سنوات، شكّل قطاع المجوهرات الإيطالي أبرز بنود الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات، فيما تعكس أحدث بيانات التجارة الثنائية بين البلدين الزخم المتواصل في العلاقات الاقتصادية، التي يواصل قطاع المجوهرات لعب دور رئيسي في دعمها. ومن خلال هذا التعاون مع داماس، إحدى أبرز شركات بيع المجوهرات في المنطقة، نسعى إلى تعزيز انتشار وحصة المجوهرات الإيطالية في السوق الإماراتية، وإتاحة منصة مرموقة لعلامة “صنع في إيطاليا” في أحد أكثر أسواق المنتجات الفاخرة تطوراً على مستوى المنطقة.

واختتم أنانثانارايانان هاريهاران، الرئيس التنفيذي لداماس للمجوهرات، قائلاً: تعكس شراكاتنا الممتدة لأكثر من 15 عاماً مع دور المجوهرات الإيطالية المرموقة، مثل Roberto Coin وFOPE، التزاماً مشتركاً بالحرفية والإبداع والتميز. كما أسهمت فلسفة التصميم الإيطالية في تشكيل عدد من مجموعاتنا، بما في ذلك Stella d’Oro وAmelia، ما أتاح لنا المزج بين الفن الأوروبي والرؤى الإقليمية بأسلوب يلقى صدى واسعاً لدى عملائنا.

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حول وكالة التجارة الإيطالية (ITA)

تُعد وكالة التجارة الإيطالية (ITA) هيئة حكومية تُعنى بدعم توسع الشركات الإيطالية في الأسواق العالمية وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية إلى إيطاليا. ومن خلال شبكة واسعة من المكاتب الدولية وفريق عمل متخصص، توفر الوكالة خدمات المعلومات والاستشارات والترويج والتدريب للشركات الإيطالية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تعزيز مكانة علامة "صنع في إيطاليا" عالمياً عبر أحدث أدوات الاتصال والتسويق متعددة القنوات.

للمزيد من المعلومات:

https://www.ice.it/en/markets/united-arab-emirates

كما يمكن متابعة آخر أخبار الوكالة عبر:

X: @ITAdubai

Instagram: @ITAdubai

LinkedIn: ITA – Dubai Office

YouTube: Italian Trade Agency

حول داماس للمجوهرات

تأسست داماس للمجوهرات عام 1907، وتُعد اليوم إحدى أبرز شركات بيع وتصميم المجوهرات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمتلك شبكة تضم أكثر من 150 متجراً في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى مدار أكثر من قرن، تواصل داماس توظيف الإبداع والابتكار والخبرة لتقديم تصاميم استثنائية تعكس الفخامة العربية، مدعومة بحرفية عالية ورؤية قائمة على سرد قصص ملهمة.

للاطلاع على مجموعات داماس، يرجى زيارة:

www.damasjewellery.com

ملاحظة تحريرية: عدّلت الترجمة بعض الصياغات لتتوافق مع الأسلوب المتبع في وسائل الإعلام الإماراتية، مع الحفاظ على جميع الحقائق والأرقام الواردة في النسخة الإنجليزية، وجعلها أكثر ملاءمة للنشر في وكالات الأنباء والصحف المحلية.

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