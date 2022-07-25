في إطار جهودها لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة

القاهرة :- تعاقدت شركة الكترولكس الرائدة عالمياً في صناعة وإنتاج الأجهزة الكهربائية مع شركة سولارايز ايجيبت الشركة الرائدة في تنفيذ وإنشاء محطات الطاقة الشمسية في مصر والشرق الأوسط بهدف إنشاء محطات للطاقة الشمسية بجميع مصانع الكترولكس الخاص بصناعة منتجات زانوسي وايديال واوليمبيك بمصانع الغسالة والثلاجة وسخان المياه الكهربائي (الدلتا) ومصنع البوتاجازات الخاص بصناعه منتجات البوتجازات وسخانات المياه التي تعمل بالغاز، حيث يأتي هذا التعاقد في إطار توجه شركة الكترولكس والدولة المصريه في التحول نحو الطاقة النظيفة والتوسع في استخدامها بما يسهم في تحقيق أهداف مصر من التنمية المستدامة.

وينص الاتفاق على أن يتم إنشاء محطات للطاقة الشمسية علي عده مراحل وتتمثل المرحلة الأولى، في تركيب إجمالى 1.5 ميجاوات، 1 ميجاوات في مصنع الدلتا (مصنع الغسالة والثلاجة)، و0.5 ميجاوات في مصنع البوتاجازات كما تتطلع الشركة إلى تركيب أكثر من 3 ميجاوات خلال المرحلة الثانية، حيث يأتي هذا الاتفاق ضمن إطار التزام الكترولكس بتحقيق اهداف التنميه المستدامه مثل الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في مصانعها ومواقعها بحلول عام 2030 والذي بدأ بالوصول إلى مصنع البوتاجازات إلى صفر نفايات.

كما أعرب ميسم الحناوي، الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولكس مصر، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة سولارايز ايجيبت قائلا “إن هذه الاتفاقية نابعة من إيمان الشركة بأهمية التحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة حيث تعد الطاقة الشمسية حلاً مثالياً ومستداماً يمكن الاعتماد عليه."

وأضاف: "إن هذه الاتفاقية تمثل استكمالاً لجهود إلكترولكس في دعم تحقيق رؤية مصر2030 والتي تتمثل في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية محليًا. وأنه على الرغم من ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية على المستثمرين، فإنَّ المستقبل متجه نحو هذا النوع من الطاقة، خصوصاً في ظل التوجه الحكومي نحو تحرير أسعار الطاقة المرحلة المقبلة. موضحاً أن محطة الطاقة الشمسية الجديدة سوف تقوم بتخفيض ما يقرب من 17%من استهلاك الطاقة الحالية لتستبدل بطاقة نظيفة ومتجدده "

كما أكد أشرف البهواش، رئيس عمليات التصنيع في شركة إلكترولكس بأسيا والشرق الأوسط وأفريقيا على حرص الشركة في تطبيق كافة عوامل الاستدامة، خاصة داخل مصانعها حيث تقوم الشركة بتطبيق استراتيجية واضحة لدعم الاستدامة داخل مصانعها ولدى مورديها الذي تتعامل معهم، مثل استخدام مواد بديلة للبلاستيك، والتقليل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، ومعالجة المياه، وإعادة تدوير المخلفات الصناعة والارشاد في استخدام الطاقة. إضافة إلى ذلك تحرص الشركة على سلامة العاملين بمصانعها من خلال توفير معدات الوقاية الشخصية لهم أثناء العمل.

موضحاّ أن مصنع البوتاجازات بمصر مصنفا عالميا ضمن المصانع التي لا تخلف أي نفايات، مضيفًا أن شركة إلكترولكس تسعى في المشاركة في كافة مشروعات الطاقة البديلة لدعم استراتيجية الحكومة الهادفة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات النظيفة في توليد الكهرباء خلال السنوات القادمة.

وأعرب البهواش عن سعادته بالتعاون مع شركة سولارايز ايجيبت نظرًا لما تتمتع به من خبرة كبيرة في هذا المجال وهو ما يسهم في تحقيق تطلعات وأهداف الشركة من وراء هذه التعاقد.

من جانبه صرح ياسين عبدالغفار المؤسس والعضو المنتدب لشركة سولارايز مصر قائلا: “على الرغم من امتلاكنا لأكثر من ٥٠ ميجاوات من المشاريع الحالية، إلا أننا سعداء يتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة مثل الكترولكس والتي تجمع بين تبني الطاقة المتجددة والمنتجات الموفرة للطاقة والممارسات المستدامة و فخورين بكوننا جزء من هذه المبادرة قبل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) الذى سينعقد نهاية العام في شرم الشيخ ليحدد العالم مدى جديته في التعامل مع الأجندة البيئية "

كما عبر خالد الزمر، المدير التجاري لشركة سولارايز مصر عن فخره بتوقيع هذه الشراكة مع شركة رائدة وملتزمة تجاه أهداف التنمية المستدامة (SDGs) مثل الكترولكس. وأضاف خالد قائلا:” أن القطاع الخاص في مصر يلعب دورًا ملحوظا في دعم سبل الطاقة المتجددة كما أننا حريصون على نقل كافة خبرتنا إلى الكترولكس، وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركتين ؛ إلا أنما تكاتفتا لضمان لتحقيق 25 عامًا من التشغيل الآمن الحد من انبعاثات الكربون من نظام الطاقة لديهم. "

الجدير بالذكر أنه سيتم تعويض ٥٨٨ طن متري / سنة من ثاني أكسيد الكربون كما سيتم إنشاء محطة للطاقة الشمسية بطاقة ٥٠٠ كيلووات على مساحة ٦٥٠٠ متر مربع وستولد محطة الطاقة الشمسية تلك ٨٧٠ ميجاواط / ساعة من الكهرباء في مصنع البوتاجازات كما أنه سيتم إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 ميجاوات على مساحة ١١,٨٥٠ متراً مربعاً في مصنع الدلتا وستولد المحطة طاقة كهربائية تبلغ ١,٦٨٠ميجاوات ساعة / سنة كما سيكون تعويض ثاني أكسيد الكربون ١١٣٦ طن متري / سنة.

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