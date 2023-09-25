مسقط: أعلنت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش.م.ع.ع عن توقيع اتفاقية مع القلاف البحرية للتوزيع الحصري لزيت المحركات البحرية المتطور رباعي الأشواط AMPRO AQUA 4S.

بموجب هذه الاتفاقية، ستكون شركة القلاف البحرية بمثابة الموزع الحصري لزيت المحركات البحرية رباعي الأشواط AMPRO AQUA 4S في جميع أنحاء السلطنة. حيث ستقوم شركة القلاف البحرية بتوفير زيت المحركات البحرية عالي الأداء من خلال بوابتها الإلكترونية، بالإضافة إلى قنوات التوزيع التقليدية، وبالتالي ضمان الراحة والكفاءة للمهتمين بالأعمال البحرية في جميع أنحاء السلطنة.

وبمناسبة هذه الاتفاقية، أفاد رئيس قطاع المبيعات حافظ بيت حديد: "تتميز شركة القلاف بخبرتها في القطاع البحري وانتشارها الواسع، وبتعاوننا معًا نلتزم بتقديم منتجات عالية الجودة لعملائنا، ونهدف معًا إلى التقدم والارتقاء بالقطاع البحري في السلطنة."

وأعرب عقيل البحراني، الرئيس التنفيذي لشركة القلاف، عن سعادته بهذه الشراكة: "يعد تعاوننا مع شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش.م.ع.ع إنجازًا نفخر به ونتطلع معًا لتقديم حلول رفيعة المستوى لعملائنا في قطاع المركبات البحرية، ومع زيت AMPRO AQUA 4S، نحن على أتم الاستعداد لتعزيز أداء وطول عمر المحركات البحرية للتجارب السلسة في الإبحار، كما يسرنا إعلامكم أن المنتج متوفر حاليًا في السوق ويمكن طلبه أون لاين عبر تطبيق القلاف."

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