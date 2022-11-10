تحافظ كوناريس على مسار نموها التصاعدي لأكثر من ثلاثة عقود على انطلاق عملياتها، مما ساعدها على بلوغ علامات فارقة في رحلة نموها ضمن صناعة الحديد

دبي: استقبلت "كوناريس"، ثاني أكبر شركة منتجة للحديد والصلب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفداً رفيع المستوى من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في مقرها الرئيس في المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا".

قام الوفد الذي ترأسه سعادة عبد الله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يرافقه سعادة أسامة أمير فاضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، بجولة داخل منشآت الإنتاج المتعددة التابعة لشركة كوناريس في المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا".

وكان في استقبال الوفد، "بهارات باتيا" المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوناريس، والذي أطلعهم على رحلة "كوناريس"، إحدى كبريات الشركات الصناعية التي تزاول أنشطتها بما يتماشى مع برنامج "اصنع في الإمارات" وأهداف التنمية التي وضعتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تعقيباً على الزيارة، قال "بهارات باتيا": "نحن فخورون باستضافة الوفد الرفيع المستوى من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مقرنا الرئيس في "جافزا". حيث قام الوفد بجولة ميدانية داخل منشآتنا الإنتاجية التي تساهم في جعل كوناريس واحدة من أكبر الشركات المنتجة للحديد على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية لكوناريس 1.5 مليون طن من منتجات الحديد سنوياً، فيما تقدر القيمة السوقية الحالية لأصولها 2.5 مليار درهم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 26 بلداً عبر القارات الست".

وأضاف "باتيا": "تجسد هذه الزيارة الدعم القوي الذي نحظى به من حكومة دولة الإمارات. حيث إن الجهود الحثيثة والدعم اللا محدود من الجهات المعنية والادارات المختلفة يساعدنا على تحقيق النجاح الكبير والمساهمة في تطور وازدهار قطاع التصنيع المحلي. وبفضل هذا الدعم، تواصل منتجات الحديد التي تحمل علامة "صُنع في الإمارات" اكتسابها قبولاً واسعاً في السوق، لتشكل الخيار المفضل للعديد من المشاريع المرموقة على امتداد البلاد اليوم".

وتابع "باتيا" قائلاً: "نحرص دائماً على مواءمة نموذج عملنا لدعم المستهدفات الوطنية لتمكين وتحفيز القطاع الصناعي في الدولة والعمل بشكل متواصل لتجسيدها على أرض الواقع، وذلك بما ينسجم مع الاستراتيجية الصناعية للإمارات والهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي للمحافظة على الهوية الصناعية لدعم المنتجات المحلية والترويج للقطاع عالمياً".

وجدير بالذكر أن كوناريس تسعى في الوقت الراهن إلى زيادة قدرتها الانتاجية المركبة إلى ثلاثة ملايين طن بحلول العام 2030. وتعتبر كوناريس المنتج الرائد للأنابيب الفولاذية وقضبان التسليح في المنطقة. وتحرص كوناريس على تطوير أعمالها بشكل متواصل من أجل مواكبة متطلبات النمو في المنطقة. وكانت كوناريس قد حازت في وقت سابق على شهادة الاستدامة من "يو كي كيرز".

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حول "كوناريس":

مع ترسيخ موطئ قدم لها في صناعة الصلب، تعتبر كوناريس ثاني أكبر منتج للصلب ضمن القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ تأسيسها في العام 1988، ركزت كوناريس في البداية على تجارة الحديد. وبعد عقد شراكات واسعة لها مع مصانع مرموقة لإنتاج الحديد في مختلف أرجاء العالم، قامت بجلب أفضل الكفاءات في العالم إلى المنطقة، من خلال تأسيس منشأتها التصنيعية الحديثة في دولة الإمارات. خصصت الشركة 200 مليون درهم لتنفيذ توسعات بحلول العام 2020. وباعتبارها شركة مملوكة للقطاع الخاص بنسبة 100 %، تتجاوز أصول الشركة 300 مليون دولار من الاستثمارات في دولة الإمارات.

فيما تركز منطقة الشرق الأوسط على عمليات التطوير، تعد كوناريس شريكاً مثالياً لتلبية الطلب المتنامي للصناعة على قضبان التسليح والأنابيب الفولاذية. ومع امتلاكها منشأة إنتاجية متكاملة ومتنوعة في الإمارات، التي تتميز بموقع استراتيجي بين الشرق والغرب، تعتبر كوناريس اليوم المنتج الرئيسي لمنتجات الحديد ذات الجودة العالية لنطاق واسع من الاحتياجات، حيث تتمتع بقدرة تصنيعية إجمالية تبلغ مليون طن متري سنوياً. وحازت مختلف منتجات الصلب لدى كوناريس، التي تُستخدم في صناعة الانشاءات في المنطقة وخارجها، على شهادات دولية متنوعة. بينما ساهمت جهودها المتواصلة لتعزيز انسيابية عملياتها الإنتاجية لتصبح آمنة لموظفيها والمجتمع في حصول الشركة على شهادة الاستدامة من "يو كي كيرز".

من موقعها المركزي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تخدم كوناريس شبكة واسعة من العملاء بما في ذلك الشركات التأهيلية في مجال الهندسة وشركات تجارة الحديد وكبرى شركات الإنشاءات ليس في منقطة الشرق الأوسط فحسب وإنما عبر الأسواق الأوسع نطاقاً أيضاً التي يمكن الوصول إليها بسهولة من مقرها الرئيسي. يعمل لدى كوناريس اليوم، التي يقودها فريق من المهنيين ذوي الخبرة والمهارة العالية، أكثر من 500 موظف. وأرست كوناريس معايير جديدة في صناعة الحديد من خلال التزامها بالجودة، والتميز ومعايير الخدمة الراقية. وتسير كوناريس، الاسم الموثوق في الصناعة، وفق رؤية لدعم تطور البنية التحتية في المنطقة من خلال توفير منتجات حديد بمواصفات عالمية عبر شراكات طويلة الأمد. إن جميع شراكات كوناريس ومنتجاتها وعملياتها وجوانب خدماتها مبنية على ثلاث قيم جوهرية هي الثقة والجودة والقوة.