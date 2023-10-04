دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً من القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في دبي ضم كلاً من فرانك جوزيف، المستشار التجاري الرئيسي، ونصر الدين قوامي، أخصائي شؤون تجارية، وكورتني لاكروا، المستشار التجاري في القنصلية الأمريكية العامة في دبي، وعدد من ممثلي كبرى شركات السيارات الأمريكية بما في ذلك جنرال موتورز، وفورد، وتيسلا، وستيلانتس (دودج / كرايسلر).

هدفت الزيارة إلى تبادل التجارب وأفضل الممارسات حول البنى التحتية لتزويد السيارات الكهربائية بالطاقة، والاطلاع على مبادرة "الشاحن الأخضر" التي أطلقتها الهيئة عام 2014 انسجاماً مع مبادرة "دبي الذكية" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

ورحب معالي سعيد محمد الطاير بالوفد الأمريكي واستعرض مشاريع ومبادرات الهيئة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050 لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ومن أبرز مشاريع الهيئة لتحقيق هذا الهدف مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وأوضح معالي الطاير أن مبادرة "الشاحن الأخضر" تدعم استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي، والتي تستهدف خفض الانبعاثات بنحو 30% بحلول عام 2030، والأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء، كما تدعم مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وقد أسهم تطوير الهيئة المستمر لمبادرة "الشاحن الأخضر" بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تشجيع اقتناء المركبات الصديقة للبيئة، وتوفير حلول ذكية ومبتكرة تضمن تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين، ما يدعم جهود الهيئة الدؤوبة لدعم التحول إلى المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والمواصلات، وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وأسهم توفير الهيئة لشبكة شحن عامة قوية للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء دبي في زيادة عدد المركبات الكهربائية في الإمارة، حيث انتهت الهيئة من تركيب أكثر من 380 محطة شاحن أخضر تتضمن ما يزيد عن 700 نقطة شحن في جميع أرجاء دبي.

وأشاد الوفد الأمريكي بالتزام هيئة كهرباء ومياه دبي بالتنمية المستدامة وبمبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، وأبدى اهتمامه بتعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في تطوير حلول النقل المستدام واستكشاف مجالات التعاون المحتملة في مجال البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.

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